ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Жёсткие решения Трампа оправданы в подавлении протестов»: Андрей Савиных – о беспорядках в США

05.06.2020 22:45 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Жёсткие решения Трампа оправданы в подавлении протестов»: Андрей Савиных – о беспорядках в США

Гость программы «Марков. Ничего личного» - председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.  

     

- Андрей Владимирович, не хотелось бы заниматься конспирацией, но не я один заметил сходство. Кадры американских погромов очень напоминают кадры из фильма «Джокер». Кстати, я увидел это на странице Владимира Соловьёва в Instagram, даже был такой хештег – «накаркали». Вы – бывший дипломат. Сейчас вы возглавляете международную комиссию в парламенте. Что происходит в Америке?

- Во-первых, давайте разберёмся с контекстом. Наверное, это тоже очень важно. В Америке сложилась достаточно специфическая полицейская культура. Полиция очень жёстко всегда обращается с собственными гражданами. В принципе, полицейские до тысячи человек убивают при задержании каждый год. Из них больше половины – темнокожих. Более того, эта статистика даже не из департамента полиции, поскольку получить официально её оттуда невозможно. Эта статистика, которую скрупулёзно в течение нескольких лет собирали журналисты Washington Post. Более того, в больше половины этих случаев применение оружия никогда не бывает оправдано. Как правило, наказываются единицы.

- То есть полицейский прав?

- Считается, что он прав, хотя, в принципе, применение оружия обосновать потребностью или защитой собственной жизни полицейский не может. Кстати, полицейские в перестрелках убивают не более 50 человек в год. Видите, какая разница. Во-вторых, мне вспоминаются инструкции по помощи эмигрантам из бывшего Советского Союза. Там чётко всегда говорилось всем вновь приезжим: если вы сталкиваетесь с полицейским, никогда не спорьте, всегда выполняйте его требования, и тогда всё будет хорошо. В противном случае вы можете нарваться либо на насилие, либо даже на пулю. Это общеизвестные факты. Никогда эти ситуации не вызывали такой масштабной реакции.

- Социального протеста, как они говорят?

- Как правило, он возникал, но возникал в конкретной общине. Его успокаивали, и он через 2-3 дня исчезал.

- Сколько здесь реально социального? Может быть, надо вести речь о политическом подтексте?

- Социального здесь нет вообще.

- То есть это повод?

- Это повод, который был использован Демократической партией в борьбе против Республиканской партии, в данном случае против Трампа, где полицейские ассоциируются с властью. Власть – это Трамп. Трампу в очередной раз попытались навесить ярлык человека, ненавидящего темнокожих, для того, чтобы снизить его электоральный рейтинг.

- То есть это банальная электоральная технология политической борьбы?

- Да, банальная технология политической борьбы. Но ситуация такая всё-таки, что это не совсем политическая борьба. В данной ситуации элиты США вошли в очень жёсткое противостояние.

- Клинч?

- Можете это называть это клинчем. Но я бы сказал, что это борьба даже не на уничтожение, потому что лично друг с другом они находятся в хороших отношениях. Это борьба за выживание. Почему? Потому что одна из групп в любом случае должна будет отойти от дел и будет разорена. Она сойдёт как бы с исторической арены. Другая, которая победит, начнёт управлять Америкой в полном объёме.

- Хорошо. Трамп же некоторое время отмалчивался, и его можно понять, если исходить из политической технологии. То есть если он жёстко отреагирует и подавит бунт, то сразу вырастет антирейтинг. Это выборная ситуация, как бы ни было. Если не подавит, то сразу не понравится другой половине электората – его ядру.

- Понимаю. Хочу отметить, что Трамп достаточно быстро позвонил брату погибшего и выразил свои соболезнования.

- Но у него была жёсткая реакция. Его посыл абсолютно понятен. Почему он выбирает такой путь?

- Это классическое избирательное заявление. По большому счёту, демократы использовали против него факт гибели чернокожего. Но за Трампа голосуют не только чернокожие, но и огромное количество белых, просто владельцев небольших магазинов, лавочек. Если ты теряешь лавочку, то ты, в принципе, теряешь свою жизнь. Порядок и спокойствие в обществе ещё никто не отменял. Поэтому, делая эти жёсткие заявления, он апеллирует к другим группам избирателям и говорит: «Я, Президент, я привержен порядку, я обеспечу спокойствие в стране». Это, самое интересное, та же электоральная технология, которая вполне может укрепить его позиции на выборах.

