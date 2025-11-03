«PR — это не про лайки, а про смыслы и доверие». Как запустить PR-проект, который «выстрелит»?

Источник материала: ProBusiness



Мария Канасевич

Бизнес в Беларуси все чаще сталкивается с тем, что привычные подходы к PR больше не работают: клиенты не верят обещаниям, рынок меняется все быстрее, а эффективность коммуникаций не всегда можно адекватно просчитать. В интервью с главой PR-группы МТС Марией Канасевич поговорили о том, как выстроить команду, оценить идею, работать с репутацией и запускать проекты, которые живут дольше одного релиза.

Какой PR-проект брать в работу, а какой нет?

— Эффективный PR-проект — это не просто красивая идея, но и стратегический инструмент, который решает конкретную бизнес-задачу. Рекомендую задать себе три ключевых вопроса:

Есть ли у проекта четкая цель, связанная с бизнесом? PR не существует в вакууме. Он должен усиливать бренд, поддерживать продажи, влиять на репутацию или помогать в антикризисной коммуникации. Если цель размыта — проект не пройдет. Насколько проект резонирует с целевой аудиторией? PR не нужно делать только ради лайков. Его стоит делать ради доверия. Нужно оценить, насколько идея попадает в болевые точки, ценности и интересы аудитории. Если нет эмоционального отклика — это не тот проект. Например, уже в ноябре МТС планирует запустить онлайн-школу цифровой грамотности для подростков «Диджитал Лаб». Это связано с бизнесом? Конечно. Это закрывает реальную проблему целевой аудитории, на которую направлен проект? Да. Есть ли у проекта потенциал для масштабирования и охвата? Хороший PR — не одноразовый всплеск. Это волна, которую можно развивать: через медиа, соцсети, партнерства, внутренние коммуникации. Если проект можно «разложить» на каналы, и он живет дольше одного релиза — это плюс.

Для примера, давайте посмотрим на наш большой и важный проект #ИнтернетБезБуллинга . Мы реализуем его уже пятый год и постоянно обновляем. На регулярной основе проходят встречи с учащимися различных учебных заведений, но кроме того в рамках проекта мы выпустили Workbook, создали обучающие видеоролики, тесты-тренажеры, а сейчас, например, готовим к запуску чат-бот для родителей.

Дополнительно стоит анализировать:

Уникальность и креативность. Идея должна выделяться и быть запоминающейся;

Идея должна выделяться и быть запоминающейся; Ресурсы. Оценить бюджет, команду, сроки. Если проект слишком затратный и без гарантии результата — это повод задуматься;

Оценить бюджет, команду, сроки. Если проект слишком затратный и без гарантии результата — это повод задуматься; Ожидаемые результаты и KPI. Установить четкие критерии успеха: охват, вовлеченность, изменение восприятия бренда;

Установить четкие критерии успеха: охват, вовлеченность, изменение восприятия бренда; Рынок и тренды. Актуальность темы — важный фактор.

Например, мы много пишем о схемах мошенничества, и некоторое время назад начали предупреждать людей о появлении дипфейков. Это мега-актуально. И если ранее мошенники копировали голос, то сегодня — это может быть полноценное видео с вами. Так появился проект «Идентичность в сети» : мы предложили популярным белорусским блогерам провести социальный эксперимент и опубликовать в своих аккаунтах сгенерированные дипфейки, чтобы проверить, насколько их аудитория способна распознавать фальшивый контент.







Позже блогеры признались своим подписчикам, что контент был полностью сгенерирован нейросетью. Цель этого проекта — показать, что современные технологии позволяют создавать невероятно реалистичные аудио- и видеозаписи, которые могут быть использованы не только в развлекательных целях, но и для манипуляций, дезинформации и мошенничества.

В итоге нужно всегда стремиться найти баланс между креативностью и практичностью, чтобы проект был не только ярким, но и эффективным.

Как понять, что проект «выстрелит»?

Нужно смотреть на данные: тренды, инсайты, поведение аудитории. Тестировать идеи можно на фокус-группах или в пилотных запусках. И, конечно, хороший эксперт доверяет интуиции, которая сформирована годами опыта.

В коммуникациях важно не только говорить, но и понимать, кому и зачем ты говоришь. Стоит разделять проекты по целям и аудиториям. Массовые кампании — это про охват, узнаваемость, вовлечение. Но есть и другая плоскость — нишевые инициативы, которые работают точечно, но глубоко.

