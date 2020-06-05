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Новая команда, рейтинг Лукашенко, дача Тихановского, братки из 90-х и вакансия мечты - все за вчера

05.06.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня пятница, впереди выходные с неплохой, вроде бы, погодой — и нам кажется, пора уже вспоминать, что лето началось. На случай, если отпуск мы проведем дома, мы запускаем новый сезон проекта о путешествиях по Беларуси. Будем составлять двухдневные маршруты по стране, в которой еще столько неизведанного, вдохновляющего и прекрасного. Первый раз в 2020-м предлагаем отправиться чуть-чуть на север и на восток — туда, где просыпается солнце. Живописное озеро и брутальная ГРЭС, впечатляющие усадьбы и руины храмов — надеемся, вся эта ситуация с коронавирусом хотя бы поможет нам лучше понять историю страны и самих себя. Итак, поехали!


Ну, а пока вы здесь, давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — огненный день был, столько новостей и важных событий!

СКОРО ВЫБОРЫ

  • …и президент вчера назначил новое правительство. Новый премьер — Роман Головченко, первый вице-премьер — Николай Снопков, вице-премьер — Александр Субботин. Прежний премьер-министр Сергей Румас в новый состав правительства не вошел. Поменяли и главу КГК, кстати, хотя казалось, что наводящий ужас Анфимов вечен.


  • Кадровые рокировки лучше всего прокомментировал сам президент: «Время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено». Команда «спасателей» из проверенных, патриотично настроенных и лично преданных главе государства людей сменила прежнюю, считают наши Александр Заяц и Ольга Лойко — и вот здесь объясняют, что это все значит. «Видимо, будет взят курс на закручивание гаек», — предположили эксперты, которых мы спросили, чего ждать.
  • Ну и на совещании по кадровым вопросам Лукашенко ка-а-ак начал говорить: упрекнул потенциальных кандидатов в том, что они скрывают неоднозначные факты из своей биографии и предупредил, что «страну они не получат»; заявил, что сейчас наступил момент, когда страну надо отстоять, и рассказал, что за деньги российских олигархов «к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси»; посетовал, что все забыли, как «его друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек» — и пообещал «напомнить». Мы, кстати, быстрее напомнили, что там было — вот этим текстом.


  • А еще Лукашенко вчера безымянно обвинил потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико в том, что тот заработал деньги «мошенническим образом». При этом в данном контексте назвал только компанию «ПриватЛизинг». Мы решили узнать, чем известна данная структура. Ну и спросили претендентов в президенты, есть ли им что ответить Лукашенко.
  • Нам, кстати, стало интересно, а знает ли Лукашенко, какой у него рейтинг? Давайте разберемся, кто в Беларуси замеряет уровень доверия власти и что показывают опросы официальных социологических служб. Спойлер: шуток про 3% в этой серьезной и важной заметке не будет.
  • 3 июня и 4-го на даче и в офисе Сергея Тихановского в Гомеле прошли обыски — и вдруг во время третьего обыска на даче (во время первых двух ничего найдено не было) следователи нашли 900 тысяч долларов. Позже находку прокомментировало МВД и показало деньги. Светлана Тихановская заявила, что этих денег она никогда не видела — и что очень боится за Сергея, себя и детей. Днем силовики снова вернулись в гомельский офис блогера, потом провели обыск в «двушке» его мамы — но ничего больше не нашли.
  • Ну, а пользователи соцсетей предположили, что еще можно найти на даче блогера, если поискать получше. Даже не знаем, что нам больше понравилось: дроны с БНР-100, крест Ефросинии или оставшиеся 97%. Кое-кто даже предложил отказаться от нового кредита МВФ и направить дополнительную группу следователей на дачу Тихановского.
  • ЦИК вчера рассмотрел обращение кандидата в кандидаты Виктора Бабарико, в котором он указал факты нарушения законодательства во время избирательной кампании и просил лишить регистрации инициативную группу Александра Лукашенко. Комиссия заявила, что проверила указанные факты, — и они не подтвердились, никакого использования административного ресурса и принуждения при сборе подписей за Лукашенко нет. «Наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе. И нам абсолютно не нужен никакой дополнительный ресурс для сбора нужного количества для выдвижения Александра Григорьевича в президенты», — говорит глава инициативной группы Лукашенко Михаил Орда.
  • А между тем сообщения о давлении продолжают появляться: вот здесь у нас истории о сборе подписей на предприятиях у одних и раскаянии с отзывом подписи у других, а здесь — переживания осужденных в ЛТП, что у них там подписи собирали только за одного выдвиженца, подписаться за других невозможно.
  • Во время заседания Лидия Ермошина выступила с эмоциональной речью, выразив свое отношение к пикетам по сбору подписей за Тихановскую. Ермошина рассказала, что подала в СК заявление, в котором просит рассмотреть действия блогера на пикетах по сбору подписей. «Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть» — ну и далее оскорбительное прозвище меня? Прихлопнуть — синоним слова «убить», «уничтожить». Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет? Это методы братков из 90-х!«


