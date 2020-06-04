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Пес с готовностью надел медицинскую маску и восхитил соцсети
04.06.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Видеоролик под названием «Самый сознательный пес!» набирает популярность в соцсетях. Умная собака привела в восторг пользователей, за секунду надев защитную маску от коронавируса.
Сначала маска у пса была спущена, но когда хозяин сделал замечание ему, тот мгновенно натянул на морду защитное средство.
Пользователи похвалили животное в комментариях.
«Какой классный!», «Молодец!», «Какой умничка!», – написали они.
Фото: pixabay
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Видеоролик под названием «Самый сознательный пес!» набирает популярность в соцсетях. Умная собака привела в восторг пользователей, за секунду надев защитную...
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