- Он обязан это сделать по большому счёту?

- Он обязан это сделать. Он делает это потому, я уверен, что всё уже давно просчитано, и он понимает, что это принесёт ему больше голосов на выборах, нежели он потеряет, потеряв, скажем так, голоса от радикалов.

- Вы же знаете это известное выражение: «Революцию делают романтики, а плодами пользуются проходимцы». Первые пришли когда-то на Майдан, здание профсоюзов в Одессе, а другие - наняли снайперов и поджигателей этого дома. Кое-кто из экспертов поспешил использовать для описания данной ситуации термин «американский майдан». С этим можно спорить, можно соглашаться. Но наш Президент тоже высказался относительно нашей ситуации и сказал: «В Беларуси никакого майдана не будет». Это абсолютно отвечает интересам общества. На этом фоне такое жёсткое решение Трампа сделать ставку, в том числе и на вооружённых солдат, как он сказал, адекватно, с вашей точки зрения?

- Для Америки абсолютно адекватно.

- А почему вы так подчёркиваете – для Америки?

- Дело в том, что в США существует достаточно специфическая культура. Она построена, скажем так, в определённой степени на культе силы. Там существует жёсткая доминанта: если ты нарушил закон, то тебя можно стереть в порошок.

- Это всем понятно?

- Да. Там мораль в обществе строится на законодательных принципах: если это законно, то это морально, если ты начинаешь бить витрины, то ты вне закона, против тебя можно использовать любое насилие. В принципе, в Америке, учитывая, что эта страна очень сильно отличается по различным культурам, течениям социальным и религиозным даже, это, наверное, единственный способ обеспечить порядок и стабильность. Поэтому это и будет использоваться. Второй вопрос заключается в том, что нельзя, как мне кажется, сравнивать американскую ситуацию с Майданом – только относительно. Почему? Потому что в США одна элитная группа. Можем использовать такое выражение, как «глобальный финансовый олигархах», который воюет с алигархатом военно-промышленным, производственным. Они сошлись действительно в схватке на выживание.

- Это первый такой случай, на ваш взгляд?

- Это впервые. Дело всё в том, что 80-е годы под лозунгом «рейганомики» они объединились. И финансовому олигархату были предоставлены определённые, скажем так, льготы и возможности для того, чтобы экономически уничтожить Советский Союз. Они достигли своей цели, но, к сожалению, а может быть, к счастью, это вопрос точки зрения, американская империя на этом надорвалась. Проблема только с империей, что это единственная оставшаяся сверхдержава. Она очень большая, поэтому её проблемы проявились вот так со всей очевидностью только 30 лет спустя. Но сегодня выбор стоит очень жёстко: или военно-промышленный олигархат, или финансовый глобальный олигархат. Третьего не дано, договориться они уже не могут. Заложниками будут всегда простые люди. Кто воюет? С одной стороны, воюет белый джентльмен, с высоким имущественным цензом, протестант, с определённым англосаксонским или, может быть, европейским происхождением. Кто с другой стороны? Белый джентльмен, с высоким имущественным цензом, протестант, с англосаксонским европейским происхождением. А кто воюет за ними? Это чернокожие, латиноамериканцы, интеллигенция.

- Хорошо. Но вы сами видите, что по Euronews сейчас начинают крутить конкретно ролики о том, что афроамериканцы (владельцы этих небольших лавок и магазинчиков) становятся жертвами мародёрства и грабежей. Семья Флойда сейчас обратилась к гражданам, чтобы погромы прекратились и люди одумались. Потому что уже забыли про первоначальную причину, и речь уже идёт совершенно о другом.

- Вы, собственно говоря, и подтверждаете мой тезис.

- Я подтверждаю, но мне было интересно, это просчитано так? Это было сознательно доведено до этого состояния?

- С моей точки зрения, американцы уже поняли очень давно, что в сфере идеологии, в сфере идей жёсткая сила и, скажем так, жёсткие запреты, которые по типу Советского Союза, работают плохо и часто приводят к противоположному эффекту. Вот тогда они начали разрабатывать абсолютно иные подходы, которые можно охарактеризовать одним принципом – принуждение к согласию. 

- Мягкая сила, так называемая.

- Иногда мягкая, иногда жёсткая, но это всегда принуждение. Это всегда направление объектов в нужном направлении и в нужных целях.

- Но оно не имеет ничего общего с демократией в таком случае.

- Естественно.

- Потому что фактически это недемократично и абсолютно без заботы о простых людях.

