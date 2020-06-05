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Лукашенко: весь мир подтверждает, что я прав

05.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси были правы, когда не стали вводить карантин. По его словам, весь мир теперь это подтверждает, передает пресс-служба президента.

Глава государства, проводя новые назначения 4 июня, признал, что белорусская экономика могла показать и лучшие результаты, если бы не эпидемия коронавируса. Он обратился к тем людям, которые его критикуют за подход к лечению.

«Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав, а нашим отморозкам неймется. Ну надо же подкинуть за что-то, обмазать, измарать», - заявил президент.

Об этом показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, в стране контролируется ситуация с коронавирусом, принимают все возможные меры, чтобы сохранить жизни людей.

Об этом он посоветовал спросить у Натальи Кочановой, которая «день и ночь занимается этим вопросом».

«К примеру, по Минску и утром, и вечером по стойке смирно докладывает президенту и отгребает на всю катушку, если где-то что-то не так с этой пандемией. Идите у нее спросите. Зачем же вы обижаете людей, которые воюют сегодня на этом фронте. Я же уверен, что половина, может быть, четвертая часть из вас: кто-то переболел и так далее. И что? Умерли? Нет. Потому что мы за вас боролись. И знаете, что я последний был на этом рубеже, а впереди бегал Караник, Кочанова, Сергеенко и многие другие с Петришенко. Я не говорю про врачей. Придет время, мы об этом скажем», - сказал он.

Напомним, в Беларуси на 4 июня зарегистрирован 45 981 случай COVID-19 (+865 новых за сутки), выздоровели и выписаны 21 162 пациента (+991 за сутки), умерли 253 пациента (+5 за сутки).

В то же время Швеция, по пути которой пошла и Беларусь, недавно признала ошибку в подходах к лечению COVID-19. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявил, что нужно было сразу принять более серьезные меры, которые помогли бы остановить распространение коронавируса.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что в Беларуси были правы, когда не стали вводить карантин.
 
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