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Брестские медики о вспышке коронавируса: «Ситуация действительно напряженная, но как в Италии, у нас не будет»

05.06.2020 06:13 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько больниц в городе уже перепрофилировали под больных с пневмониями.

Брестские медики о вспышке коронавируса: «Ситуация действительно напряженная, но как в Италии, у нас не будет»Брест, который до недавнего времени считался наиболее благополучным по ситуации с коронавирусом городом в стране, кажется, поменялся местами с Витебском." data-photoswipe-index="0" data-photoswipe-processed="true" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591326797318241.jpg" style="height: 500px; width: 750px;">

Брест, который до недавнего времени считался наиболее благополучным по ситуации с коронавирусом городом в стране, кажется, поменялся местами с Витебском.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Брест, который до недавнего времени считался наиболее благополучным по ситуации с коронавирусом городом в стране, кажется, поменялся местами с Витебском.

О том, что в городе над Бугом «напряженная эпидемиологическая ситуация», 3 июня сообщил Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Там же сообщили, что каждый день в областном центре с пневмонией госпитализируют более 100 человек.

Напомним, еще 27 мая Минздрав заявил, что заболеваемость коронавирусом в Брестской области начинает снижаться и что, помимо Гомельской области, эпидемиологически проблемных регионов в Беларуси не осталось.

«Люди себя ведут так, как будто они бессмертные»

- Недавно по местному телевидению показали сюжет. Снимали наш городской рынок. Идиллия: все в масках, рассказывают, что торговля идет хорошо. Я поверила и тоже на рынок пошла, чтобы конкретно затариться и на неделе по магазинам не шастать, - рассказывает 60-летняя Надежда Рубаник из Бреста. - Прихожу, а там в масках - единицы, и никакой соцдистанции. Такое поведение безответственно, опасно и, уж простите, все это очень глупо. Печально смотреть на происходящее. Знаю, о чем говорю: родственница работает в больнице, делает те самые тесты. Так вот, за последние пару недель, как она сказала, число положительных результатов увеличилось вдвое, а очередь на КТ в городе расписана на недели вперед.

Брестские медики о вспышке коронавируса: «Ситуация действительно напряженная, но как в Италии, у нас не будет»

Напомним, еще 27 мая Минздрав заявил, что заболеваемость коронавирусом в Брестской области начинает снижаться и что, помимо Гомельской области, эпидемиологически проблемных регионов в Беларус Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

Городские власти Бреста не только признали ситуацию неблагополучной, но и подчеркнули: отношение брестчан к профилактике распространения коронавируса действительно очень несерьезное. Горожан призвали использовать маски, ограничить посещение общественных мест, по возможности не выезжать из города, ограничившись маршрутами поездки на работу и покупки продуктов в магазине и лекарств в аптеке.

- Я работаю на швейной фабрике, - рассказывает Лариса. - И могу сказать, что безопасные условия для нас создают. Кто может - на удаленной работе. Когда приходим на места - измеряют температуру, есть антисептики, возможность дистанцироваться… Но часто загвоздка именно в людях. Лично я и мой круг знакомых пользуемся средствами защиты, но посмотрите на город. Там полно людей, дети с мамами толпами на детских площадках. У меня есть знакомая в Кобрине. Она попала в больницу со всеми симптомами коронавируса. Говорила, что пациентов в больнице битком. Ей сделали тест. Положительный. Но при этом она не посчитала нужным назвать людей, с которыми контактировала. То есть тех, кого должны были признать контактами первого уровня. Медики тоже боятся. У знакомой мама работает в инфекционной больнице. На любой вопрос она, как робот, отвечает: «У нас все хорошо».

«У мамы со всеми признаками коронавируса не взяли мазок, потому что она не контакт первого уровня»

А вот Сергей Силивончик из Бреста уверен, что все совсем не хорошо. Молодой человек очень переживает за своих родителей:

- Отцу 55 лет, маме 54. Оба болеют. Отец астматик, сильно кашлял. Пошел к доктору, температуры не было. Дали больничный. А в следующий раз, когда он отсидел большущую очередь на прием к врачу (рядом приема специалиста ждали беременные женщины), ему назначили антибиотики.