- Я приведу вам простую цитату, которую сказал один из американских мыслителей: «Америка – это не демократия, Америка – это республика. Кстати, парадоксальная вещь: если вы спросите, как средний американец воспринимает американское государство, то для него это инструмент насилия, который защищает интересы богатой прослойки власти. Почему американцы очень часто говорят: «Меньше государства, меньше государства». Потому что они живут в этой системе ценностей. Они не понимают, что происходит у нас, не понимают толком, что происходит в Восточной Европе. Они, как мне кажется, достаточно схематично понимают, что происходит на Востоке.

- Знаете, что парадоксального я увидел в этой ситуации? Телеканал CNN постоянно критикует Трампа и постоянно организовывает вбросы социологических данных о его непопулярности в мировое информационное пространство. При этом телеканал CNN первый, кто пострадал в Атланте от погрома. Это всё равно, если бы сторонники условного Статкевича у нас разнесли бы условно офис нашей «Нашей Нивы», если так экстраполировать ситуацию на нас. Получается, что беспорядки – это всегда плохо, потому что в них вовлекаются обычные люди, те, кто, в принципе, и не предполагал, что он начнёт страдать от этого. Какие нам уроки надо извлечь? Мы смотрим на эту ситуацию, как будто она далеко. Это как коронавирус, он тоже был когда-то далеко – в Китае. Мы не думали, что это затронет весь мир. Теперь, глядя на эту ситуацию, о чём мы должны подумать?

- Я хочу сказать, что законы психики человека, законы толпы одинаковы во всём мире. Если это успешно используется в США, то это можно поставить где угодноСобственно говоря, опыт «цветных революций», которые организовывались американскими фондами. Это очень гениально показано: на их деньги, при их содействии – это уже хорошо доказано. Поэтому, конечно, нам нужно извлекать из этого уроки. Но надо действовать умно. Мне кажется, самое хорошее противодействие – это консолидация общества, выработка своих собственных ценностей, формирование согласия в обществе относительно того, ради чего мы живём, как мы живём, что в нашем обществе дозволено и что недозволенно. Но нарушения закона должны пресекаться достаточно твёрдо и решительно. Все это должны знать. Потому что в противном случае мы пойдём по достаточно негативному сценарию.

- Естественно, мы не хотим такого повторения у нас. Но мы привыкли и воспринимаем как должное, что у нас спокойно, хорошо. Абсолютно мирная страна, где, как Президент говорит, «можно ночью выйти, и будет всё нормально». Но вот парадокс: просто разместив в социальных сетях (это как параллельная среда) пост о том, что ты хочешь жить и сохранить спокойствие в этой стране, ты автоматически становишься объектом травли, даже прямой угрозы жизни. На ваш взгляд, как на это надо реагировать в таком случае? Вы ведь тоже достаточно активны в сети?

- Это очень сложный вопрос. Если честно, на него нет однозначного ответа. Почему? Скажу так, что политическая культура общества, культура человеческих отношений, она вне всякого сомнения требует определённой терпимости. Причём терпимости к взглядам, которые расходятся с твоими собственными. Во многом мы, к сожалению, до сих пор воспитаны на таких простых принципах: «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдаётся, его уничтожают». Поэтому это рождает такую резкую реакцию, но не глаза в глаза, потому что глаза в глаза в Беларуси происходит редко, а когда есть дистанция. Социальные сети в этом плане являются идеальной площадкой. Это скорее свидетельствует о низкой политической культуре общества.

- Вы сталкиваетесь с этим?

- Безусловно. Но, в принципе, я стараюсь это игнорировать. Единственное, я не хотел бы это переводить на какой-то уровень физической угрозы. Мне кажется, что этого нет. Это скорее такой небольшой «пруд», где бурлит неудовлетворённость. Есть хорошая фраза: «Претензии к власти на самом деле являются признанием неудовлетворённости результатом собственной жизни».

- Таким образом реализуются собственные комплексы?

- Да. Это даже может иметь хороший психотерапевтический эффект. Я не знаю, я не хочу здесь судить.

- Надо пожалеть этих людей?

- До определённого предела. Скорее всего, это неудачники, и при этом у них нельзя идти на поводу. Потому что интересы общества, главная перспектива развития общества – это ценность наиболее важная.

- Хорошо. Я понимаю, что вы дипломат. Вы удаляете неугодные комментарии со своей странички? 

И да, и нет. Если это отличное мнение от моего, но при этом оно выражено корректно, пусть даже эмоционально, то я всегда оставляю.

