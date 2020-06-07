Лукашенко проверил в Могилеве благоустройство города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комфортный для жителей и привлекательный для туристов. Благоустройство Могилева во время рабочей поездки оценил президент Беларуси. Александр Лукашенко также побывал в Свято-Никольском женском монастыре XVII века. Собор и храм входят в число главных достопримечательностей Могилева, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В субботний день Александр Лукашенко не в строгом костюме, а по выходному – в бомбере. Но президент прибыл в Могилев не отдыхать. Цель рабочей поездки – выполнение его поручений по благоустройству города. За три года здесь отремонтировали дороги, мосты, построили школу. Гордость Могилева теперь – парк с детскими и спортивными площадками.

«Есть населению чем гордиться. Это большое дело, когда молодежь приезжает в Минск из Могилева или Бреста и с гордостью говорит: я из Бреста, у нас то и это есть. Это основа», – сказал белорусский лидер.

Свято-Никольский женский монастырь – место намоленное, и Александр Лукашенко здесь не случайно. По православному календарю сегодня Родительская суббота , день, когда вспоминают усопших родных.

Икона – традиционный православный подарок. Но на этом сюрпризы для президента не закончились. Во дворике монастыря Лукашенко ожидали прихожане с сувенирами.

«Я написала эту картину 15 лет назад, когда была маленькой девочкой». – «15 лет назад? Всё, забираю во Дворец независимости». – «От души дарю».

Президента долго не отпускали. Говорили обо всем – о коронавирусе, о жизни. Вспоминали студенческие годы Лукашенко в Могилеве. И просто беседовали по душам.

«Мы очень рады быть здесь с вами в этом замечательном месте». – «Значит, не пригнали вас сюда?». – «Нет, сами пришли! Меня зовут Наталья, я мама пятерых деток». – «Разве можно ей поверить, что у нее пятеро детей?». – «Спасибо большое!».

Куда более серьезный разговор у президента состоялся с руководством региона. Пришло время привести в порядок и промышленную сферу. Предприятиям региона нужна перезагрузка и активная работа на экспорт. В нынешних условиях это вызов не только для Могилева, но и для всей страны.

«Удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», – сказал Лукашенко.

Одно дело справиться с пандемией, другое – жить после нее. Президент уверен, что мировому сообществу вскоре придется решать более сложные задачи в экономике, политике и информационном поле.

Жителям Могилева президент пожелал не расслабляться в борьбе с пандемиями и беречь себя. А чтобы не заболеть, чаще находиться на свежем воздухе.