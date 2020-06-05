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«Это просто смешно». Санчо отреагировал на штраф за стрижку, а затем удалил твит

05.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на новость о том, что Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала его за стрижку во время пандемии коронавируса.

«Это просто смешно», – написал Санчо в твиттере.

Стоит отметить, что через несколько минут 20-летний англичанин удалил этот твит. 

Защитник дортмундцев Мануэль Аканджи также был оштрафован. Оба футболиста нарушили медицинский регламент. Они пригласили к себе домой барбера, который сделал им новые прически. По фотографиям из соцсетей видно, что Санчо и Аканджи стриглись без масок.

Футболисты также нарушили медрегламент, пригласив к себе домой постороннего человека. Сумма штрафа не уточняется.


Санчо и Аканджи оштрафованы. К игрокам «Боруссии» приходил барбер и стриг их без масок. Это нарушение медрегламента

 
Теги: Новости
 
 
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на новость о том, что Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала его за стрижку во время пандемии...
 
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