О КОРОНАВИРУСЕ


  • Кстати, почему мир решил, что Швеция сожалеет об отказе от локдауна? Недавно местный главный эпидемиолог дал короткое интервью местной радиостанции — и все интерпретировали его слова как признание ошибок, совершенных правительством в борьбе с коронавирусом. Но это не так — он не извинялся.
  • Наш президент вон считает, что «сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав». «Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей… а нашим отморозкам неймется».
  • У нас сейчас в некоторых школах отменяют экзамены из-за COVID-19: ученики встречаются, например, на первом экзамене, потом у одного выявляют коронавирус, все — контакты и уходят в самоизоляцию. Что об этом говорят 9-классники и выпускники?
  • Но другие-то страны вводили карантин: в городах не работали кафе и рестораны, школьники и их родители перешли на «удаленку» и старались без причины не покидать свои квартиры и дома. С мая государства начали выходить из локдауна. О том, как изменилась жизнь их жителей, нам рассказали белорусы за рубежом. В Италии, говорят, сейчас, кажется, вся страна сидит в кафе и ресторанах. Люди так без них соскучились, что сейчас только и слышишь: «О, пицца! О, мидии! О, суши!»
  • В Европе, кстати, открываются и музеи — но не сразу и не все. Давайте посмотрим, как они выглядят после карантина.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Что вы знаете о деменции? Это страшная болезнь, из-за которой пожилые люди забывают, кто они, перестают узнавать своих близких и не помнят, как совершать самые простые действия, например как пользоваться вилкой и ложкой. Уход за больным деменцией — настоящее испытание для родных, ведь такой человек может не выключить газ, потеряться и даже проявить агрессию. Мы поговорили с людьми, которые ухаживают за своими родственниками с этим недугом, о том, как трудно видеть угасание любимого человека, с какими сложностями столкнулись и почему не воспользовались услугами домов престарелых. Это может коснуться каждого из нас.
  • В центре Бреста вчера появилось граффити «плачущий милиционер, мечтающий об «Оскаре»» — и очень быстро исчезло. Если вы не успели увидеть его своими глазами — то можно посмотреть здесь. Это, кстати, второе сатирическое граффити на остросоциальную тему, которое появилось в Бресте за последние две недели. Прошлое — посвященное молчанию Минздрава — не «прожило» и дня.
  • А в Швеции мы нашли вакансию мечты — там ищут человека на должность выключателя лампочки. Сотрудник должен каждые утро и вечер отмечать свой приход на работу и уход домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции. Все остальное время он может тратить по своему усмотрению. За это счастливчику еще и положена завидная зарплата!
  • Кстати, в Беларуси собираются выбрать «Отца года 2020». Рассказать вам, как заявиться и какие требования? А вдруг это вы!
  • И напоследок обязательно проверьте, нет ли у вас преддиабета. Вы же знаете, что можно «заработать» сахарный диабет 2-го типа своим образом жизни и питанием? Давайте расскажем, как не пропустить.

О СПОРТЕ

  • Ой, у нас теперь даже в спорте не обойтись без политики. Ну, а что делать, когда состязаний нет, а выборы — вот они, на носу… Многие известные белорусские спортсмены высказываются о политической ситуации в стране и грядущих выборах — так попробуйте угадать, кто из них за стабильность, а кто — за перемены. Вот, например: «Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне — вот чего хочется для своей семьи. У меня это есть!» Готовый слоган, но кому принадлежит?

Все новости четверга, 4 июня


Кстати. Похоже, у нас появился новый grumpy cat — хвостатый питомец с очень недовольным выражением мордочки. Вместе с хозяйкой-украинкой кошка Киця живет в США и уже стала звездой. Скажем честно — побоялись бы ее погладить! Или злая кошка за океаном — это последнее, чего сейчас стоит бояться белорусам?

Хорошего дня, друзья, и не забывайте о самоизоляции, несмотря на пятницу — коронавирус никуда не ушел, даже если вы о нем уже почти забыли на фоне остальных событий.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Сегодня пятница, впереди выходные с неплохой, вроде бы, погодой - и нам кажется, пора уже вспоминать, что лето началось. На случай, если отпуск мы...
 
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