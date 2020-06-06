Маск: пора разделить Amazon













Маск запостил твит в ответ на сообщение писателя Алекса Беренсона о том, что Amazon отказалась публиковать его новую книгу про коронавирус. Беренсон выступает против карантинного режима и считает, что риск заражения и смерти от COVID слишком завышен, особенно среди молодёжи.





Илон Маск, отметив СЕО Amazon Джеффа Безоса, назвал действия компании абсурдными и призвал разделить её. «Монополии — это плохо», — говорит Маск.





Amazon в своё оправдание заявила, что книгу заблокировали по ошибке и вернут в магазин.



