Риски в «цифре»: как обезопасить свой бизнес в эпоху киберреальности

Источник материала: ProBusiness

Улучшение эффективности бизнес-процессов и работы сотрудников, повышение производительности, сокращение затрат — вот чего ожидают компании, решившие пойти по пути цифровизации. Но вместе с тем (а иногда и вместо того) сталкиваются с последствиями, к которым были недостаточно подготовлены. Именно о том, какие неочевидные риски стоит учитывать, внедряя любые технологические инновации, пойдет речь в этом материале — и на конференции A1 Tech Day , которая пройдет в Минске 25 ноября.

Чем рискуем: от финансов до репутации

Примеров таких разочарований и несбывшихся надежд можно привести очень много. Так, распространенной ошибкой становится желание внедрить «самые передовые» (и, соответственно, самые дорогостоящие) ИТ-решения, которые попросту себя не окупают. Или, наоборот, сэкономить — и выбирать не самые эффективные, а самые дешевые варианты и поставщиков с самой низкой стоимостью услуг. Или закладывать в свои расчеты мгновенный результат и быструю окупаемость сложного и дорогого проекта. Все это относится к финансовым рискам цифровизации.





Еще один распространенный тип рисков — организационные. С их последствиями мы имеем дело всякий раз, когда СRM-системы вместо повышения эффективности работы «убивают» мотивацию сотрудников. Или когда в процессе работы допускаются различные ошибки, в том числе самые серьезные, из-за пробелов в организации обучения работе с новым инструментарием.

Помимо финансовых и организационных, к числу рисков добавляются различные проблемы, связанные с информационной безопасностью. И далеко не всегда это результат действий киберпреступников: утечки данных, компрометация конфиденциальной информации, репутационные потери часто случаются из-за банальной неосторожности сотрудников.





Возьмем хотя бы столь любимый многими искусственный интеллект. Соблазн поручить ему выполнить за себя какую-нибудь скучную рутинную работу или попросить подкинуть креативную идею и правда велик. И мало кто задумывается о том, что это может быть опасно. А между тем, по данным отчета IBM , в 2024 13% компаний пострадали из-за инцидентов в собственных AI-моделях или приложениях, а 20% столкнулись с утечками данных в результате использования ИИ без согласования со службами информационной безопасности.

Впрочем, киберпреступность —тоже не то, что стоит сбрасывать со счетов. Наоборот, киберугрозы сегодня становятся опаснее и осуществляются быстрее. При этом, как говорится в отчете M-trends-2025 , «точкой входа» для преступников все чаще становятся краденые учетные записи — в 2024 году они впервые вышли на второе место (сразу после эксплуатации уязвимостей в системах). При этом киберпреступники нацеливаются не только на крупные компании, но и на предприятия среднего и малого бизнеса. Которые, стоит отметить, становятся относительно легкой добычей в силу несовершенства политик в области информационной безопасности — например, больше других страдают от атак методом подбора паролей.





Наконец, все более заметными в последнее время становятся риски юридического характера — последствия нарушения требований законов об информационной безопасности. Все объяснимо: законодательство в этой сфере развивается и становится все более детализированным, и при недостаточном знании всех его нюансов легко допустить нарушения, которые грозят как минимум штрафами, если не судебными исками со всеми вытекающими.

Типичный пример здесь — неправильная работа с персональными данными сотрудников или клиентов. И речь не только о том, как они собираются и где хранятся, но и как используются, кому и на каких основаниях передаются. И даже если этот «кто-то» — искусственный интеллект, такая передача тоже может стать серьезным нарушением и привести к нежелательным последствиям.





А1 Tech Day: избежать рисков — это реально

Главная тема А1 Tech Day — ежегодной конференции о технологических трендах и инновациях — в этом году звучит как Cyber Reality. Это самая киберреальность, которая становится новым настоящим в том числе и для белорусского бизнеса. Переход к цифровым технологиям в бизнесе сегодня уже неизбежен — но можно ли избежать рисков, связанных с цифровизацией? 25 ноября организаторы предлагают участникам А1 Tech Day поискать ответ на этот и другие актуальные вопросы вместе с профессионалами в сфере информационных технологий, информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Спикерами предстоящей конференции, помимо экспертов А1, станут представители профильных министерств и ведомств, а также технологических партнеров А1 Tech Day — Kaspersky, Яндекс 360, True Conf, Yealink, UserGate, S-Crypto и Falcongaze и других. В фокусе внимания окажутся не только риски и вызовы, связанные с информационными технологиями, но и диагностика существующих проблем, конкретные кейсы и практические советы по внедрению различных инструментов.