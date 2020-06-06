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Маск: пора разделить Amazon

06.06.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из своих недавних твитов СЕО Tesla Илон Маск призвал положить конец монополии Amazon, пишет CNBC.




Маск запостил твит в ответ на сообщение писателя Алекса Беренсона о том, что Amazon отказалась публиковать его новую книгу про коронавирус. Беренсон выступает против карантинного режима и считает, что риск заражения и смерти от COVID слишком завышен, особенно среди молодёжи.

Илон Маск, отметив СЕО Amazon Джеффа Безоса, назвал действия компании абсурдными и призвал разделить её. «Монополии — это плохо», — говорит Маск.

Amazon в своё оправдание заявила, что книгу заблокировали по ошибке и вернут в магазин.
 
 
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В одном из своих недавних твитов СЕО Tesla Илон Маск призвал положить конец монополии Amazon, пишет CNBC.
 
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