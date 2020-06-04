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Президент о пандемии: Весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав, а нашим отморозкам неймется

05.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Назначая новый состав правительства, президент Беларуси Александр Лукашенко снова затронул тему коронавируса и то, что в стране не стали вводить карантин. Он заявил: сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав, передает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Оценивая пройденный этап, он признал, что некоторые результаты в экономике могли быть и лучше, но началась пандемия. Лукашенко ответил на упреки тех, кто считает действия Беларуси по борьбе с коронавирусной инфекцией неправильными.

— Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав, а нашим отморозкам неймется. Ну надо же подкинуть за что-то, обмазать, измарать, — заявил президент, сюжет показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Президент заявил, что чиновники на самом высоком уровне постоянно контролируют развитие эпидемиологической ситуации, принимаются меры для сохранения жизней людей.

— Ну так спросите у Кочановой, которая день и ночь занимается этим вопросом, не только она. К примеру, по Минску и утром, и вечером по стойке смирно докладывает президенту и отгребает на всю катушку, если где-то что-то не так с этой пандемией. Идите у нее спросите. Зачем же вы обижаете людей, которые воюют сегодня на этом фронте. Я же уверен, что половина, может быть, четвертая часть из вас: кто-то переболел и так далее. И что? Умерли? Нет. Потому что мы за вас боролись. И знаете, что я последний был на этом рубеже, а впереди бегал Караник, Кочанова, Сергеенко и многие другие с Петришенко. Я не говорю про врачей. Придет время, мы об этом скажем, — сказал он.

Напомним, в Беларуси, по данным на 4 июня, 45 981 случай COVID-19 (+865 новых случаев за сутки), выздоровели и выписаны 21 162 пациента (+991 за сутки), умерли 253 пациента (+5 за сутки).

 
Теги: Минск
 
 
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Назначая новый состав правительства, президент Беларуси Александр Лукашенко снова затронул тему коронавируса и то, что в стране не стали вводить карантин.
 
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