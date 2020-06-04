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Пес с готовностью надел медицинскую маску и восхитил соцсети

04.06.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес с готовностью надел медицинскую маску и восхитил соцсети

Видеоролик под названием «Самый сознательный пес!» набирает популярность в соцсетях. Умная собака привела в восторг пользователей, за секунду надев защитную маску от коронавируса.

Сначала маска у пса была спущена, но когда хозяин сделал замечание ему, тот мгновенно натянул на морду защитное средство.

Пользователи похвалили животное в комментариях.

«Какой классный!», «Молодец!», «Какой умничка!», – написали они.

 

Фото: pixabay

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Видеоролик под названием «Самый сознательный пес!» набирает популярность в соцсетях. Умная собака привела в восторг пользователей, за секунду надев защитную...
 
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