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«Барса» предлагает игрокам сократить зарплаты на 70% в последнюю неделю мая, на 50% – на 2 недели в июне
07.06.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Marca, условия предложения включают в себя 70-процентное снижение в последнюю неделю мая и 50-процентное снижение на две первых недели июня.
На данный момент футболисты сине-гранатовых
В конце марта игроки «Барселоны» пошли на 70-процентное снижение зарплат, чтобы помочь клубу в непростой финансовой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
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«Барса» предлагает игрокам сократить зарплаты на 70% в последнюю неделю мая, на 50% – на 2 недели в июне
«Барселона» продолжает вести переговоры с игроками о повторном снижении зарплат.
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