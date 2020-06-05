Новая команда, рейтинг Лукашенко, дача Тихановского, братки из 90-х и вакансия мечты - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня пятница, впереди выходные с неплохой, вроде бы, погодой — и нам кажется, пора уже вспоминать, что лето началось. На случай, если отпуск мы проведем дома, мы запускаем новый сезон проекта о путешествиях по Беларуси. Будем составлять двухдневные маршруты по стране, в которой еще столько неизведанного, вдохновляющего и прекрасного. Первый раз в 2020-м предлагаем отправиться чуть-чуть на север и на восток — туда, где просыпается солнце. Живописное озеро и брутальная ГРЭС, впечатляющие усадьбы и руины храмов — надеемся, вся эта ситуация с коронавирусом хотя бы поможет нам лучше понять историю страны и самих себя. Итак, поехали!





Ну, а пока вы здесь, давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — огненный день был, столько новостей и важных событий!

СКОРО ВЫБОРЫ

…и президент вчера назначил новое правительство. Новый премьер — Роман Головченко , первый вице-премьер — Николай Снопков, вице-премьер — Александр Субботин. Прежний премьер-министр Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. Поменяли и главу КГК, кстати, хотя казалось, что наводящий ужас Анфимов вечен.





Кадровые рокировки лучше всего прокомментировал сам президент: «Время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено». Команда «спасателей» из проверенных, патриотично настроенных и лично преданных главе государства людей сменила прежнюю, считают наши Александр Заяц и Ольга Лойко — и вот здесь объясняют, что это все значит . «Видимо, будет взят курс на закручивание гаек», — предположили эксперты , которых мы спросили, чего ждать.

главе государства людей сменила прежнюю, считают наши Александр Заяц и Ольга Лойко — и . «Видимо, будет взят курс на закручивание гаек», — , которых мы спросили, чего ждать. Ну и на совещании по кадровым вопросам Лукашенко ка-а-ак начал говорить: упрекнул потенциальных кандидатов в том, что они скрывают неоднозначные факты из своей биографии и предупредил, что «страну они не получат» ; заявил, что сейчас наступил момент, когда страну надо отстоять, и рассказал , что за деньги российских олигархов «к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси»; посетовал, что все забыли, как «его друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек» — и пообещал «напомнить» . Мы, кстати, быстрее напомнили, что там было — вот этим текстом .









Ну, а тем временем с момента начала сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошло две недели, до завершения осталось столько же. Узнали, сколько удалось собрать инициативным группам .

О КОРОНАВИРУСЕ





Кстати, почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна? Недавно местный главный эпидемиолог дал короткое интервью местной радиостанции — и все интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом. Но это не так — он не извинялся .

сожалеет об отказе от локдауна? Недавно местный главный эпидемиолог дал короткое интервью местной радиостанции — и все интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом. . Наш президент вон считает , что «сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав ». «Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей… а нашим отморозкам неймется».

, что «сегодня весь мир подтверждает, что ». «Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей… а нашим отморозкам неймется». У нас сейчас в некоторых школах отменяют экзамены из-за COVID-19 : ученики встречаются, например, на первом экзамене, потом у одного выявляют коронавирус, все — контакты и уходят в самоизоляцию. Ч то об этом говорят 9-классники и выпускники ?

: ученики встречаются, например, на первом экзамене, потом у одного выявляют коронавирус, все — контакты и уходят в самоизоляцию. Ч ? Но другие-то страны вводили карантин: в городах не работали кафе и рестораны, школьники и их родители перешли на «удаленку» и старались без причины не покидать свои квартиры и дома. С мая государства начали выходить из локдауна . О том, как изменилась жизнь их жителей, нам рассказали белорусы за рубежом . В Италии, говорят, сейчас, кажется, вся страна сидит в кафе и ресторанах. Люди так без них соскучились, что сейчас только и слышишь: «О, пицца! О, мидии! О, суши!»

