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Минздрав: заболеваемость коронавирусом в Минской области пошл на спад

05.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Минздрав: заболеваемость коронавирусом в Минской области пошл на спад

Посещая Брестскую область в ходе республиканского мониторинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что «мы выезжаем во все регионы. Приехали достаточно большой группой для того, чтобы оценить качество лечения пациентов, условия пребывания, правильность нахождения пациентов в так называемой прон-позиции, назначения, обеспеченность лекарственными средствами, выполнение всех алгоритмов Министерства здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла. Минск уже прошел верхушку и идёт на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли. Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%. Сегодня Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заверила Елена Богдан.

Фактически все области, проходят определенные этапы развития этого процесса. Самое главное, что нам удалось наши мерами, которые мы принимали по изоляции контактов первого уровня, по изоляции пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, но было бессимптомное легкое течение, тем что мы их изолировали. И на сегодня придерживаемся этой тактики, из-этого у нас не было лавинообразного роста заболеваемости. 

Елена Богдан обратила внимание на соблюдение мер личной безопасности людей – физическое дистанцирование, ношение масок в местах большого скопления людей, прежде всего в торговых центрах, общественном транспорте.

«Хочу попросить граждан соблюдать меры физического, социального дистанцирования, чтобы уберечь себя и своих близких. В первую очередь нужно поберечь пожилых, родных и близких, у которых есть какая-нибудь тяжелая патология, прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертензия, которые имеют лишний вес, не приходить к этим людям с признаками простудных заболеваний. И самое главное – своевременно обращаться к врачу»,   сказала она.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Посещая Брестскую область в ходе республиканского мониторинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что «мы выезжаем во все регионы.
 
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