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«Это просто смешно». Санчо отреагировал на штраф за стрижку, а затем удалил твит
05.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вингер дортмундской
«Это просто смешно», – написал Санчо в твиттере.
Стоит отметить, что через несколько минут 20-летний англичанин удалил этот твит.
Защитник дортмундцев
Футболисты также нарушили медрегламент, пригласив к себе домой постороннего человека. Сумма штрафа не уточняется.
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на новость о том, что Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала его за стрижку во время пандемии...
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