У мамы поднялась высокая температура, и она вызвала скорую. Приехали, выписали больничный, сказали лечиться. Она попросила взять мазок, ведь у нее вдобавок ко всему и обоняние пропало, но врачи сказали, что делать его не будут, потому что в санэпидемстанции данных о ней нет. Объяснили так: если им не поступит заявка оттуда, мазок делать не будут. Потом в поликлинике маме сделали флюорографию. Но только потому, что она ее давно не делала. Ждем результата. Температура уже ниже, в районе 37 градусов. Папе с каждым днем становилось хуже. Не мог даже нормально разговаривать. Его забрали в больницу, сделали КТ. Результат - двухсторонняя вирусная пневмония, поставили капельницу. Официально диагноз «коронавирус» ему и нам не озвучивали, хотя по новым правилам для постановки диагноза этого достаточно…

Мама пока дома. И сейчас я не понимаю, что нужно делать, чтобы помочь и спасти своих родителей, не упустив момента.

Брестские медики о вспышке коронавируса: «Ситуация действительно напряженная, но как в Италии, у нас не будет»

Несколько больниц в городе уже перепрофилировали под больных с пневмониями.Фото: МИХАИЛ ФРОЛОВ

Медики: «Тяжелых случаев – примерно 4%»

На городском уровне медпомощь больным пневмонией в Бресте оказывают в Центральной городской больнице и городской больнице №1. Сообщают, что мест для госпитализации сейчас достаточно.

Заместитель главврача по медэкспертизе и реабилитации Брестской областной клинической больницы Олег Баюн ответил на наши вопросы.

- Ситуация действительно напряженная, но контролируемая, - сказал Олег Евгеньевич. - Центральная городская больница и 1-я городская клиническая больницы полностью перепрофилированы под госпитали для пациентов с пневмониями. Сначала заполняются эти больницы. Когда там не хватает мест - везут к нам. Что касается нашей больницы, мы оказываем помощь не только пациентам с коронавирусом. На нас сейчас и экстренная помощь. В нынешних условиях ее оказываем только мы и больница скорой медицинской помощи. У нас есть инфекционный корпус. Пациенты с коронавирусом, в том числе из области и района, находятся там. Плюс хирургическое отделение для коронавирусных пациентов, которым требуется оперативное лечение. После операций их определяют в отделение хирургии для ковид-пациентов. Также под ковид-отделение перепрофилировано пульмонологическое отделение и одно реанимационное отделение в инфекционном корпусе.

Брестские медики о вспышке коронавируса: «Ситуация действительно напряженная, но как в Италии, у нас не будет»

О том, что в городе над Бугом «напряженная эпидемиологическая ситуация», 3 июня сообщил Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии.Фото: АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ

Пациентов, которым после лечения требуется реабилитация, переводим в реабилитационное отделение, открытое на базе кожвендиспансера. Это пациенты с отрицательным тестом, стабильные по рентгену, анализу и клинической картине, которым не нужна кислородная поддержка.

- В вашей больнице еще есть места для пациентов с коронавирусом?

- Есть, в том числе и резерв, который можно задействовать. Есть и аппараты ИВЛ. Такой же ситуации, как в Италии и Испании, когда их не хватало, у нас не будет.

- У многих ли пациентов с пневмонией подтверждается коронавирус?

- Если на рентгене просматривается явная клиника, то да, чаще подтверждается коронавирус.

- Тяжелых случаев много?

- Примерно 4% тех, кого госпитализировали.

- Сколько пациентов с подтвержденным коронавирусом сейчас в вашей больнице?

- Точную цифру не скажу. Их может озвучить только главврач.

Мы перезвонили в приемную главврача. Но там нас снова направили к Олегу Евгеньевичу.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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