- Это когда есть аргументы.

- Да. Даже если это без аргументов, а просто позиция, которая выражена корректно. Если же там явно видны грубость, неуважение и не только ко мне, а также к людям, которые посещают мою страничку, то я это удаляю. Я думаю, что это единственный способ.

- До какой степени нужно быть терпимым? Когда нужно брать, условно, «дубину закона»?

- Собственно говоря, прекрасный пример подаёт американская ситуация. Пока демонстрация проходит мирно, пока нет очевидного нарушения закона, причём такого нарушения, которого невозможно оспорить ни в одном суде – власть будет наблюдать за этим вопросом. Работают, условно говоря, пропагандисты, идеологи, люди, которые пытаются успокоить.

- На профилактику работают?

- Да. Но если нарушение закона недвусмысленное и очевидное произошло, тогда власть действует жёстко, но корректно. Она должна так делать. Это и есть универсальное решение этих проблем.

- Поговорим ещё немного о социальных сетях в американском разрезе. Вчера и европейцы и американцы стали публиковать просто чёрные квадраты в качестве солидарности в ситуации, которая происходит в Америке. В ходе беспорядков, если вы обратили внимание, на Манхэттене была задержана дочь мэра, на улицу вышла дочь Майкла Джексона и другие селебрити. Они не только в социальных сетях, но и на улице поддержали эти акции. На ваш взгляд, это всё спонтанные вещи?

- Нет, конечно. Это часть избирательной борьбы в США.

- То есть использование известных личностей и лидеров мнений?

- Не только. Первый шаг – организация массовых протестов в различных городах США. Вне всякого сомнения, очень мощное финансирование, которое стоит за этим. Следующий этап – информационная кампания в социальных сетях и в средствах массовой информации. Кстати, разгром в СNN вполне укладывается в эту ситуацию, потому что даёт очень хорошую картинку. Всё-таки в США умеют пользоваться этими технологиями намного более изощрённо. На третьем этапе идут в ход селебрити. Почему? Они кто? Они солдаты глобального проекта. Это голливудские пехотинцы. Эти люди с хорошим заработком.

- У них большое количество подписчиков.

- Да. Заработок они получают благодаря глобальной америкоцентричной культуре, которая доминировала все эти десятилетия.

- Можно ли говорить о том, что они куплены в определённой степени?

- Они все находятся на зарплате,  вне всякого сомнения. Фактически, я думаю, что в той или иной форме, очень вежливо, дипломатично, но было сказано чётко, что сейчас пришло время отрабатывать свои высокие гонорары. У меня в этом нет никаких сомнений. Америка сейчас даёт классический пример того, что происходит, когда элита одной страны сходится в жёстком противостоянии. Причём очевидно уже, что американские элиты – группировки, которые соперничают друг с другом, уже перешли точки невозврата, то есть договориться они уже не смогут. Кто-то из них должен будет уйти. Я уверен, что эти беспорядки – только начало.

- Когда это закончится?

- Это не закончится. Если закончатся беспорядки по этому поводу, то через 2-3 недели возникнет новый повод, и будет новый виток дестабилизации, новый виток беспорядков.

- Хорошо. В любом случае, раз мы заговорили о деньгах, то это будет иметь последствия. На ваш взгляд, что будет с долларом? Как это повлияет на глобальный мировой кризис, который появился?

- Вопрос, конечно, колоссальный. Я вам приведу несколько цифр, после этого вы сами сможете ответить на этот вопрос. Вы знаете, какой сейчас государственный долг США?

- Триллионы долларов.

- 25 триллионов долларов. А знаете, какой долг домохозяйств американских граждан перед банками?

- Этого я не знаю.

- 15 триллионов долларов. Добавим сюда корпоративный долг современной Америки. Он тоже составляет около 15 триллионов долларов. Итого получается 55 триллионов долларов долга. А какой сейчас ВВП США? Около 20 триллионов. Обратите внимание, что эти 20 триллионов созданы на 70% сферой услуг и финансовым сектором. И что сейчас происходит? Они полностью начнут заваливаться и даже разламываться.

- Вы рисуете мрачную перспективу.

- Падение минимум на 50% вполне возможно. Это происходит не из-за негативных действий недоброжелателей Америки. Это происходит по объективным причинам. Во-первых, кризис капитала, во-вторых, смена технологических укладов. Мы переходим к шестому укладу, а каждый последующий этап отрицает те сектора экономики, на которых строился предыдущий. Пятый уклад был построен на сфере услуг. Все эти отрасли сократятся в два, может быть,  в три раза. Получается, что США, базируясь на секторе услуг, начнут схлопываться. Вот скажите мне, могут ли они отдать долги в таких условиях?

