Фотофакт: впервые в мире пятничный намаз был совершен на футбольной площадке













Как передает турецкое издание İhlas Haber Ajansı (İHA), верующие, которые на протяжении долгого времени были лишены возможности совершать публичный пятничный намаз, нашли способ сделать это на открытом воздухе, с соблюдением правил социального расстояния.





Верующие совершили намаз на футбольной площадке, после чего послушали выступление проповедника.