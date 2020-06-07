«Барса» предлагает игрокам сократить зарплаты на 70% в последнюю неделю мая, на 50% – на 2 недели в июне

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» продолжает вести переговоры с игроками о повторном снижении зарплат .

По информации Marca, условия предложения включают в себя 70-процентное снижение в последнюю неделю мая и 50-процентное снижение на две первых недели июня.

На данный момент футболисты сине-гранатовых отказываются от повторного снижения зарплат.

В конце марта игроки «Барселоны» пошли на 70-процентное снижение зарплат, чтобы помочь клубу в непростой финансовой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.