«Каждый день открываемся - в надежде на что-то». Единственная попугайня - на грани закрытия и отчаяния

Источник материала: Tut.by

Единственная в стране «Попугайня» открылась в Гродно в феврале прошлого года. В помещении в одном из торговых центров разместились около 100 птиц. Все попугаи, от больших экзотических какаду до маленьких «домашних» волнистых здесь свободно перемещаются по комнате. Вернее — перемещались. Этот бизнес, как и многие другие, сейчас переживает не лучшие времена, поэтому часть птиц уже распродана. Владельцы гродненских попугаев решили попробовать, чтобы как-то удержаться на плаву, открыть сбор на одной из краудфандинговых платформ. Говорят, что это их последняя надежда и отчаянный шаг.





Гродненская «Попугайня» — уникальное и единственное заведение такого плана в Беларуси. В соседней, например, Польше похожие заведения, где птиц не держат в клетках, а они свободно перемещаются по помещению, есть практически в каждом городе. У нас же такой птичник только в Гродно, но и он может закрыться. Всему причина — пандемия коронавируса.

Одна из совладельцев «Попугайни», Марта Коробкова, рассказывает, что непростые времена для них наступили в марте.

— Люди стали все меньше и меньше к нам приходить. Это понятно: гродненцы сидят по домам, а туристов нет. В таких условиях, страдает в первую очередь развлекательный бизнес. Сфере туризма с арендой хоть как-то помогли городские власти, а мы — и не туризм, и размещаемся на коммерческих площадях. Сейчас посетителей у нас нет совсем. Тем не менее, мы каждый день открываемся — в надежде на что-то.

Марта рассказывает, что в те простые и понятные времена в «Попугайне» жило около ста птиц. Посетители приходили сюда каждый день.

— У нас здесь было много деток. Им очень нравится наш птичник. Птицы же все ручные и контактные.





Назвать птичник полноценным контактным зоопарком нельзя. Марта объясняет: птица, если не захочет, не подлетит к человеку, не будет смирно сидеть на месте.

— Вы не заставите попугая что-то сделать. Конечно, можно его приманить едой, тогда он сам прилетит. Но наши птицы привыкли к людям, им интересно взаимодействовать с нами. Попугаи социальны и любопытны. С другой стороны, попугаи спят около 20 часов в сутки. У каждого свой график. Когда их было много, то так и получалось — кто-то спит, кто-то летает.





Сейчас в птичнике попугаев осталось намного меньше — около 40. Марта вздыхает: приходится питомцев потихоньку продавать. Но расставаться с ними, как и закрывать бизнес — очень тяжело.

— Прокормить и содержать попугаев мы в силах, даже если пока не будет посетителей, а вот аренду уже потянуть не можем — ТЦ, где мы снимаем помещение, никаких скидок не сделал. Попробовали продать бизнес целиком, но это непросто. Мы бы, может быть, и нашли какое-то другое помещение и даже бы переехали куда-то, чтобы меньше платить за аренду. Но это помещение мы специально готовили для птичника, найти новые подходящие комнаты — достаточно сложная задача. Во многих торговых центрах нам отказывали, узнав, что мы хотим держать птиц. За птицами надо постоянно ухаживать: кормить, следить за тем, чтобы у них была вода, чистить помещение, обновлять все — посмотрите, птички чешут клювики, стачивают ветки. Надо время от времени «марафетить» интерьер, менять ветки, — говорит Марта.





В это время вокруг нас происходит маленькая, но очень громкая жизнь: «волнистики» гоняют туда-сюда под потолком, пара неразлучников со скандалом делят домик с еще двумя птицами, хотя жилищ здесь на всех хватает, а большой белый какаду Гоша сидит в клетке и громко возмущается.

Птицу из заточения выпускают — и она начинает гонять попугаев помельче, показывая, кто здесь настоящий авторитет. Наведя порядок вокруг, начинает заниматься обустройством домика.

— Он сначала там все организует, а потом все выбрасывает, — смеется Марта.

Из деревянного жилища тем временем летят перья, пух, опилки, игрушки.





















Девушка признается: за время существования попугайни она выучила повадки практически каждой птицы, перечитала гору специальной литературы и старается, чтобы ее пернатым питомцам было хорошо. Говорит, что у некоторых попугаев в птичнике уже появилось потомство.





— Продать птиц, кстати, тоже не так просто, как кажется. Если «волнистиков» могут разобрать всех — таких попугаев держат дома, то для какаду, например, нужны специальные условия — возможность выгула-вылета, большой вольер и определенная температура воздуха, а также контроль ветеринара. Мы постоянно консультируемся у специалистов Гродненского зоопарка, все наши птички здоровы и ухожены. Ну и мы не продаем попугаев тем людям, которые, может, и хотят их купить, но не понимают, как за ними ухаживать.





За аренду «Попугайня» платит полторы тысячи рублей в месяц. Марта говорит, что сейчас для них это просто неподъемная сумма.

— Я никогда не думала, что буду просить деньги на бизнес, — в каком-то отчаянии говорит девушка. — Если бы еще знать, когда закончатся эти сложные времена — можно было бы взять в долг или еще что-то придумать. Но мы не знаем, когда будет лучше. И вот эта неопределенность очень бьет по нам. Мы решили, что нашим последним шагом будет попробовать организовать сбор . Не знаю, соберем ли нужную сумму, но, нам, правда, нужна помощь и мы ищем какой-то выход.









По словам Марты, это бизнес никогда не приносил много денег, но прибыли от посетителей всегда хватало на обязательные платежи и уход за питомцами. Билет в попугайню стоит 8 рублей для взрослого, 5 — для детей от 3 до 8 лет, для малышей младше 3-х вход был бесплатным. Общаться с попугаями по билету можно 45 минут, но, говорит Марта, если одновременно посетителей было немного, деток особенно никто не ограничивал во времени.

Всего гродненскому птичнику на данный момент необходимо около двух тысяч рублей, чтобы заплатить за аренду и коммуналку.

Если, говорит Марта, сумму собрать не удастся, то «Попугайню» придется закрывать — и что будет с птицами, которых не удастся пристроить, она пока не знает.

— Время у нас есть до 21 июня — мы должны будем съехать и привести помещение в первоначальный вид.

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