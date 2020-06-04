В Лиде начались работы по организации ПЦР-лаборатории

Источник материала: Lida.Info





Инициатива главы района получила поддержку на областном уровне. Уже подобрано помещение для установки оборудования для ПЦР-анализа.

Наиболее подходящим оказалось здание по ул. Черняховского, где сегодня размещается лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний районной больницы. В помещениях медучреждения будет проведен ремонт, установлена техника, появятся необходимые реактивы.

После этого специалисты лаборатории смогут проводить ПЦР-исследования, точность которых достигает 95%.

Таким образом, Лида станет первым райцентром в области, где будет собственная ведомственная ПЦР-лаборатория (коммерческие не в счет). Важно, что можно будет на месте делать тесты на коронавирус, а не возить, как сейчас, биоматериалы в лаборатории Гродно. И в целом спектр лабораторных исследований существенно расширится, вплоть до проведения ДНК-тестов на отцовство (если позволит оборудование).

В сложных условиях по импортным закупкам приобретение необходимой медицинской техники займет несколько месяцев, но работы по ее подбору уже ведутся, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.