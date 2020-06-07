Фейки вокруг COVID-19 в Беларуси: где псевдопрогнозы, а где – правда? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Два месяца и два дня остается до главного политического события в жизни страны – выборов Президента. Они назначены на 9 августа. И всего лишь 12 дней есть у претендентов, чтобы собрать необходимое количество голосов. Минимальное – это 100 тысяч в свою поддержку для выдвижения в кандидаты в Президенты.

Инициативная группа действующего Президента собрала уже около миллиона подписей. Об этом в пятницу сообщил её руководитель Михаил Орда. У остальных претендентов цифры гораздо скромнее. Впрочем, как выяснилось, не всем и нужны настоящие подписи. Как и не у всех присутствует настоящее желание стать кандидатом в Президенты. Главная цель – попиариться, используя вполне объяснимое внимание к выборам в обществе. Создать видимость массовости своих сторонников. На поверку же оказывается, что чаще всего у пикетов по сбору подписей организовываются так называемые «карусели» из подписантов. В чем их суть, популярно объяснил Президент.

По тому, как все начинается, можно ожидать, что во время нынешней избирательной гонки нас ожидает масса сюрпризов разного свойства. Впрочем, первые уже появляются. В рамках расследования уголовного дела по статье 364 (это насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) правоохранители провели обыск на даче у одного из обвиняемых. По совместительству он еще и супруг одной из претенденток. И нашли ни много ни мало – 900 тысяч долларов США наличными. Происхождение и цели, для которых эти деньги предназначались – все это предстоит выяснить следствию.

К сожалению, избирательные кампании практически всегда сопровождают фейковые информационные вбросы. Впрочем, мы живем в такое время, что фейковая информация сопровождает, пожалуй, любую острую тему. Сколько уже разоблачений случилось, например, на тему коронавируса. Но недостоверная, искаженная информация продолжает поступать отовсюду.

Мы часто ругаем, синоптиков, когда вместо обещанного солнца льёт дождь или, наоборот, в жару приходится носить в руках тёплую куртку. Но почему мы так милосердны к тем людям, которые делают гораздо более серьёзные прогнозы? Делают, не имея специального образования, квалификации и опыта. Ошибаются, но настырно делают снова.

Когда в Беларуси решили провести парад ко Дню Победы, многих предсказателей просто «бомбануло». Стране предрекали чудовищный всплеск коронавируса. Как наши «эксперты», так и соседские. Причём российские СМИ переживали по этому поводу даже больше, чем белорусские медиа-ресурсы. Возможно, кто-то немного восточнее Кричева обиделся на то, что непреклонный Минск решил по достоинству встретить большую дату, пока остальные, сложа руки, сидели по квартирам.

Впрочем, это лишь предположение, которым в рубрике «Антифейк» не место. Здесь мы апеллируем к конкретным фактам. А вот и они. Наглядный график подтверждённых случаев коронавируса в Беларуси по дням после 9 Мая. На всякий случай мы взяли с запасом три недели, этого с лихвой бы хватило, чтобы вирус себя проявил. Как видим, распространение инфекции шло с примерно одинаковой скоростью, а к концу мая положительных тестов стало даже меньше, а мы их делаем гораздо чаще большинства европейских стран. И если кто-то скажет, что тесты не всегда дают точный результат, то и в других странах в наличии медиков такие же тесты. Такие же тесты были у нас и до 9 Мая, поэтому даже с учётом их неточности всё равно всплеск был бы виден.

На парад многие зрители пришли в масках, в основном все соблюдали дистанцию. На параде было 15 тысяч человек, а рекорд всего лишь одного торгового центра в Минске – 130 тысяч посетителей за выходные. Каждый, кто был в последнее время в магазине, всё это и сам видел. Не забыли мы и километровые очереди в московское метро во время их карантина, подорвавшего экономику. Вот и спрашивают теперь учёные мужи соседней страны своё частично переболевшее правительство: «Зачем?»

Андрей Гончаров, социолог, доктор исторических наук: «Почему-то сейчас все отчаянно молчат про парад 9 Мая в Минске. А помните, накануне вся западная пресса и, к большому сожалению, российская тоже кликушествовала: «Лукашенко вывел людей на улицы, через две недели инкубационного периода Беларусь вымрет». С нетерпением ждали траурных сводок, собирались гуманитарные гробы посылать. И что? Молчок! Ничего не произошло. Беларусь живее всех живых. Эпидемиологические показатели там лучше, чем в Австрии и Германии. Без домашних арестов, намордников, удушения экономики. Что касается манипуляции со статистикой, то в ней заподозрены многие европейские страны, недавно обвинили и Россию. Намеренная или случайная, она есть у всех. Но если бы хоть малейшая вирусная вспышка случилась после парада, будьте уверены, мы бы сейчас слышали об этом из каждого утюга».

Это и есть авторитетное мнение, а не очередной псевдопрогноз. Но такую цитату вряд ли даст хоть один федеральный телеканал в России, хотя ресурсы помельче всё чаще и громче ссылаются на пример Беларуси. Мол, зачем вы нам врёте про спасительный карантин, если болеют все примерно одинаково, и необходимые меры можно было, оказывается, принять, без лишения свободы.

Есть такое модное словечко – «вангую», то есть предвижу. В честь знаменитой предсказательницы Ванги. Но почти каждую фразу болгарской ясновидящей спустя время дотошно сверяли с реальностью. Почему же тогда мы забываем о тех, кто «вангует» громкие заголовки? Ну, не сбылось, ребята, на вашей улице сегодня холодный дождь.

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