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Минздрав: заболеваемость коронавирусом в Минской области пошл на спад
05.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Посещая Брестскую область в ходе республиканского мониторинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что «мы выезжаем во все регионы. Приехали достаточно большой группой для того, чтобы оценить качество лечения пациентов, условия пребывания, правильность нахождения пациентов в так называемой прон-позиции, назначения, обеспеченность лекарственными средствами, выполнение всех алгоритмов Министерства здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
— Все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла. Минск уже прошел верхушку и идёт на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли. Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%. Сегодня Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заверила Елена Богдан.
Елена Богдан обратила внимание на соблюдение мер личной безопасности людей – физическое дистанцирование, ношение масок в местах большого скопления людей, прежде всего в торговых центрах, общественном транспорте.
«Хочу попросить граждан соблюдать меры физического, социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и своих близких. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких, у которых есть какая-нибудь тяжелая патология, прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертензия, которые имеют лишний вес, не приходить к этим людям с признаками простудных заболеваний. И самое главное – своевременно обращаться к врачу», — сказала она.
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Посещая Брестскую область в ходе республиканского мониторинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что «мы выезжаем во все регионы.
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