Иногда самый эффективный проект — это не тот, который громче всех, а тот, который точнее всех. PR — это не про шум, это про смысл. Так, в сентябре мы поддержали выпуск фотоальбома Вадима Качана — знакового белорусского фотографа. Это не проект для широкой аудитории, и мы это признаем. Но для мира искусства, для культурной среды, для тех, кто ценит визуальный язык — это событие. И задача бренда — быть там, где важен смысл, даже если это не дает миллион просмотров.







Фотоальбом — это не просто эстетика. Это визуальное размышление о коммуникации, об эволюции человеческого общения: от телефонных будок и разговоров у подъездов — к цифровым сервисам и мгновенным сообщениям.

Мы не стремимся быть везде. Мы стремимся быть там, где это имеет значение. И это ключевой принцип современной PR-стратегии:

Сегментировать смыслы;

Уважать аудиторию;

Выбирать формат, который работает на глубину, а не на шум.

Нишевые проекты — это не компромисс. Это осознанный выбор. И в долгосрочной перспективе они формируют репутацию, а не просто узнаваемость.

Что значит «креативная идея»?

Креативная идея — не просто «необычная». Это идея, которая:

Вызывает эмоции и вовлекает. Если при первом обсуждении возникает «вау-эффект», если хочется делиться, обсуждать, смеяться или спорить — это признак креатива;

Если при первом обсуждении возникает «вау-эффект», если хочется делиться, обсуждать, смеяться или спорить — это признак креатива; Ломает шаблон, но остается в рамках бренда. Креатив не должен быть ради эпатажа. Он должен быть смелым, но не оторванным от ценностей компании;

Креатив не должен быть ради эпатажа. Он должен быть смелым, но не оторванным от ценностей компании; Имеет потенциал для вирусности. Ее подхватывают медиа, блогеры, сотрудники, клиенты. Если идея «полетит» без огромного бюджета — это сигнал;

Ее подхватывают медиа, блогеры, сотрудники, клиенты. Если идея «полетит» без огромного бюджета — это сигнал; Простая, но многослойная. Ее можно объяснить в одном предложении, но она несет глубокий смысл, игру слов, культурный контекст или визуальную метафору;

Ее можно объяснить в одном предложении, но она несет глубокий смысл, игру слов, культурный контекст или визуальную метафору; Оперирует инсайтами. Креатив начинается с понимания аудитории. Если идея «цепляет» за живое — это попадание в точку.

Например, в этом месяце в рамках одного из проектов компания МТС выпустила эксклюзивный мерч — «Кофе-повод» . Публика посчитала идею креативной. Суть — красивая коробка с десятью дрип-пакетами кофе, оформленными как арт-объекты с репродукциями картин и соответствующим музыкальным сопровождением. Внутри находится кофе, концептуально подобранный так, чтобы вкус, аромат, цвет и звук сливались в единое «звучание».









Как оценить эффективность PR-проекта?

В пиаре касаемо упоминаемости в СМИ есть две базовые метрики — количество упоминаний и охват. В социальных сетях обычно отслеживают: Engagement rate per reach — уровень вовлеченности относительно охвата и ER post — вовлеченность для конкретного поста.

Что касается репутации бренда, то здесь: тональность упоминаний, динамика тональности, метрики SML (индекс лояльности), индекс NSR (соотношение позитивных и нейтральных упоминаний к негативным).

С оцифровкой эффективности пиар-проектов сложнее. Имиджевые проекты, как правило, направлены на формирование и укрепление бренда, что сложно измерить количественными показателями.

Имидж формируется на основе эмоций, ассоциаций и долгосрочных отношений с аудиторией, что невозможно выразить в простых числовых показателях. Эффект от имиджевых инициатив часто проявляется в долгосрочной перспективе. Успех может быть заметен только через несколько месяцев или даже лет после завершения мероприятия, что затрудняет немедленную оценку его эффективности.

Например, в апреле мы увидели, что за первый квартал существенно выросло позитивное восприятие качества связи. С учетом того, что никаких нестандартных работ по улучшению связи мы не проводили, мы можем предположить, что это эффект PR-активности. Подробнее об этом я уже рассказывала раньше.

Как выстроить работу с командой, чтобы PR-проекты были не только креативными, но и управляемыми?

PR — это всегда командная игра. Даже самая сильная идея не взлетит, если команда не синхронизирована. Выстраивайте работу по принципу «от смысла к действию»: сначала обсудите, зачем это делаете, какую задачу решаете, а уже потом — как именно.





