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Врач рассказала, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19

04.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врач рассказала, насколько эффективны маски для защиты от COVID-19

Использование масок уменьшает риск заразиться коронавирусной инфекцией в десятки раз, поскольку основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный (при чихании, кашле и даже разговоре), пишет ОНТ со ссылкой на РИА Новости.
 
Как рассказал заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова, необходимо продолжать придерживаться определенных правил. Особенно важно соблюдать дистанцию и использовать медицинские маски. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. Причем важно, чтобы маску использовало наибольшее количество людей, – пояснила медик.

По словам врача, носить медицинские маски нужно в местах, в которых можно заразиться коронавирусом – на улице и в закрытых помещениях, где находятся другие люди.  

Необходимо менять маску каждые два часа. При ее правильном использовании проблем с дыханием не возникнет.

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Использование масок уменьшает риск заразиться коронавирусной инфекцией в десятки раз, поскольку основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный (при чихании,...
 
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