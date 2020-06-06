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Нам еще не скоро откроют границы: число зараженных коронавирусом выросло на 883 человека

06.06.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на утро 6 июня 2020 года выросло до 47 751 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 263 человека.

Нам еще не скоро откроют границы: число зараженных коронавирусом выросло на 883 человека
«В Беларуси на 6 июня зарегистрированы 47 751 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 23015 (+949) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 883 (-4) человека (6,97% от протестированных за сутки).

Тем временем Александр Лукашенко сегодня вновь пытался найти оправдани тому, что заболеваемость в нашей стране стала одной из самых высоких в европе. Более того, остается такой до сих, из-за чего белорусам европейские страны не открывают границы. 

"У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые "плявузгать" у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом", - заявил Лукашенко на встрече с активом Могилевской области.

"Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - похвалил себя белорусский правитель.

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни».

В общем, у Лукашенко, как всегда, все хорошо и правильно. Кто бы сомневался?
 
 
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Число зараженных коронавирусом в Беларуси на утро 6 июня 2020 года выросло до 47 751 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 263 человека.
 
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