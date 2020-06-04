Отставка правительства, «вертолетные деньги», Бабарико в регионах и классная дача - все за вчера

Ну что, погода-то вроде бы налаживается? Синоптики говорят, что и сегодня без дождей не обойдется, но просыпаться с солнышком за окном, согласитесь, намного приятнее. А дальше все теплее и теплее! Ладно, что мы о погоде, когда в стране столько всего происходит: сейчас быстро расскажем, что вы могли вчера пропустить — и пойдем жить дальше.
СКОРО ВЫБОРЫ
Вчера Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства. Перед тем он провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу. Стало понятно, что менять будут не всех: по словам Лукашенко, «из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом». Подробно о том, что пока известно — здесь.
Нам тут показалось, что действующий президент Лукашенко и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико развернули борьбу за умы членов правительства. А вам так не кажется? К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время.
Кстати, вы заметили, что Александр Лукашенко как минимум дважды за прошлую неделю использовал термин «вертолетные деньги» применительно к обещаниям потенциальных кандидатов в президенты? Понимаете, о чем он?
Если вы хотя бы раз в жизни были на избирательном участке, могли заметить, что на определенном расстоянии от членов комиссии за столом сидят люди, которые фиксируют в блокнотах все, что происходит во время голосования. При подсчете голосов им запрещают близко подходить к столу, где разложены бюллетени, и они пытаются высмотреть, что же происходит за спинами членов комиссии. Это наблюдатели, их задача — следить за происходящим на участке, фиксировать нарушения и распространять об этом информацию, чтобы как можно больше людей узнали, как в Беларуси проходят выборы. Если вы хотите стать наблюдателем на выборах-2020 — то вот вам объяснялка, как и зачем это сделать.
В ЦИК тем временем ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны». Спойлер: нет, предупреждение ему выносить не будут.
А Виктор Бабарико отправился в тур по регионам. Первым в списке его визитов значился Гомель. Здесь он встретился с членами своей инициативной группы ну и с теми, кто пришел. «Зачем мне это? За державу обидно. Мне обидно, что за 26 лет мы так и не смогли построить экономику, которая бы обеспечивала нам уверенную независимость. В СССР Беларусь была лучшей республикой. У нас были самые лучшие производства. Беларусь находилась в уникальной ситуации. А сейчас мы ходим и просим денег». Место для встречи команда Бабарико выбрала, на первый взгляд, странное — крытая парковка на крыше ТЦ «Секрет». Почему бывший банкир предпочел неуютное техническое помещение пикету у цирка или универмага, куда бы, наверняка, пришло намного больше людей? Вот здесь есть объяснение.
Кстати, ВОЗ обеспокоена приемом антибиотиков для профилактики и лечения легких форм COVID-19. Что помогают лечить антибактериальные препараты и можно ли их принимать при ОРВИ? В чем разница между дозировками? Давайте разбираться, как себе не навредить.
Тем временем в Беларуси впервые, по официальным данным, за сутки зафиксировано больше выздоровевших, чем заразившихся. Караник говорит, что вот уже и Гомельщина вышла на плато. В Бресте только ситуация с пневмониями, честно говоря, беспокоит. Напомним, белорусские ученые говорят, что общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране, по их мнению, пройдена.
Главный эпидемиолог Швеции, кстати, уже признал, что надо было принять больше мер против распространения коронавируса. В его стране, по данным на 3 июня, более 40 тысяч инфицированных коронавирусом и 4,5 тысячи умерших. Статистика серьезно отличается от «белорусского чуда», да?
А рыбак из Слуцка, представляете, поймал сазана весом почти 15 килограммов! «За годы, что я занимаюсь рыбалкой, — говорит, — изучил все правила, как быть, если попадется такая рыба, но в той ситуации, кажется, все забыл». Смотрите, какой красавец.
Вот у нас история Александра из агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района. У него могут забрать участок, на который он копил много лет. На нем со временем должен был вырасти одноэтажный дом семьи Самойловых. Таков был план — пока не вмешались обстоятельства. Начались финансовые сложности, навалились долги, Александр попал в аварию… Было, мягко говоря, не до строительства. И получилось, что в течение года после покупки и регистрации участка семья не приступила к его освоению — и теперь может его лишиться по решению суда. Законно — факт. А человечно ли? Давайте разбираться.
Наш журналист в США Алиса Ксеневич встретилась со звездой подиума и музой бренда Calvin Klein, чтобы узнать всю подноготную модельного бизнеса. Вышло откровенно и интересно. «Мы очень неуверенны в себе, потому что постоянно сталкиваемся с отказами в процессе кастингов. Под определенный проект/видение ищут нужный типаж, и если нужна рыжая девушка с бледной веснушчатой кожей, то брюнетке ловить нечего. Ты же начинаешь гонять в голове: может, дело в моих бедрах? Может, у меня нос длинный?»
Ну и давайте еще расскажем вам истории людей, которые отменили свадьбу в последний момент. Как думаете, жалеют?
О СПОРТЕ
Белорусские клубы узнали соперников в хоккейной Лиге чемпионов. Первые матчи пройдут в октябре — и с такими командами они могут выйти напряженными.
Вы же знаете футболиста Роберта Левандовски? В свои 31 он является лучшим форвардом планеты и делает все, чтобы годы не сказывались на результативности. Левандовски сидит на строгой диете жены-каратистки — без сладкого и молочного, работает с тренером по сну и почти не употребляет алкоголь. Вот здесь наша Вика Ковальчук рассказывает историю футболиста, который из неперспективного польского игрока превратился в баварскую «машину» по заколачиванию голов.
Кстати. Италия вчера открыла границы для туристов — но, увы, не всех. Белорусам пока придется дома побыть. Зато у нас тут аквапарк «Лебяжий» через неделю начинает сезон — сразу с открытой аквазоной. Лето, что ли, пришло? Как-то мы со всеми этими событиями весны и не заметили. Кстати, не знаете, парки-то с аттракционами открылись? Пожалуй, каждый молодой белорус хотя бы раз бывал в столичных парках Горького или Челюскинцев, катался на автодроме или — если у него были смелые родители — на «Супер 8». Давайте покажем вам, какие аттракционы нравились нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам — вот уникальные фото из архива.
Ну и хорошего нам всем дня.
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