Запуск мусоросортировочного завода в Витебске перенесли на лето

Источник материала: Tut.by

Мусоросортировочный завод в Витебске планирует открыть этим летом. Запуск предприятия перенесли с весны на более поздний срок в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса в город не могут приехать иностранные специалисты. Об этом «Витебским вестям» сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Завод планируем ввести в эксплуатацию нынешним летом. Он уже построен, завезено и смонтировано оборудование. Пуско-наладочные работы должны провести иностранные специалисты, приезд которых пока под вопросом из-за эпидемиологической ситуации, — отметил Виктор Галанов. — Завод предназначен для приема и сортировки коммунальных отходов объемом 100 тысяч тонн в год, с извлечением вторичных материальных ресурсов для последующего использования — ПЭТ-бутылки, пластмасс, органических отходов.

Напомним, ранее сообщалось , что мусоросортировочный завод в Витебске откроют весной.

В области до 2030 года построят еще 5 межрегиональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сейчас проектируется Полигон ТБО в Орше для Оршанского, Дубровенского и Толочинского районов. К строительству планируют приступить в IV квартале. В этом году начнут проектирование Новополоцкого регионального комплекса по обращению с ТКО, который будет обслуживать Полоцкий, Ушачский и Россонский районы.