«Мы зашли в чистое поле». Три истории арендаторов из корпусов бывшего завода «Горизонт»

Источник материала: Tut.by

Бывшие цеха на Куйбышева сейчас принадлежат компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер», которая входит в холдинг «Горизонт». Помещения долгое время сдают в аренду. За последние пять — семь лет тут сформировался полноценный креативный и игровой кластер — здания оживили предприниматели. Во время коронавируса у них сильно упали выручки, но о серьезных послаблениях по арендной плате пока ничего не слышно. Рассказываем три истории предпринимателей отсюда: кто вынужден уйти из-за накопившихся долгов, с кем в одностороннем порядке разрывают договор, а кто не может все бросить и верит в диалог.





Площадь 6-го корпуса составляет больше 16 тысяч «квадратов». Тут полно арендаторов — от небольших, кто снимает помещения под офис, до серьезных ребят, которые берут в наем сотни квадратных метров под огромные квесты стоимостью десятки тысяч долларов. Что они рассказывают о своем бизнесе?

Студия танца. «Легче уехать, чем копить долг»





Ирина Артющик вместе с сестрой в 2002 году открыла школу танцев «А-класс». Говорит, что фактически они были первыми в Минске, кто запустил социальные танцы, то есть те, которыми занимаются не для соревнований. На Куйбышева студия «А-класс» проработала последние семь лет. Сейчас это голые стены, Ирина уже съехала, помещение передала арендодателю.

— Здесь не было ничего — просто пустой этаж. Это был огромный холл на тысячу «квадратов». Нам предложили выбрать любой кусок. Мы выбрали место с окнами и где пол был поровнее. В целом это больше 200 «квадратов». Арендодатель дал два месяца на постройку. На старте вложили сюда больше 10 тысяч долларов — возводили стены, делали проводку, потолки. Мы зашли в чистое поле и делали все с нуля. Но в процессе въезда начались проблемы.





По словам Ирины, тогда им прислали документ с выросшей больше чем в два раза ставкой — до 12 евро за «квадрат». Тогда началась борьба между арендатором и арендодателем. В итоге суммы снизили. Позже почти от половины помещений Ирина отказалась — хватало и одного зала.

— Мы работали нормально. Но когда грянул коронакризис, люди перестали ходить на занятия от слова «совсем». Например, в апреле не было ни одного занятия. И у нас такая специфика: мы работаем не с детьми, а со взрослыми людьми, которые в основном танцуют в парах. И это айтишники, которые засели по домам. В мае какие-то полугруппы стали выходить — занималось по пять-шесть человек. Это вообще мизер — недостаточно ни на какие платежи.



Так выглядел зал во время мастер-класса в 2018 году. Фото: vk.com/tancuemby





Стал вопрос о дальнейшем существовании студии. За аренду накопился долг, не добавляла оптимизма и неопределенность, когда все будет работать в прежнем темпе. Ирина решила закрыть студию.

— Долг составил около 1,5 тысячи евро. Большой минус, что в нашей рублевой стране ставка аренды привязана к евро, хотя клиенты расплачиваются за абонементы в рублях. Так что, когда курс в марте пошел вверх, мы еще больше просели, — говорит Ирина.





Наша собеседница рассказывает, что через два месяца после обращений к арендодателю предприниматели получили такую уступку: фиксация курса евро на 1 марта 2020 года плюс индивидуальные скидки в зависимости от площади — на 0,5−1 евро. Это при средней цене «квадрата» в корпусе примерно 6 евро.

— Новым арендаторам это помещение предлагают уже на евро дороже за квадратный метр, потому что человек въезжает в помещение с ремонтом. Даже если я осенью увижу, что все хорошо, и захочу вернуться, а его никто не возьмет, то я уже буду снимать его на евро дороже.





Ирина говорит, что это место стало для нее родным. Все делали под себя. Дальше студия будет снимать помещение почасово для занятий с теми группами, которые остались с проектом. То есть придут к тому, что уже проходили семь лет назад.

— Когда все устаканится, будем решать. Но сейчас в течение месяца нужно погасить задолженность. Легче уехать, чем копить долг. Я знаю, что у «Горизонта» поблажки не получишь, и понимаю, во что выльется, если я буду тут до конца года. Потом всю жизнь придется работать, чтобы этот долг вернуть. Поэтому сейчас даже чувствую некоторое облегчение.

Квесты. Тот случай, когда бизнес привязан к месту





Юлия Телепун вместе с мужем шесть лет назад занялась квестами. Сначала съездили в Россию, там поиграли, были впечатлены и купили права на использование бренда. С 2015 года они развивают квесты «Клаустрофобия» по франшизе в Минске. Для этого муж оставил основную работу специалиста по внешнеэкономической деятельности и ушел в новое дело с головой, Юлия и сейчас продолжает заниматься рекламой, ведет проекты.





— Аренда помещений здесь — это наш осознанный выбор. Нам нужны были квесты — помещение под это подходило. Раньше тут были производственные корпуса. Все, что вы видите, — построено нами. До этого здесь был пустой этаж, такой параллелепипед. Сюда вложено пять лет жизни без выходных.

Сейчас у «Клаустрофобии» в Минске шесть своих квестов. Все они находятся в 6-м корпусе на Куйбышева и занимают более 530 «квадратов». Юлия с мужем тут же достраивают седьмой квест, правда, пока там все работы на паузе из-за кризиса. И все эти пять лет квесты работали хорошо. Пока не пришел коронавирус.

Юлия рассказывает, что с середины марта выручка резко начала падать. К первым числам апреля она упала до нуля.