Очень важно, чтобы каждый в команде понимал не только свою зону ответственности, но и общий замысел. Мы используем RACI-модель, чтобы четко распределить роли, а также понимать, кто за что отвечает, кто принимает решения, кто консультирует, а кто просто должен быть в курсе.

Справка: RACI — это инструмент проектного управления, название модели — это аббревиатура из четырёе ролей:



• R — Responsible (Исполнитель): тот, кто выполняет задачу;

• A — Accountable (Ответственный): тот, кто принимает окончательное решение и несёт ответственность за результат;

• C — Consulted (Консультируемый): эксперт или заинтересованная сторона, чьё мнение важно при выполнении задачи;

• I — Informed (Информируемый): тот, кого нужно держать в курсе, но не вовлекать в процесс.

В PR это особенно важно, потому что проекты часто кросс-функциональные: вовлечены маркетинг, бренд, юристы, продакт-команды. RACI помогает избежать путаницы, двойных согласований и «размытой ответственности».

Обязательно проводим ретроспективы после крупных запусков. Ретроспектива — это не разбор ошибок, а пространство для роста. Мы проводим ее после каждого крупного запуска: кампании, спецпроекта, партнёрского события. Формат простой, но эффективный. Отвечаем на 2 вопроса:

Что мы сделали хорошо? → фиксируем сильные стороны: процессы, коммуникацию, креатив, тайминг.

Что можно улучшить? → честно обсуждаем, что тормозило, где были риски, что можно оптимизировать.

На встречу приглашаем всех участников процесса, а финализируем кратким документом с выводами и чек-листом для будущих запусков. Иногда — обновлением шаблонов, процессов, брифов.

Но главное — это культура. Нужно строить среду, где можно спорить, предлагать, ошибаться и пробовать снова. Где каждый понимает: его вклад важен. Где нет страха, но есть ответственность. Это и есть управляемый креатив — когда свобода идей сочетается с чёткой системой.

Чем вдохновляться в работе? Где брать идеи?

Меня, например, вдохновляют люди. Их реакции, их истории, их эмоции. Я много читаю, смотрю, слушаю — от подкастов до выставок. Специально летаю в другие страны на театральные постановки или другие значимые события в культурной жизни. Но самые сильные идеи часто рождаются из наблюдений за повседневной жизнью.

Я верю, что креатив — это не про «придумать», а про «увидеть». Увидеть то, что уже есть в жизни, и подсветить это по-новому. Иногда вдохновение приходит из боли — из того, что не работает, раздражает, вызывает тревогу. Иногда — из радости, из простых человеческих ритуалов.

Например, идея «Кофе-повода» родилась у нас с автором проекта «Арт-повод» из простой мысли: как часто мы говорим «давай встретимся на кофе» — и как редко действительно находим на это время. Мы решили превратить этот ритуал в арт-объект, в повод для настоящего разговора.

Я не верю в «озарения». Я верю в системную насмотренность, в эмпатию и в умение задавать себе вопрос: «А что это значит для человека?»

Как работать с репутационными рисками?

Репутация — это актив, который строится годами и может быть подорван за один день. Поэтому мы в МТС работаем на опережение. У нас есть антикризисные сценарии, мы отслеживаем информационное поле в режиме реального времени, и у нас выстроена система быстрого реагирования.

Но главное — это не инструменты, а принципы. Мы не боимся говорить правду. Мы не боимся признавать ошибки. Мы не боимся быть первыми, кто поднимает сложные темы.

Проект #ИнтернетБезБуллинга — как раз об этом. Мы не просто говорим, что «всё хорошо», мы поднимаем острые вопросы и предлагаем решения. Это и есть зрелый подход к репутации: не избегать сложностей, а быть в диалоге с обществом.

Репутация — это не то, что вы говорите о себе. Это то, как вы ведёте себя, когда никто не смотрит.

Главный вызов для PR

Главный вызов — это потеря доверия. Люди устали от манипуляций, от «громких» слов без содержания, от брендов, которые говорят, но не делают. Мы живём в эпоху постправды, когда даже факт требует доказательств.

Сегодня PR — это не про то, чтобы быть услышанным, а про то, чтобы быть проверенным. Люди не верят словам — они верят действиям, последовательности, прозрачности.

Поэтому мы в МТС строим коммуникацию на трех принципах:

Честность. Даже если это неудобно. Контекст. Мы не просто говорим, мы объясняем, почему это важно. Смысл. Мы не делаем кампании ради охвата. Мы делаем их ради идеи, которая может изменить что-то в жизни человека.

PR сегодня — это не про «шум». Это про доверие. А доверие — это новая валюта в коммуникациях.