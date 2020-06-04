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Бонд о политических высказываниях спортсменов: «Создалось ощущение, что им сказали «Давайте, девчонки. Скажите». А слова Гуркова мне понравились»

04.06.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Блогер и телеведущая Анна Бонд высказалась о происходящем в стране специально для инстаграм Tribuna.com.

- Гурков, с которым у вас были терки, помирились? Орешки помирили?

– Да, проект помирил. Мне же предлагали мужчин выбрать, но они мне не понравились. Потом предложили Гуркова, но вспомнили про недопонимания. Я говорю, что классно. Будет тема и еще пару статей можно будет выдать про конфликт и как разрулили. Да, разрулили. И Гурков даже извинялся, что был не прав. Вообще, в последнее время он изменился. Стал более глубоким и рассудительным. Кстати, он работает еще на телевидении?

- Сегодня ко мне такая инсайдерская информация пришла, что 95% вероятность, что уже не работает. Анна, ты читала его последние высказывания по поводу мнения двух гребчих, которые говорили, что в стране расшатывается обстановка?

– На самом деле, насколько я знаю, ничего не расшатывается. Люди просто ходят и отдают подписи за кандидатов. Мы знаем, что нужно набрать 100 тысяч подписей. Кстати, вот удивительный факт, что в России 146 миллионов населения и те же 100 тысяч набрать, а у нас 9,5 миллионов человек и каждому кандидату надо набрать по 100 тысяч. Люди просто собирают подписи. Я, вообще, не видела, чтобы были какие-то глобальные конфликты происходили и кто-то мутил воду.

А по поводу высказываний, то мне кажется, что у них немного не нативненько вышло. Зачастую бывает, что блогеров просят подавать нативную рекламу. Нативненько рассказывать о той или иной истории. А вот у них как-то с цепи сорвалось и создалось ощущение, что им сказали «Давайте, девчонки. Скажите». Собственно так и получилось.

А высказывание Гуркова мне очень понравилось. Я даже не знала, что такая пытка существовала. Это по-моему китайцы практиковали. Ну этот народ вообще изощренные всегда в пытках были. Такой народ очень, я бы сказала, высокоинтеллектуальный.

- Аня, что выберешь? Трактор, шлепок, ноутбук или банк?

– Я люблю деньги. Банк, конечно.

- Вообще отдавала за кого-нибудь свою подпись?

– Да. Я хочу призвать людей отдать свою подпись, которую можно поставить хоть за каждого кандидата. Потом вы услышите программу каждого из прошедших 100-тысячный рубеж кандидата зарегистрированного. И потом сделаете свой выбор.

Да, мне уже посчастливилось. Я уже кое за кого расписалась. Возможность есть поставить под каждым подпись. Почему нет? Мне вообще нравится, что сегодня разворачивается у нас в 2020 г. в стране. Почему нет? Много событий произошло: и коронавирус, избирательная кампания. Я на самом деле тот человек, который застал еще Брежнева. Брежнева, Горбачева. Я стольких уже всех видела… Хотелось бы увидеть еще многих, – сказала Бонд.

Гурков о гребчихах: «Капли, падающие с вёсел на темечко, гораздо опаснее для мозга, чем удары»

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Блогер и телеведущая Анна Бонд высказалась о происходящем в стране специально для инстаграм Tribuna.com.
 
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