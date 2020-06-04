ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запуск мусоросортировочного завода в Витебске перенесли на лето

04.06.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мусоросортировочный завод в Витебске планирует открыть этим летом. Запуск предприятия перенесли с весны на более поздний срок в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса в город не могут приехать иностранные специалисты. Об этом «Витебским вестям» сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Завод планируем ввести в эксплуатацию нынешним летом. Он уже построен, завезено и смонтировано оборудование. Пуско-наладочные работы должны провести иностранные специалисты, приезд которых пока под вопросом из-за эпидемиологической ситуации, — отметил Виктор Галанов. — Завод предназначен для приема и сортировки коммунальных отходов объемом 100 тысяч тонн в год, с извлечением вторичных материальных ресурсов для последующего использования — ПЭТ-бутылки, пластмасс, органических отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что мусоросортировочный завод в Витебске откроют весной.

В области до 2030 года построят еще 5 межрегиональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сейчас проектируется Полигон ТБО в Орше для Оршанского, Дубровенского и Толочинского районов. К строительству планируют приступить в IV квартале. В этом году начнут проектирование Новополоцкого регионального комплекса по обращению с ТКО, который будет обслуживать Полоцкий, Ушачский и Россонский районы.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод уже построен, завезено и смонтировано оборудование.
 
Новости дня
Новости
 
Отставка правительства, «вертолетные деньги», Бабарико в регионах и классная дача - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика