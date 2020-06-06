Карантину конец? Изучили отчеты Google о передвижениях людей в Беларуси и других странах

Источник материала: IT.Tut.by

Возможно, вы заметили, что на улице стало более людно. А в Сети можно встретить мнение, будто люди уже устали от «неофициального карантина». Чтобы проверить, так ли это, 42.TUT.BY изучил отчеты Google о передвижениях жителей Беларуси и ряда других стран, а также как менялся индекс самоизоляции по России.



Фото: Reuters

Как Google строит свои отчеты?

С 3 апреля этого года Google начал публикацию специальных отчетов об активности и перемещениях людей в странах, где обнаружены случаи инфицирования COVID-19. Они показывают, как меняется поведение людей в связи с новыми ограничениями и другими мерами по борьбе с COVID-19.

При этом данные предоставляются с некоторой задержкой — обычно в 2−3 дня (столько нужно для подготовки отчета).

Отчеты разделены по регионам и содержат данные о том, насколько чаще или реже люди выходят из дома и посещают общественные места. Для этого используются агрегированные анонимные данные Google Карт, полученные при помощи смартфонов пользователей из 131 страны, показывающие загруженность определенных мест в городе, например магазинов, аптек, парков, транзитных станций, офисов и домов.

При этом за «базовую линию» был взят пятинедельный отрезок времени с 3 января по 6 февраля 2020 года. Отчет указывает отклонение от «базовой линии» по шести категориям:

⦁ посещения ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек и кинотеатров;

⦁ посещения бакалейных магазинов, рынков, продовольственных складов, фермерских рынков, продовольственных магазинов и аптек;

⦁ посещение национальных и городских парков, общественных пляжей, площадок для выгула собак;

⦁ посещение общественного транспорта, метро, автобусных и железнодорожных станций;

⦁ активность в офисах, на рабочих местах;

⦁ активность в домах.

Чтобы изучить, как менялось поведение белорусов, а также наших соседей и некоторых других стран, мы изучили данные с 1 апреля по 29 мая (это последняя доступная для изучения дата на сайте Google). При этом мы исключили графу про пляжи и парки, так как считаем необъективным сравнивать зимний и весенний, относительно теплый период.

Почему мы выбрали эти страны?

Мы изучили данные за два месяца по Беларуси, Германии, Испании, Италии, Литве, Новой Зеландии, США и Швеции.

Чем они примечательны? Испания, Италия и США считаются наиболее пострадавшими от коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, первое место по количеству зараженных держат Штаты (1 872 660 случаев с момента начала эпидемии на 5 июня). Испания — на пятом месте (240 660 случаев на 5 июня), Италия — на шестом (234 013 случаев на 5 июня).

В Швеции не стали вводить ограничительных мер, разрешив людям свободно передвигаться по стране. При этом главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал , что в борьбе с коронавирусом страна уже потеряла много людей и что если бы изначально у политиков и ученых было бы такое же понимание природы болезни, как сейчас, вероятно, страна могла бы пойти по другому пути. Однако, по его мнению, пока еще слишком рано делать выводы о том, правы ли были страны, выступившие за жесткие ограничения. На 5 июня в стране зарегистрировали 41 883 случая, причем Швеция в рейтинге Университета Джонса Хопкинса идет сразу за Беларусью.

Литва — наша соседка, где о первом случае коронавируса сообщили в тот же день, что и в Беларуси — 28 февраля. Однако если у нас ежедневно фиксируют около 800−900 новых случаев заражения, то в Литве — по 5−6. На 5 июня здесь было 1694 инфицированных (а в Беларуси — 46 868).

В Новой Зеландии на 29 мая был один пациент с коронавирусом . На 5 июня в стране всего зарегистрировано 1504 случая инфицирования. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн даже сказала , что Новая Зеландия одержала значительную победу над коронавирусом, но отметила, что пока страна не может вернуться к обычной жизни, несмотря на послабление санитарных мер.

И Германия считается страной с «положительными эпидемиологическими данными», которая постепенно выходит из карантина и уже планирует открыть границы. Всего в этой стране было зафиксировано 184 924 зараженных.

Какие меры предпринимали эти страны для сдерживания коронавируса?

Минска 10 апреля. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY" border="0" data-x-height="800" data-x-src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591448768868868.jpg" data-x-width="1200" data-y-height="480" data-y-src="https://img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/01/3/lyudi_v_maske_koronavirus_2020410_shuk_tutby_phsl_9663.jpg" data-y-width="720" data-zoom="1" height="480" hspace="0" src="https://img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/01/3/lyudi_v_maske_koronavirus_2020410_shuk_tutby_phsl_9663.jpg" title="На улицах Минска 10 апреля. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY" vspace="0" width="720">

На улицах Минска 10 апреля. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Известно, что в Беларуси нет официального карантина, однако в начале апреля правительство определило, кто должен будет отправиться на самоизоляцию . Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. Позже власти уточнили некоторые моменты: например, кто должен отвечать за самоизоляцию детей. В ряде городов и регионов принимались или принимаются дополнительные ограничительные меры.

В Швеции также отказались от жесткого локдауна: здесь были открыты магазины, рестораны и границы (но только со странами ЕС). В обычном режиме работали детские сады и школы, удаленно занимались лишь ученики старших классов и студенты. Но со временем некоторые ограничения все же были введены : с 27 марта на общественных мероприятиях могли собираться максимум 50 человек, закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и были отменены крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых больше не принимали посетителей, а жителям рекомендовали по возможности перейти на режим удаленной работы.

В Германии действует «Национальный план действий в случае пандемии», в котором описываются обязанности и меры системы здравоохранения в случае масштабной эпидемии. 13 марта здесь начало действовать предписание о закрытии школ и детских садов, были отложены академические семестры в вузах и запрещены посещения домов престарелых. Два дня спустя Германия закрыла границы с Австрией, Данией, Францией, Люксембургом и Швейцарией. К 22 марта карантинные меры были введены в шести немецких «штатах», в то время как другие федеральные земли запретили физический контакт более чем с одним человеком, проживающим за пределами домохозяйства. Внутри страны можно было передвигаться только в группах не более двух человек, если они не принадлежат к одной семье. А в некоторых частях страны ввели дополнительные ограничения, позволяющие людям покидать свои дома только для определенных видов деятельности, включая поездки на работу, занятия спортом или покупку продуктов питания. Спустя месяц, с 20 апреля, Германия стала ослаблять карантин: открылись магазины, школьники вернулись за парты и даже начали работать парикмахерские. На 5 июня в стране было зафиксировано 8613 смертельных случаев. Это довольно низкий показатель, особенно в сравнении с Италией и Испанией.

Италия и Испания — одни из самых пострадавших стран (около 33 и 27 тысяч умерших соответственно). Эти две страны ввели строгий карантин. В Италии это произошло 9 марта, а спустя два дня в стране запретили почти всю коммерческую деятельность, за исключением супермаркетов и аптек. 21 марта итальянское правительство закрыло все несущественные предприятия и отрасли и ограничило передвижение людей.

В Испании карантин ввели 14 марта, 16 марта закрыли границы, а с 30 марта всем «неважным работникам» было предписано оставаться дома на протяжении двух недель. С 10 марта в стране стали закрываться магазины (кроме продуктовых и аптек) и общественные места.

Но с конца мая эти страны начали ослаблять блокировку. Так, с 18 мая в Италии стали открываться бары, кафе и парикмахерские (при условии соблюдения мер безопасности). Карантин ослабляют и в некоторых регионах Испании: страна поделена на зоны и карантин снимают поэтапно. Например, испанцам недавно разрешили собираться группами до 15 человек, но в масках и на расстоянии; также отменяются некоторые ограничения на передвижения.

В Литве карантин ввели 16 марта, тогда же закрыли все магазины и публичные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и ветеринарных аптек. Еда в ресторанах и барах выдавалась навынос, а границы закрылись для иностранцев. Однако уже 18 мая в Литве разрешили работу баров и ресторанов в помещениях (но до 22 часов). Детским садам позволили открыться с 18 мая, а начальным школам — с 25 мая. С 30 мая разрешена часть спортивных мероприятий, которые должны проходить без болельщиков. Окончательно карантин планируется отменить 17 июня, но на смену придет «экстремальная ситуация государственного уровня».

