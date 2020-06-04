Эти знаменитые актеры и актрисы пропали с больших экранов. Вы заметили?

Источник материала: Tut.by

За чередой новинок в кино не всегда просто уследить: здесь звезды, там звезды — вроде все привычно. Но пока мы отвлечены постоянными премьерами, не замечаем, что некоторые известные персоны уже давно не снимаются. AFISHA нашла шесть голливудских знаменитостей, которые раньше звездили на больших экранах, а сейчас куда-то пропали. Вы это тоже заметили?

Актрисы

Кэмерон Диас

Последний раз снималась в кино: 2014 год, фильмы «Энни», «Домашнее видео» и «Другая женщина»



Кадр из фильма «Очень плохая училка»

Кэмерон Диас ассоциируется с ролями очаровательных дурочек или «плохих девочек», хотя у нее были роли не только во второсортных комедиях. Актриса, например, появлялась в культовом фильме «Быть Джоном Малковичем» (1999) и картине «Банды Нью-Йорка» (2002), которую снял Мартин Скорсезе.

Правда, ближе к 2010-м карьера актрисы стремительно стала сходить на нет: в действительно стоящие фильмы ее больше не приглашали, а последний раз Диас появилась на широком экране в 2014-м. Тогда же американка заявила, что делает перерыв в кино, а в 2017-м внезапно решила и вовсе закончить с этой индустрией, сославшись на усталость. Зато Диас выпустила две книги о здоровье, последнюю — в 2016-м. Может быть, мы еще будем слышать об актрисе в другом амплуа. Но вряд ли скоро: в декабре 2019 года у Диас родилась дочь, и, вероятно, мама будет занята ею.

Зои Дешанель

Последний раз снималась в кино: 2015-й, фильмы «Рок на востоке» и «Неровная земля»



Кадр из фильма «500 дней лета»

Пожалуй, больше всего Зои Дешанель известна как «та актриса из „500 дней лета“». А фильму, между прочим, уже больше десяти лет! Впрочем, после него у Дешанель были роли: она снялась еще в двух фильмах, затем активно светилась в сериалах, а вот после 2015-го что-то пошло не так: на счету у актрисы всего лишь озвучки мультфильмов и ровно ноль новых ролей.

Причины, по которым Дешанель пропала с радаров, непонятны. Можно только предполагать: как раз в 2015-м актриса вышла замуж во второй раз и родила двоих детей. Видимо, она погрузилась в семейную жизнь. Но в прошлом году Дешанель все же развелась. Так что, может быть, скоро увидим премьеры с ней на большом экране.

Ева Мендес

Последний раз снималась в кино: 2014-й, «Как поймать монстра»



Кадр из фильма «Место под соснами»

В 2014-м актриса снялась в картине «Как поймать монстра», режиссером и сценаристом которой выступил Райан Гослинг, а в 2012 — в «Месте под соснами», где была в кадре вместе с ним. Это самое свежее из работ для широкого экрана, где она снималась. С одной стороны, если бы не Гослинг, то карьера актрисы закончилась бы еще раньше, с другой — если бы не Гослинг, ее карьера могла бы и не заканчиваться.

Дело в том, что знаменитости в браке с 2011 года и у них есть две дочери. Видимо, Мендес полностью погрузилась в семейную жизнь и оставила бремя съемок только на муже. Но громких заявлений о завершении карьеры актриса тоже не делала, так что у фанатов еще осталась надежда. Тем более что Мендес все же снимается — только в рекламе.

Актеры

Дэниэл Дель-Льюис

Последний раз снимался в кино: 2017 год, фильм «Призрачная нить»



Кадр из фильма «Нефть»

Если бы мы писали этот топ пять лет назад или наоборот — еще через пять лет, Дель-Льюис все равно бы в него попал. У этого британо-ирландского актера репутация очень придирчивого актера: он снимается раз в несколько лет, крайне редко дает интервью и презирает различные награды вроде «Оскара» (хотя их у него три, все за «Лучшую мужскую роль» — и это рекорд). Неудивительно, что Дель-Льюиса стабильно называют великим актером современности и отмечают его высококлассное мастерство.

В последний раз актер появился на большом экране в фильме «Призрачная нить», который вышел в 2017-м, а до этого — только в 2012 году, когда в прокате был «Линкольн». Можно подумать, что и в этот раз Дель-Льюис не пропал, а просто сосредоточился на выборе новой роли или просто наслаждается личной жизнью. Но нет: в 2018-м он заявил, что все-таки уходит на пенсию . Остается лишь надеяться, что он передумает.

Тоби Магуайр

Последний раз снимался в кино: 2014-й, «Жертвуя пешкой»



Магуайр — слева. Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

У Тоби Магуайра были все шансы стать суперзвездой: о нем много говорили в начале нулевых, когда в 2002 году вышел «Человек-паук» с ним в главной роли. И сначала казалось, что карьера актера может сложиться просто отлично. Не тут-то было: вместо того чтобы удариться во все тяжкие, Магуайр предпочитал появляться в кино примерно раз в два года.

Но сейчас даже эта, не самая радостная, периодичность дала сбой. С 2014 года актера не было видно в большом кино. Из достижений американца — только короткометражка в 2015-м и озвучка мультфильма «Босс-молокосос» в 2017-м. А ведь Магуайру всего лишь 44 года — как-то рановато пока на пенсию.

Тейлор Лотнер

Последний раз снимался в кино: в 2016-м, фильм «Оседлать волну»



Кадр из фильма «Сумерки»

Вероятно, прочитав «Тейлор Лотнер», вы подумали: «Кто-кто?» — но, глядя на фото, все поняли. Это тот самый Джейкоб из саги «Сумерки», экранизация которой была очень популярной в конце 2010-х. Казалось бы, крутой шанс построить карьеру: например, тому же Роберту Паттинсону удалось «отмыться» от образа сладкого вампира и сняться во многих разноплановых фильмов.

У Тейлора Лотнера такой же трюк не получился. После последнего фильма из серии «Сумерек» он снялся лишь в двух сериалах, ТВ-фильме и двух широкоэкранных картинах. На этом его успехи заканчиваются. А жаль, ведь до известной саги Лотнер действительно немало снимался.