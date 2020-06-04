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В еще одном районе Могилевской области ввели обязательный масочный режим

05.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белыничском районе с 3 июня ввели масочный режим, сообщается на сайте райисполкома со ссылкой на распоряжение председателя.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
  • Люди должны обязательно использовать маски на объектах и в организациях Белыничского района (магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, в общественном транспорте и прочие объекты). Обязательный масочный режим предусматривает смену использованных средств защиты каждые 3 часа.
  • Ограничивается количество одновременно находящихся посетителей в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банка, связи, почты и других.
  • В режим работы торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банка, почт и других объектов введены технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.
  • Запрещена выездная торговля на территории Белыничского района, за исключением специализированного автотранспорта предприятий-изготовителей всех форм собственности Могилевской области на территории рынка города Белыничи.

В райисполкоме напоминают, что из-за неблагоприятной эпидситуации люди должны соблюдать меры социального дистанционирования, минимизировать контакты, носить средства индивидуальной защиты, исключить возможные перемещения за пределы района.

Напомним, с 1 июня обязательный масочный режим ввел еще один район Могилевщины — Кировский. В Беларуси, по данным на 4 июня, 45 981 случай COVID-19 (+865 новых случаев за сутки), выздоровели и выписаны 21 162 пациента (+991 за сутки), умерли 253 пациента (+5 за сутки). Последняя официальная информация о количестве заболевших коронавирусом в Могилевской области была 24 апреля: сообщалось о 396 случаях.

 
 
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С 1 июня обязательный масочный режим ввел еще один район Могилевщины - Кировский.
 
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