— Мы пробовали давать кучу рекламы, ведь это самое безопасное место для развлечений. Ты приходишь, играешь только со своей семьей — хочешь, бери с собой антисептик и перчатки, надевай маски. Контакт у вас равно будет только с администратором на начальном этапе, с которым тоже можно разговаривать на расстоянии, а внутри квеста и вовсе удаленно. Но реклама вообще не работала. Люди никуда не ходили, все паниковали.

Юлия говорит, что с этого времени они пытались договориться с арендодателем о снижении аренды. Писали письма, коллективные обращения. Сейчас находятся в стадии переговоров.





— Чем они закончатся, я не могу сказать. В апреле — да, не было обратной связи. Сейчас арендодатель идет навстречу. Я жду снижения арендной ставки, чем больше она будет, тем лучше. Но я трезво понимаю, что никто не даст сейчас такую скидку, чтобы покрыть мои убытки. В моей сфере запрос упал на 95%, то есть мне нужно, чтобы арендная ставка стала половина евро. В Минске нет такого, никто на это не пойдет.

Просто взять и уехать, если не тянешь аренду, в случае Ирины невозможно. Один квест — это очень сложный организм и крупные вложения, это десятки тысяч долларов, год работ, эксклюзивные декорации от художников под определенный сюжет («Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер», «Пятый элемент», «Код да Винчи», «Призрак оперы», «Симпсоны»), электронная начинка, которая спрятана в стенах. Такое развлечение привязано к месту, где обосновалась игра, в отличие от офиса, например.



Так выглядит квест на стадии его создания. Провода на стене — вся необходимая электроника, чтобы квест работал, чтобы, например, необходимые детали шевелились, когда надо

Ирина объективно оценивает обстановку, понимает и свое положение, и положение арендодателей, готова к интеллигентному диалогу и оптимистично смотрит в будущее.

— Я планирую и дальше работать. Моя задача — дождаться, чтобы люди вышли из дома, чтобы они снова стали к нам приходить. Ведь когда-то это закончится.

Арендатор, с которым в одностороннем порядке разорвали договор, но съезжать он не собирается





Юрий Алейник с 2016 года арендует бывшие заводские помещения. До этого предприниматель занимался политикой, был специалистом по продажам, занимался другим бизнесом. Вместе с Кириллом Докутовичем он как-то сходил на квест, тогда мужчины решили создать свой. Сначала искали дешевые помещения с госарендой, потом, проходя мимо 6-го корпуса, увидели пустой цех, связались с отделом аренды и заехали.

В итоге партнеры создали игровое пространство «Кувалда» с квестом «Нарния». С 2019 года строят квест «Хоббит». Общая площадь проектов — больше 340 «квадратов».









Под старт игрового пространства Юрий брал займы, многое мужчины делали своими руками, помещения возводили с нуля.

— Мы загорелись! Мы поняли, что можем сделать лучше других. Чтобы все тут вычистить и срезать, нам понадобилась неделя. В отличие от игрового зала, квест нельзя перевезти, это вложенные 20−30 тысяч долларов, которые не вывезешь, — говорит предприниматель.





Все эти годы дела шли хорошо, для малого бизнеса это было прибыльно, говорит Юрий. За это время он смог купить себе новую Kia Rio. Но в коронавирус все рухнуло.

— В январе это пространство приносило хорошие деньги. В феврале доходность была 17 тысяч рублей, в апреле — 602 рубля. При этом арендные, коммунальные и эксплуатационные платы составляют сейчас более пяти тысяч.





Юрий стал собирать арендаторов, проводить встречи, чтобы решить, как всем выйти из ситуации, собирал коллективные обращения, писал письма чиновникам, чтобы снизили аренду, ходил на встречу с главой холдинга «Горизонт».

26 мая Юрий получил письмо от арендодателя об одностороннем расторжении договора, согласно которому в течение семи дней он должен будет покинуть арендуемое помещение. Причина — задолженность по аренде. По словам Юрия, долг был за полтора месяца.

— Я с этим решением не согласен. Будем решать вопрос в суде. Я хочу здесь остаться и получить нормальный договор. Такое письмо получил я один, хотя в марте со мной был заключен договор аренды на год.



Оставшиеся детали от производства на одном из этажей корпуса

Юрий говорит, что сначала пообещали только зафиксировать курс евро к рублю за аренду на 1 марта. После говорили о скидке 10% плюс фиксация курса. Сейчас с арендаторами ведут переговоры индивидуально.

— Чтобы не соврать, у меня аренда 5,5 евро за «квадрат». Мне предложили скидку — 0,5 евро. Это выходит 11%. Но я подавал документы о том, что у меня падение дохода в апреле на 95 или 96%.





По словам предпринимателя, когда арендатор въезжает, ему на старте дают скидку на аренду, пока идет ремонт, это 1 евро за «квадрат». У людей возникает резонный вопрос: почему эту скидку нельзя дать сейчас?

— Нас спрашивали: «Вы что-то делаете для того, чтобы ваш бизнес развивался?». Мы делаем скидки на посещения, даем рекламу в Instagram, настольную игру издали, о нас пишут СМИ. Но не работает ничего.





Предприниматели, несмотря на трудности, держатся оптимистично, прощаясь с нами, шутят: «Мы победим! Не сейчас, так 22 июня».

Мы были бы рады опубликовать комментарий с позицией компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер». Но еще во время подготовки первой публикации об арендаторах , которые просят сделать скидку, мы отправили вопросы руководству компании. Нам пообещали, что специалисты подготовят ответ, но комментария мы так и не получили.