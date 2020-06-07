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Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал статистику на 7 июня

07.06.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал статистику на 7 июня

Свежие данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси опубликовал Минздрав. Так, по данным министерства, на 7 июня в республике выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз COVID-19.

Кроме того, по данным министерства, за всем время распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов (у них был ряд хронических заболеваний с выявленным коронавирусом). 

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Свежие данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси опубликовал Минздрав. Так, по данным министерства, на 7 июня в республике выздоровели и выписаны 23 тысячи 647...
 
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