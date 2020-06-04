Отставка правительства, «вертолетные деньги», Бабарико в регионах и классная дача - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, погода-то вроде бы налаживается? Синоптики говорят, что и сегодня без дождей не обойдется, но просыпаться с солнышком за окном, согласитесь, намного приятнее. А дальше все теплее и теплее! Ладно, что мы о погоде, когда в стране столько всего происходит: сейчас быстро расскажем, что вы могли вчера пропустить — и пойдем жить дальше.





СКОРО ВЫБОРЫ

Вчера Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства . Перед тем он провел совещание , чтобы обсудить предложения по новому составу. Стало понятно, что менять будут не всех: по словам Лукашенко, «из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом». Подробно о том, что пока известно — здесь .

. Перед тем он , чтобы обсудить предложения по новому составу. Стало понятно, что менять будут не всех: по словам Лукашенко, «из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом». Подробно о том, что пока известно — . Нам тут показалось, что действующий президент Лукашенко и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико развернули борьбу за умы членов правительства. А вам так не кажется ? К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время.

за умы членов правительства. ? К такому выводу можно прийти, анализируя высказывания двух политиков за последнее время. Кстати, вы заметили, что Александр Лукашенко как минимум дважды за прошлую неделю использовал термин « вертолетные деньги » применительно к обещаниям потенциальных кандидатов в президенты? Понимаете, о чем он ?

» применительно к обещаниям потенциальных кандидатов в президенты? ? Если вы хотя бы раз в жизни были на избирательном участке, могли заметить, что на определенном расстоянии от членов комиссии за столом сидят люди, которые фиксируют в блокнотах все, что происходит во время голосования. При подсчете голосов им запрещают близко подходить к столу, где разложены бюллетени, и они пытаются высмотреть, что же происходит за спинами членов комиссии. Это наблюдатели , их задача — следить за происходящим на участке, фиксировать нарушения и распространять об этом информацию, чтобы как можно больше людей узнали, как в Беларуси проходят выборы. Если вы хотите стать наблюдателем на выборах-2020 — то вот вам объяснялка, как и зачем это сделать .

, их задача — следить за происходящим на участке, фиксировать нарушения и распространять об этом информацию, чтобы как можно больше людей узнали, как в Беларуси проходят выборы. Если вы хотите стать наблюдателем на выборах-2020 — то . В ЦИК тем временем ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны». Спойлер: нет, предупреждение ему выносить не будут.

на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны». Спойлер: нет, предупреждение ему выносить не будут. Обвинение Тихановскому и задержанным вместе с ним пока не предъявили. Нескольких задержанных после инцидента в Гродно перевели на Володарку , один из них объявил голодовку. На даче блогера под Гомелем и в его офисе прошли обыски. Рассказываем, что там было . Правозащитники тем временем сообщают о новых задержаниях активистов и вызове в милицию участников пикетов .





А Виктор Бабарико отправился в тур по регионам . Первым в списке его визитов значился Гомель. Здесь он встретился с членами своей инициативной группы ну и с теми, кто пришел. «Зачем мне это? За державу обидно. Мне обидно, что за 26 лет мы так и не смогли построить экономику, которая бы обеспечивала нам уверенную независимость. В СССР Беларусь была лучшей республикой. У нас были самые лучшие производства. Беларусь находилась в уникальной ситуации. А сейчас мы ходим и просим денег». Место для встречи команда Бабарико выбрала, на первый взгляд, странное — крытая парковка на крыше ТЦ «Секрет». Почему бывший банкир предпочел неуютное техническое помещение пикету у цирка или универмага, куда бы, наверняка, пришло намного больше людей? Вот здесь есть объяснение .

. Первым в списке его визитов значился Гомель. Здесь он встретился с членами своей инициативной группы ну и с теми, кто пришел. «Зачем мне это? За державу обидно. Мне обидно, что за 26 лет мы так и не смогли построить экономику, которая бы обеспечивала нам уверенную независимость. В СССР Беларусь была лучшей республикой. У нас были самые лучшие производства. Беларусь находилась в уникальной ситуации. А сейчас мы ходим и просим денег». Место для встречи команда Бабарико выбрала, на первый взгляд, странное — крытая парковка на крыше ТЦ «Секрет». Почему бывший банкир предпочел неуютное техническое помещение пикету у цирка или универмага, куда бы, наверняка, пришло намного больше людей? . «Аты-баты, як багата ў гэтым годзе кандыдатаў!» За ситуацией с выборами в Беларуси сейчас, кажется, не следит только самый ленивый. Высказываться о ней начинают даже далекие от политики люди — комики, актеры, режиссеры и музыканты. Посмотрели в социальных сетях, что они думают о выборах-2020 .