. . В Италии, говорят, сейчас, кажется, вся страна сидит в кафе и ресторанах. Люди так без них соскучились, что сейчас только и слышишь: «О, пицца! О, мидии! О, суши!» В Европе, кстати, открываются и музеи — но не сразу и не все. Давайте посмотрим, как они выглядят после карантина .

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Что вы знаете о деменции ? Это страшная болезнь, из-за которой пожилые люди забывают, кто они, перестают узнавать своих близких и не помнят, как совершать самые простые действия, например как пользоваться вилкой и ложкой. Уход за больным деменцией — настоящее испытание для родных, ведь такой человек может не выключить газ, потеряться и даже проявить агрессию. Мы поговорили с людьми, которые ухаживают за своими родственниками с этим недугом, о том, как трудно видеть угасание любимого человека, с какими сложностями столкнулись и почему не воспользовались услугами домов престарелых. Это может коснуться каждого из нас .

? Это страшная болезнь, из-за которой пожилые люди забывают, кто они, перестают узнавать своих близких и не помнят, как совершать самые простые действия, например как пользоваться вилкой и ложкой. Уход за больным деменцией — настоящее испытание для родных, ведь такой человек может не выключить газ, потеряться и даже проявить агрессию. Мы поговорили с людьми, которые ухаживают за своими родственниками с этим недугом, о том, как трудно видеть угасание любимого человека, с какими сложностями столкнулись и почему не воспользовались услугами домов престарелых. . В центре Бреста вчера появилось граффити «плачущий милиционер, мечтающий об «Оскаре»» — и очень быстро исчезло. Если вы не успели увидеть его своими глазами — то можно посмотреть здесь . Это, кстати, второе сатирическое граффити на остросоциальную тему, которое появилось в Бресте за последние две недели. Прошлое — посвященное молчанию Минздрава — не «прожило» и дня .

— и очень быстро исчезло. Если вы не успели увидеть его своими глазами — то можно посмотреть . Это, кстати, второе сатирическое граффити на остросоциальную тему, которое появилось в Бресте за последние две недели. Прошлое — посвященное молчанию Минздрава — . А в Швеции мы нашли вакансию мечты — там ищут человека на должность выключателя лампочки. Сотрудник должен каждые утро и вечер отмечать свой приход на работу и уход домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции. Все остальное время он может тратить по своему усмотрению. За это счастливчику еще и положена завидная зарплата !

— там ищут человека на должность выключателя лампочки. Сотрудник должен каждые утро и вечер отмечать свой приход на работу и уход домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции. Все остальное время он может тратить по своему усмотрению. ! Кстати, в Беларуси собираются выбрать « Отца года 2020 ». Рассказать вам, как заявиться и какие требования ? А вдруг это вы!

». ? А вдруг это вы! И напоследок обязательно проверьте, нет ли у вас преддиабета. Вы же знаете, что можно «заработать» сахарный диабет 2-го типа своим образом жизни и питанием? Давайте расскажем, как не пропустить .

О СПОРТЕ

Ой, у нас теперь даже в спорте не обойтись без политики. Ну, а что делать, когда состязаний нет, а выборы — вот они, на носу… Многие известные белорусские спортсмены высказываются о политической ситуации в стране и грядущих выборах — так попробуйте угадать, кто из них за стабильность, а кто — за перемены . Вот, например: «Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне — вот чего хочется для своей семьи. У меня это есть!» Готовый слоган, но кому принадлежит?

Все новости четверга, 4 июня





Кстати. Похоже, у нас появился новый grumpy cat — хвостатый питомец с очень недовольным выражением мордочки. Вместе с хозяйкой-украинкой кошка Киця живет в США и уже стала звездой. Скажем честно — побоялись бы ее погладить ! Или злая кошка за океаном — это последнее, чего сейчас стоит бояться белорусам?

Хорошего дня, друзья, и не забывайте о самоизоляции, несмотря на пятницу — коронавирус никуда не ушел, даже если вы о нем уже почти забыли на фоне остальных событий.

Ваша редакция