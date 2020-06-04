Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня прочитал на сайте брестского горисполкома информацию Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии информацию, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 (коронавирусной инфекции) в городе Бресте напряженная . В городе отмечается пик заболеваемости. Ежедневно с пневмонией госпитализируются более 100 горожан.





Видел недавно совместный рейд эпидемиологов и Брестского телевидения на продуктовом рынке . Все продавцы были в масках и бодро отвечали, что все необходимые меры предосторожности соблюдаются. Картинка была супер. Сегодня в конце дня, когда народа поменьше, ходил за покупками на рынок. Меньше половины продавцов была в масках. Покупателей соблюдающих меры предосторожности и того меньше (смотри фото под спойлером).





Раньше казалось, что опасность короновирусной инфекции где-то далеко и меня не касается. Однако за последнюю неделю, выяснилось, что мои знакомые стали контактами первого уровня, а ещё несколько лежат в больнице.

Бывший сослуживец моей жены, в нынешнее время работает на полставки в одном из санаториев, решил отметить свой 65-летний юбилей. Собрались ближайшие друзья, всего восемь человек. Заболели практически все, теперь друг юбиляра лёжа на больничной койке, проклинает его. Сам виновник торжества и ещё одна женщина в тяжёлом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.





Смотрел по ТВ каналу Евроньюс новости. В телевизионном сюжете из города Гёттинген ФРГ, рассказывалось о новой вспышке вируса COVID-19. У меня там живёт племянница со своим мужем и дочкой. Постоянно поддерживаем с ними связь, и недавно она нас порадовала, что после нескольких месяцев строгой изоляции, работы на удалёнке, у них ослаблены меры безопасности. Моя внучатая полуторогодовалая племянница вновь ходит в ясли, открыты для посещения школы.





А сегодня сообщают, что в Гёттингене вновь закрывают школы. После проведения нескольких семейных торжеств коронавирус обнаружен у 35 человек. Из 160 человек помещённых на карантин, примерно треть - дети и подростки. Это в Германии ЧП, как-то у них так.

Для сравнения с Брестом, данные из Википедии:

Гёттинген — университетский город на юге земли Нижняя Саксония в Германии. После Ганновера, Брауншвейга, Оснабрюка и Ольденбурга Гёттинген является пятым по величине городом Нижней Саксонии. В 2010 году численность населения города превысила 120 тысяч человек, из которых примерно 20 % составляют студенты из разных стран мира.