Про Новую Зеландию мы рассказывали ранее: она закрыла все границы для нерезидентов 19 марта. А 21 марта для борьбы с коронавирусом была введена четырехуровневая система оповещения, где 1-й — наименьший риск заражения, а 4-й — самый высокий. Сначала был установлен второй уровень готовности, но с 23.59 25 марта он был повышен до четвертого, что привело к введению общенационального карантина: все должны сидеть по домам, собрания отменены, учебные заведения и общественные места закрыты, за исключением супермаркетов, аптек, клиник, автозаправочных станций и коммунальных служб. Второй уровень вернулся в 23.59 13 мая, после чего были сняты строгие карантинные ограничения, но требования по физическому дистанцированию сохранились.

В США 13 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Однако каждый штат сам определял строгость мер. Так, в Нью-Йорке с 16 марта были закрыты все школы, а также рестораны, бары и другие развлекательные заведения. К 13 апреля 2020 года в стране закрылись 124 тысячи государственных и частных школ, а многие крупные университеты отменили занятия и закрыли общежития. С конца мая штаты стали постепенно ослаблять карантин, но после начала массовых протестов это уже потеряло особый смысл.

На графиках ниже вы можете видеть, как люди на самом деле соблюдали эти меры. Чем ниже линия, тем больше отличалось поведение жителей этих восьми стран от обычного распорядка их жизней. В частности, можно заметить некоторое сходство между США и Швецией, а также Италией и Испанией. И обратите внимание, как за периодом «тишины» в Литве и Новой Зеландии возрастает график, показывающий активность за пределами дома.

Что же касается Беларуси, то самый большой отток посетителей ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек и кинотеатров был в воскресенье, на Пасху, 19 апреля: минус 51%. Минимальный — минус 3% — в четверг 28 мая. В пятницу, 29 мая, было минус 14%.

Количество визитов в бакалейные магазины, рынки, продовольственные склады, фермерские рынки, продовольственные магазины и аптеки больше всего упало также 19 апреля — минус 28%. Меньше всего — в будни 27 и 28 мая, когда был плюс 8%. 29 мая зафиксирован рост в 2%.

Посещение общественного транспорта, метро, автобусных и железнодорожных станций упало на 39% 19 и 27 апреля, а также 1 мая. А вот 27 и 28 мая — всего на минус 6%, и 29 мая — на минус 14%.

Активность на рабочих местах снизилась на 70% в понедельник, 27 апреля, и на 77% 28 апреля, которые были выходными (Радуница). Для сравнения: в рабочую субботу 4 апреля было плюс 43%. Если же брать показатели по рабочим дням, то самое большое отклонение от базовой линии было в пятницу 17 апреля — минус 27%. 29 мая (тоже пятница) — минус 19%.

Активность дома была на пике в выходной 1 мая — плюс 15%. Минимальный показатель — в воскресенье, 10 мая, когда было минус 5%. А 29 мая было зафиксировано плюс 5%.

Как "Яндекс" считает свой индекс самоизоляции?

К сожалению, Google не обладает информацией о перемещениях людей в России. Поэтому мы изучили индекс самоизоляции от "Яндекса".

В описании говорится следующее: «Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня (это усредненные данные за период с 2 марта (понедельник) по 5 марта (четверг). — Прим.TUT.BY), — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться».

Таким образом, 0−2,4 значит, что на улице очень много людей. 2,5−2,9 — что на улице много людей. 3−3,5 — на улице есть люди. 3,6−3,9 — большинство людей дома. 4−5 — на улице почти никого.

Индекс самоизоляции для России в целом рассчитан как среднее по городам‑миллионерам.

Напомним, что в России вводились нерабочие недели: с 28 марта по 12 мая россияне официально должны были находиться дома. За этот период лучший показатель — 4,0 — был в воскресенье, 5 апреля. Худший — 2,0 — в будни 6, 7 и 8 мая. Обратите внимание, как каждые выходные возрастает индекс самоизоляции.