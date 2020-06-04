|
Врач рассказала, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19
04.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Использование масок уменьшает риск заразиться коронавирусной инфекцией в десятки раз, поскольку основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный (при чихании, кашле и даже разговоре), пишет
Как рассказал заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова, необходимо продолжать придерживаться определенных правил. Особенно важно соблюдать дистанцию и использовать
По словам врача, носить медицинские маски нужно в местах, в которых можно заразиться коронавирусом – на улице и в закрытых помещениях, где находятся другие люди.
Необходимо менять маску каждые два часа. При ее правильном использовании проблем с дыханием не возникнет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использование масок уменьшает риск заразиться коронавирусной инфекцией в десятки раз, поскольку основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный (при чихании,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)