- Вы знаете, история показывает, что они каким-то образом всё-таки выживают.

- У них мощнейший военный потенциал. Поэтому, на мой взгляд, они постараются простить свои долги всем миру. А что при этом произойдёт с долларом, остаётся только предполагать. Но, наверное, направление предположений понятно.

- Перспектива действительно мрачная.

- Это не мрачная перспектива, это реальность, перед которой стоит весь мир. Эти катаклизмы в американской системе волнами пойдут по всему миру и вызовут соответствующую реакцию в Европе, Китае, Японии, естественно, и у нас. Собственно говоря, китайский «Один пояс - один путь» – это большой проект, который был реализован Си Цзиньпином, чтобы немного отвязаться, дистанцироваться от своей зависимости с США.

- Но они успешно это делают.

- Они это делают, но немного не успевают.

- Мы не в первый раз видим развитие таких жёстких сценариев, когда власть, казалось бы, таких демократичных стран,  как Америка, Франция, Нидерланды или Польша, не стесняется применять для подавления несанкционированных акций специальные вещества и жёсткие меры. Зачастую это приводит и к гибели людей. Почему в этой ситуации правозащитные организации, международные организации смотрят на это сквозь пальцы?

- Вам же приходилось слышать термин «двойные стандарты»?

- Он уже немного избитый.

- Вы же понимаете, что такое политкорректность?

- Да.

- Существует взаимозависимость внутри западного мира. Но они соблюдают одно правило, о котором я уже говорил. Пока происходит мирный протест, никто не вмешивается. Даже пока «жёлтые жилеты» во Франции вели себя достаточно корректно, то им в общем-то было позволено дезорганизовать всю жизнь на Елисейских полях. Но как только эти демонстранты пересекают границу закона, ещё раз хочу подчеркнуть, которую невозможно оспорить в суде, то против них сразу возникают решительные, мгновенные меры по их дезорганизации.

- По сути, от страны это не зависит?

- Это система глобальная. Более того, я даже иногда думаю, что это обязательное правило для любой страны, которая хочет оставаться цивилизованной. То есть ты допускаешь волеизъявление, определённый протест, бурление мнений, но до момента нарушения закона. За этим – меры и санкции.

- В 1913 году Владимир Ленин в своей работе «Маёвка революционного пролетариата» впервые сформулировал понятие «революционная ситуация». Обозначил два необходимых условия: верхи не могут управлять, низы не хотят жить по-старому. При этом чуть позже он прописал обязательное условие: готовность большинства простых людей – пролетариата – идти на смерть ради революции. Трамп, очевидно, может управлять, может управлять жёстко. Очевидно, что простые американцы тоже не собираются умирать ради революции. Но всё-таки этот коронавирус, сложная экономическая ситуация, которую вы обрисовали, и смерть афроамериканца, вообще способны даже в совокупности стать триггером для революции в Америке?

- Я не согласен с теми триггерами, которые вы называете. Почему? Потому что эти триггеры уже являются средством ведения элитной войны, которая сейчас разворачивается в США.

- То есть это не причина, а инструмент?

- Это инструменты. Вот и всё. Как только закончится один, то сразу появится новый. Только и всего. Ленин жил достаточно в хорошее время, когда революционную ситуацию можно охарактеризовать двумя-тремя параметрами. Сегодняшняя ситуация намного сложнее. У нас есть проблемы с общественно-экономической информацией, капитализм, который исчерпал свои возможности. Об этом, кстати, говорю не я. Об этом говорится в докладе Римского клуба, который был опубликован ещё в 2018 году. Второй момент – у нас происходит смена технологических укладов. Причём приходит уклад, который может 80% всех специальностей и профессий сделать ненужными. То есть это массовая безработица и массовое изменение стиля жизни. У нас рушится старая глобальная финансовая система, основанная на долларе, которая не может дальше существовать из-за различных долгов, фьючерсов. Всё это сходится в одном временном отрезке в начале XXI века. Мы являемся современниками этого периода. Хорошо это или плохо, я судить не буду. Но это реальность, которую мы должны принять. 

- Хочется быть свидетелями этого процесса, но не заложниками.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Марков. Ничего личного» - председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав: заболеваемость коронавирусом в Минской области пошл на спад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика