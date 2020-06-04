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Меры по минимизации рисков распространения инфекции

04.06.2020 09:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Владельцам магазинов, кафе и мастерских  МАРТ по согласованию с Минздравом рекомендует обеспечить работников средствами защиты: масками и антисептиками. Выпечку и другие пищевые продукты продавать в упаковке, на кассах  рассчитывать в перчатках, а также проводить дезинфекцию помещений. Такие меры  принимаются  для нераспространения коронавирусной инфекции. Касается это и крупных объектов, и точек продаж фруктов, овощей в палатках, а также интернет-торговли. Некоторые пока  пренебрегают такой профилактикой. В случае нарушений во время мониторинга всю информацию отправят местным властям. А они могут и оштрафовать руководителей торговых точек, общепита и бытового обслуживания. 

 
 
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Владельцам магазинов, кафе и мастерских  МАРТ по согласованию с Минздравом рекомендует обеспечить работников средствами защиты: масками и антисептиками. Выпечку...
 
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