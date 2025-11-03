|
«PR — это не про лайки, а про смыслы и доверие». Как запустить PR-проект, который «выстрелит»?
Бизнес в Беларуси все чаще сталкивается с тем, что привычные подходы к PR больше не работают: клиенты не верят обещаниям, рынок меняется все быстрее, а эффективность коммуникаций не всегда можно адекватно просчитать. В интервью с главой PR-группы МТС Марией Канасевич поговорили о том, как выстроить команду, оценить идею, работать с репутацией и запускать проекты, которые живут дольше одного релиза.
Какой PR-проект брать в работу, а какой нет?
— Эффективный PR-проект — это не просто красивая идея, но и стратегический инструмент, который решает конкретную бизнес-задачу. Рекомендую задать себе три ключевых вопроса:
Для примера, давайте посмотрим на наш большой и важный проект
Дополнительно стоит анализировать:
Например, мы много пишем о схемах мошенничества, и некоторое время назад начали предупреждать людей о появлении дипфейков. Это мега-актуально. И если ранее мошенники копировали голос, то сегодня — это может быть полноценное видео с вами. Так появился проект
Позже блогеры признались своим подписчикам, что контент был полностью сгенерирован нейросетью. Цель этого проекта — показать, что современные технологии позволяют создавать невероятно реалистичные аудио- и видеозаписи, которые могут быть использованы не только в развлекательных целях, но и для манипуляций, дезинформации и мошенничества.
В итоге нужно всегда стремиться найти баланс между креативностью и практичностью, чтобы проект был не только ярким, но и эффективным.
Как понять, что проект «выстрелит»?
Нужно смотреть на данные: тренды, инсайты, поведение аудитории. Тестировать идеи можно на фокус-группах или в пилотных запусках. И, конечно, хороший эксперт доверяет интуиции, которая сформирована годами опыта.
В коммуникациях важно не только говорить, но и понимать, кому и зачем ты говоришь. Стоит разделять проекты по целям и аудиториям. Массовые кампании — это про охват, узнаваемость, вовлечение. Но есть и другая плоскость — нишевые инициативы, которые работают точечно, но глубоко.
Иногда самый эффективный проект — это не тот, который громче всех, а тот, который точнее всех. PR — это не про шум, это про смысл.Так, в сентябре мы поддержали
Фотоальбом — это не просто эстетика. Это визуальное размышление о коммуникации, об эволюции человеческого общения: от телефонных будок и разговоров у подъездов — к цифровым сервисам и мгновенным сообщениям.
Мы не стремимся быть везде. Мы стремимся быть там, где это имеет значение. И это ключевой принцип современной PR-стратегии:
Нишевые проекты — это не компромисс. Это осознанный выбор. И в долгосрочной перспективе они формируют репутацию, а не просто узнаваемость.
Что значит «креативная идея»?
Креативная идея — не просто «необычная». Это идея, которая:
Например, в этом месяце в рамках одного из проектов компания МТС выпустила эксклюзивный мерч —
Как оценить эффективность PR-проекта?
В пиаре касаемо упоминаемости в СМИ есть две базовые метрики — количество упоминаний и охват. В социальных сетях обычно отслеживают: Engagement rate per reach — уровень вовлеченности относительно охвата и ER post — вовлеченность для конкретного поста.
Что касается репутации бренда, то здесь: тональность упоминаний, динамика тональности, метрики SML (индекс лояльности), индекс NSR (соотношение позитивных и нейтральных упоминаний к негативным).
С оцифровкой эффективности пиар-проектов сложнее. Имиджевые проекты, как правило, направлены на формирование и укрепление бренда, что сложно измерить количественными показателями.
Имидж формируется на основе эмоций, ассоциаций и долгосрочных отношений с аудиторией, что невозможно выразить в простых числовых показателях.Эффект от имиджевых инициатив часто проявляется в долгосрочной перспективе. Успех может быть заметен только через несколько месяцев или даже лет после завершения мероприятия, что затрудняет немедленную оценку его эффективности.
