Жизнь после COVID-19: истории белорусов, которые победили коронавирус

Источник материала: ОНТ

Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси начинает вселять оптимизм. Уже несколько дней подряд ежедневное количество выздоровевших превышает количество выявленных заражённых. Конечно, мы еще не победили болезнь полностью. Медики по-прежнему напоминают, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, а это и физическое дистанцирование, и ношение масок в местах большого скопления людей. О том, что необходимо мыть руки – тоже не забываем. Да и самим врачам нужна наша поддержка.

Из событий на этой неделе, которые приближают нас к полной победе над COVID-19 нужно отметить первое в истории нашего Минздрава онлайн-подписание документов на получение финансовой помощи от Всемирного банка. Речь идет о 90 миллионах евро. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов на средства индивидуальной защиты и тест-системы, на модернизацию операционно-реанимационных блоков и на создание межрайонных медицинских клиник. Каждый день все больше и больше людей рассказывают истории о том, как они выздоровели. И, конечно, сейчас по-особенному звучит пожелание «Будьте здоровы!»

Сколько раз мы слышали, что мир уже не будет прежним? Но чаще других эту фразу произносят те, кто перенёс COVID-19. С разными симптомами и одним на всех страхом – неизвестности, его победить важно в первую очередь.

Свой 13-й участок она называет счастливым, несмотря на то что, именно на работе встреча с больным пациентом обернулась подтверждённым вирусом. Сначала была в списке контактов 1-го уровня, потом пришёл результат теста. С 6 апреля – больница, лекарства, но иммунитет справился, болезнь прошла в лёгкой форме. Прежде чем выйти на работу, сдала четыре отрицательных теста, и только потом начала принимать пациентов, которым теперь знает, что советовать, ведь сначала сама тоже испугалась.

Ирина Коханчик, врач-терапевт Витебской городской поликлиника №2: «Страх убивает на 20-30% наш иммунитет, не надо паниковать. Всё лежат в палатах, всем уделяется внимание не. Страх – это плохо, людям объясняли – все вылечимся, всё пройдёт».

Пропавшее обоняние дало понять, что это коронавирус, раньше, чем диагноз подтвердили врачи. Поэтому ароматам Мария рада даже в больничном дворе. Несколько месяцев она работала удалённо, соблюдала все правила предосторожности, но теперь, говорит, больше склонна верить в судьбу.

Лёгкий кашель, но сильная слабость. В больнице прочитала книгу Дэна Брауна, стала повторять китайский. Говорит ещё, что всеми способами боролась с желанием изучать пугающие статьи в интернете. Болезнь отступила.

Владимир Васильевич сегодня с сожалением вспоминает, как считал вирус чуть ли не сказкой, не пользовался маской и антисептиками. А потом в середине апреля ему стало плохо. Озноб, поднялась высокая температура, пневмония. После больницы врачи посоветовали продолжить лечение в реабилитационном центре. В 65 лет для восстановления работы лёгких нужно время.

О ценной возможности дышать полной грудью сегодня часто говорят сотрудники филармонии. Полноценные репетиции здесь прервали ещё несколько месяцев назад, собирались небольшими группами. Руководитель Государственной академической хоровой капеллы рассказывает, что всё произошло словно в один момент, и вирус остановил их музыку.

Ольга Янум, главный дирижёр Государственной академической хоровой капеллы Беларуси имени Г. Ширмы: «Когда я узнала, что большая часть коллектива заболела, я уже болела. И для меня это было тяжёлым испытанием. Коллектив очень большой, и я переживала за каждого».

70 артистов, многие из которых старше 40 лет. У большинства подтвердили коронавирус. Контролировали состояние каждого, вместе с директором филармонии сегодня вздыхают с облегчением – многие перенесли болезнь в лёгкой форме, кто-то был в больнице, но уже возвращается домой. Когда опасность для здоровья миновала, стали переживать за искусство. Люди, которые им живут, даже к болезни отнеслись философски. Вирус пройдёт, а его уроки останутся.

Разные истории, возраст, профессии. Разные симптомы и переживания. Сегодня многие из тех, кто переболел коронавирусом, уже вернулись к привычным делам. Пандемия закончится, а вот какой будет жизнь после COVID-19, зависит от каждого из нас.

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