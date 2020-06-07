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Поможет ли экономике сумма в 500 миллиардов евро? Мнение депутата Европарламента от Болгарии
07.06.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУ европейских политиков появился новый информационный тренд. С повестки которую неделю не сходит так называемый план Макрона-Меркель. Как было заявлено, этот комплекс мер поможет справиться с последствиями пандемии коронавируса.
Лечить экономику, как ни парадоксально, планируют деньгами. Поможет ли космическая сумма в 500 миллиардов евро? Евроскептики в сомнениях: не получится ли так, что собрали деньги у богатых, раздали бедным, чтобы те вернули богатым? Узнаем мнение депутата Европарламента от Болгарии.
Ангел Чавдаров Джамбазки, депутат Европарламента от Болгарии (видео).
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У европейских политиков появился новый информационный тренд. С повестки которую неделю не сходит так называемый план Макрона-Меркель. Как было заявлено, этот...
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