Например, в апреле мы увидели, что за первый квартал существенно выросло позитивное восприятие качества связи. С учетом того, что никаких нестандартных работ по улучшению связи мы не проводили, мы можем предположить, что это эффект PR-активности. Подробнее об этом я уже
Как выстроить работу с командой, чтобы PR-проекты были не только креативными, но и управляемыми?
PR — это всегда командная игра. Даже самая сильная идея не взлетит, если команда не синхронизирована. Выстраивайте работу по принципу «от смысла к действию»: сначала обсудите, зачем это делаете, какую задачу решаете, а уже потом — как именно.
Очень важно, чтобы каждый в команде понимал не только свою зону ответственности, но и общий замысел. Мы используем RACI-модель, чтобы четко распределить роли, а также понимать, кто за что отвечает, кто принимает решения, кто консультирует, а кто просто должен быть в курсе.
В PR это особенно важно, потому что проекты часто кросс-функциональные: вовлечены маркетинг, бренд, юристы, продакт-команды. RACI помогает избежать путаницы, двойных согласований и «размытой ответственности».
Обязательно проводим ретроспективы после крупных запусков. Ретроспектива — это не разбор ошибок, а пространство для роста. Мы проводим ее после каждого крупного запуска: кампании, спецпроекта, партнёрского события. Формат простой, но эффективный. Отвечаем на 2 вопроса:
На встречу приглашаем всех участников процесса, а финализируем кратким документом с выводами и чек-листом для будущих запусков. Иногда — обновлением шаблонов, процессов, брифов.
Но главное — это культура. Нужно строить среду, где можно спорить, предлагать, ошибаться и пробовать снова. Где каждый понимает: его вклад важен. Где нет страха, но есть ответственность. Это и есть управляемый креатив — когда свобода идей сочетается с чёткой системой.
Чем вдохновляться в работе? Где брать идеи?
Меня, например, вдохновляют люди. Их реакции, их истории, их эмоции. Я много читаю, смотрю, слушаю — от подкастов до выставок. Специально летаю в другие страны на театральные постановки или другие значимые события в культурной жизни. Но самые сильные идеи часто рождаются из наблюдений за повседневной жизнью.
Я верю, что креатив — это не про «придумать», а про «увидеть». Увидеть то, что уже есть в жизни, и подсветить это по-новому. Иногда вдохновение приходит из боли — из того, что не работает, раздражает, вызывает тревогу. Иногда — из радости, из простых человеческих ритуалов.
Например, идея «Кофе-повода» родилась у нас с автором проекта «Арт-повод» из простой мысли: как часто мы говорим «давай встретимся на кофе» — и как редко действительно находим на это время. Мы решили превратить этот ритуал в арт-объект, в повод для настоящего разговора.
Я не верю в «озарения». Я верю в системную насмотренность, в эмпатию и в умение задавать себе вопрос: «А что это значит для человека?»
Как работать с репутационными рисками?
Репутация — это актив, который строится годами и может быть подорван за один день. Поэтому мы в МТС работаем на опережение. У нас есть антикризисные сценарии, мы отслеживаем информационное поле в режиме реального времени, и у нас выстроена система быстрого реагирования.
Но главное — это не инструменты, а принципы. Мы не боимся говорить правду. Мы не боимся признавать ошибки. Мы не боимся быть первыми, кто поднимает сложные темы.
Проект
Репутация — это не то, что вы говорите о себе. Это то, как вы ведёте себя, когда никто не смотрит.
Главный вызов для PR
Главный вызов — это потеря доверия. Люди устали от манипуляций, от «громких» слов без содержания, от брендов, которые говорят, но не делают. Мы живём в эпоху постправды, когда даже факт требует доказательств.
Сегодня PR — это не про то, чтобы быть услышанным, а про то, чтобы быть проверенным. Люди не верят словам — они верят действиям, последовательности, прозрачности.
Поэтому мы в МТС строим коммуникацию на трех принципах:
PR сегодня — это не про «шум». Это про доверие. А доверие — это новая валюта в коммуникациях.
