Почему при коронавирусе пропадает обоняние — отвечают исследователи из США

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Исследователи из центра Monell Chemical Senses Center в США назвали возможную причину потери обоняния у людей с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Известно, что потеря обоняния и вкуса — один из симптомов COVID-19. Причем врачи говорят, что некоторые переболевшие могут никогда не почувствовать вкус или запах.

Согласно исследованию, опубликованному в апреле в Европейском архиве оториноларингологии (European Archives of Oto-Rhino-Laryngology), из 417 европейских пациентов, перенесших легкую или умеренную форму COVID-19, 88% и 86% сообщили о дисфункции вкуса и запахов соответственно.

Большинство пациентов сказали, что они не могут почувствовать вкус или запах даже после того, как другие симптомы исчезли.

Предварительные данные показали, что по крайней мере четверть людей восстановили свою способность ощущать вкус и запах в течение двух недель после исчезновения других симптомов. В исследовании говорится, что необходимы долгосрочные данные, чтобы оценить, как долго это состояние может продолжаться у людей, которые не сообщили об улучшении.

Почему так может быть? Одна из теорий исследователей центра Monell Chemical Senses Center гласит, что обонятельные рецепторы, которые, по сути, «похожи на дорогу к мозгу, совершают самоубийство и потому не могут передать вирус в мозг». По мнению заместителя директора центра, это может быть здоровой реакцией на вирус — нечто вроде способа защиты.

tut.by.