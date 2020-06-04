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Мы на пике. Брестчане, давайте предохраняться, и не для "галочки", а ради своих близких
04.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня прочитал на сайте брестского горисполкома информацию Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии информацию, что в настоящее время
Видел недавно
Раньше казалось, что опасность короновирусной инфекции где-то далеко и меня не касается. Однако за последнюю неделю, выяснилось, что мои знакомые стали контактами первого уровня, а ещё несколько лежат в больнице.
Бывший сослуживец моей жены, в нынешнее время работает на полставки в одном из санаториев, решил отметить свой 65-летний юбилей. Собрались ближайшие друзья, всего восемь человек. Заболели практически все, теперь друг юбиляра лёжа на больничной койке, проклинает его. Сам виновник торжества и ещё одна женщина в тяжёлом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.
Смотрел по ТВ каналу Евроньюс новости. В телевизионном сюжете из города Гёттинген ФРГ, рассказывалось о новой вспышке вируса COVID-19. У меня там живёт племянница со своим мужем и дочкой. Постоянно поддерживаем с ними связь, и недавно она нас порадовала, что после нескольких месяцев строгой изоляции, работы на удалёнке, у них ослаблены меры безопасности. Моя внучатая полуторогодовалая племянница вновь ходит в ясли, открыты для посещения школы.
А сегодня сообщают, что в Гёттингене вновь закрывают школы. После проведения нескольких семейных торжеств
Для сравнения с Брестом, данные из Википедии:
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Сегодня прочитал на сайте брестского горисполкома информацию Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии информацию, что в настоящее время...
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