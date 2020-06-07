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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поможет ли экономике сумма в 500 миллиардов евро? Мнение депутата Европарламента от Болгарии У европейских политиков появился новый информационный тренд. С повестки которую неделю не сходит так называемый план Макрона-Меркель. Как было заявлено, этот...

У европейских политиков появился новый информационный тренд. С повестки которую неделю не сходит так называемый план Макрона-Меркель. Как было заявлено, этот комплекс мер поможет справиться с последствиями пандемии коронавируса.Лечить экономику, как ни парадоксально, планируют деньгами. Поможет ли космическая сумма в 500 миллиардов евро? Евроскептики в сомнениях: не получится ли так, что собрали деньги у богатых, раздали бедным, чтобы те вернули богатым? Узнаем мнение депутата Европарламента от Болгарии.Ангел Чавдаров Джамбазки, депутат Европарламента от Болгарии (видео).