О КОРОНАВИРУСЕ В БЕЛАРУСИ

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Помните дело Сергея Сацука? Расследование в отношении редактора портала «Ежедневник» приняло неожиданный оборот .





Ну, а в Минске скоро появится новая многопрофильная больница — конечно, не без влияния коронавируса. Давайте расскажем подробнее .

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Ищете дачу на лето? Смотрите, какие прелестные варианты сейчас можно найти недалеко от столицы, например. Но и цена, конечно, соответствующая. А вот наша героиня Ольга всего за 16 тысяч долларов и за год сама построила классную дачу . Но это, конечно, уметь надо!





А рыбак из Слуцка, представляете, поймал сазана весом почти 15 килограммов ! «За годы, что я занимаюсь рыбалкой, — говорит, — изучил все правила, как быть, если попадется такая рыба, но в той ситуации, кажется, все забыл». Смотрите, какой красавец .

! «За годы, что я занимаюсь рыбалкой, — говорит, — изучил все правила, как быть, если попадется такая рыба, но в той ситуации, кажется, все забыл». . Вот у нас история Александра из агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района. У него могут забрать участок , на который он копил много лет. На нем со временем должен был вырасти одноэтажный дом семьи Самойловых. Таков был план — пока не вмешались обстоятельства. Начались финансовые сложности, навалились долги, Александр попал в аварию… Было, мягко говоря, не до строительства. И получилось, что в течение года после покупки и регистрации участка семья не приступила к его освоению — и теперь может его лишиться по решению суда. Законно — факт. А человечно ли? Давайте разбираться .

, на который он копил много лет. На нем со временем должен был вырасти одноэтажный дом семьи Самойловых. Таков был план — пока не вмешались обстоятельства. Начались финансовые сложности, навалились долги, Александр попал в аварию… Было, мягко говоря, не до строительства. И получилось, что в течение года после покупки и регистрации участка семья не приступила к его освоению — и теперь может его лишиться по решению суда. Законно — факт. А человечно ли? . Наш журналист в США Алиса Ксеневич встретилась со звездой подиума и музой бренда Calvin Klein, чтобы узнать всю подноготную модельного бизнеса. Вышло откровенно и интересно . «Мы очень неуверенны в себе, потому что постоянно сталкиваемся с отказами в процессе кастингов. Под определенный проект/видение ищут нужный типаж, и если нужна рыжая девушка с бледной веснушчатой кожей, то брюнетке ловить нечего. Ты же начинаешь гонять в голове: может, дело в моих бедрах? Может, у меня нос длинный?»





Ну и давайте еще расскажем вам истории людей, которые отменили свадьбу в последний момент. Как думаете, жалеют ?

О СПОРТЕ

Белорусские клубы узнали соперников в хоккейной Лиге чемпионов . Первые матчи пройдут в октябре — и с такими командами они могут выйти напряженными.

. Первые матчи пройдут в октябре — и с они могут выйти напряженными. А помните, месяц назад из хоккейного «Динамо» стали поступать тревожные новости? Генеральный директор клуба Дмитрий Басков поведал о сложной финансовой ситуации , а стан «зубров» покинули сразу несколько важных игроков сборной: Андрей Костицын, Олег Евенко и Кирилл Готовец. Давайте расскажем, какая ситуация в столичном клубе сейчас .





А детские тренеры по всей Беларуси получили премии — до 3500 белорусских рублей каждый. Рассказать, что за аттракцион неслыханной щедрости ?

— до 3500 белорусских рублей каждый. ? Вы же знаете футболиста Роберта Левандовски? В свои 31 он является лучшим форвардом планеты и делает все, чтобы годы не сказывались на результативности. Левандовски сидит на строгой диете жены-каратистки — без сладкого и молочного, работает с тренером по сну и почти не употребляет алкоголь. Вот здесь наша Вика Ковальчук рассказывает историю футболиста , который из неперспективного польского игрока превратился в баварскую «машину» по заколачиванию голов.

Все новости среды, 3 июня

Кстати. Италия вчера открыла границы для туристов — но, увы, не всех . Белорусам пока придется дома побыть. Зато у нас тут аквапарк «Лебяжий» через неделю начинает сезон — сразу с открытой аквазоной. Лето, что ли, пришло? Как-то мы со всеми этими событиями весны и не заметили. Кстати, не знаете, парки-то с аттракционами открылись? Пожалуй, каждый молодой белорус хотя бы раз бывал в столичных парках Горького или Челюскинцев, катался на автодроме или — если у него были смелые родители — на «Супер 8». Давайте покажем вам, какие аттракционы нравились нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам — вот уникальные фото из архива .

Ну и хорошего нам всем дня.

Ваша редакция