Источник материала: БT

Девятый день подряд американцы громят Соединенные Штаты

Зачастую жертвами столкновений становятся мирные жители

Ситуацией пользуются мародеры

Хаосом на улицах пользуются и различные криминальные группировки

Вслед за Америкой вспыхнул Старый Свет

ВОЗ предупреждает: американские и европейские протесты могут обернуться новой волной COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в США уже назвали одними из самых массовых в истории страны Соединенные Штаты вторую неделю громят американцы. Протесты и беспорядки уже назвали одними из самых массовых в истории страны. Люди поджигают машины, магазины,...

Соединенные Штаты вторую неделю громят американцы. Протесты и беспорядки. Люди поджигают машины, магазины, мусорные баки, нападают на полицейских. Ситуацией хаоса пользуются мародеры. Бизнес оценивает нанесенный ущерб в сотни миллионов долларов. Запущенная в США протестная волна перекинулась на Европу. Многотысячные демонстрации прошли в Париже, Лондоне, Стокгольме, Амстердаме, Афинах несмотря на запреты властей. За ситуацией следит, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне. 28 штатов обратились за помощью к Национальной гвардии. Вашингтон практически перешел на осадное положение: подходы к Белому дому отгородили не только дополнительным забором, но и тяжелой техникой и живым щитом из военных. Над городом кружат вертолеты. Люди поджигают машины, магазины, мусорные баки и нападают на полицейских.За время протестов в США погибли как минимум 11 человек - это по официальным данным. Ранения и травмы получили сотни, если не тысячи - точной информации о числе пострадавших американские власти не публикуют.Задержано свыше 11 000 демонстрантов. Полицейские с ними не церемонятся. В Мичигане стражи порядка даже применили против безоружного демонстранта перцовый баллончик, а после выстрелили в лицо зарядом со слезоточивым газом.По словам очевидцев, грабители крушат и обворовывают все, что попадается им на пути. Погромы настигли как непримечательные супермаркеты, так и дорогие магазины. Мародеры не могли обойти стороной элитный нью-йоркский Сохо - из бутиков вынесли товара на несколько миллионов долларов.Аресты происходят постоянно, но большинству мародеров удается действовать беспрепятственно. В Чикаго они умудрились ограбить даже движущийся товарный поезд.Хаосом на улицах пользуются и различные криминальные группировки, а также неформальные движения, состоящие из радикально настроенных элементов, причем как левого, так и правого толка. Они преднамеренно устраивают грабежи и поджоги, словом - провокации.Европейцы, раскаленные до предела своими проблемами: здесь и коронавирусные ограничения, и экономический спад, и рекордная безработица, -Одна из крупнейших демонстраций прошла в Париже. Хотя там до сих пор действуют санитарные ограничения, и подобные собрания вне закона. На улицы вышли 20 000 человек, акция быстро переросла в массовые беспорядки. Люди возводили баррикады и забрасывали стражей порядка камнями. Те ответили слезоточивым газом.Неспокойно было и на улицах Лондона. В Гайд-парке собрались тысячи людей, многие из которых пошли штурмом на Даунинг-стрит. И попытались прорваться через оцепление возле резиденции премьер-министра. Задержаны 13 человек. По данным СМИ, избит сотрудник полиции. В Афинах митингующие забросали посольство США коктейлями Молотова и камнями. Погромщики поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Досталось и греческому спецназу. Силовики ответили слезоточивым газом.Всемирная организация здравоохранения предупреждает: американские и европейские протесты могут обернуться новой волной COVID-19. Ведь люди, которые участвуют в акциях, естественно, не соблюдают дистанцию и санитарные правила. По иронии судьбы, у Джорджа Флойда, гибель которого послужила спусковым крючком к протестам, был обнаружен коронавирус. По заключению медиков, болезнь протекала бессимптомно и не могла стать причиной смерти. Флойд умер от удушья из-за давления на шею и спину. Основному фигуранту в деле об убийстве Флойда выдвинуты новые, более тяжкие обвинения. Теперь полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы! Под суд также отправлены трое его коллег. Но протестующих эти новости уже вряд ли остановят.