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Участились случаи так называемого белого расизма

Атаки на СМИ во время протестов в США

67 физических нападений (42 - со стороны полиции)

40 применений слезоточивого газа

23 распыления перцового газа

69 применений резиновых пуль и снарядов.

Дональд Трамп советует губернаторам навести порядок, угрожая ввести в города армию США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расовый бунт и политические страсти в США. Семья убитого Флойда в США призывает к миру Яркий пример того, что бывает, если власть народа, то есть демократия, выходит за цивилизованные рамки. В США не прекращаются акции протеста против жестокости...

Яркий пример того, что бывает, если власть народа, то есть демократия, выходит за цивилизованные рамки. В США не прекращаются акции протеста против жестокости полиции на почве расовой ненависти. За правопорядком в ходе демонстраций следят более 40 тысяч нацгвардейцев в 33-х штатах Америки.Поводом для расового бунта стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокости полиции при задержании. Однако на этой неделе Флойда уже похоронили, как, видимо, похоронили и надежду на скорое прекращение массовых беспорядков, столкновений с полицией и мародерства. Во время протестов против убийств - убито более 10 человек.Разгораются и политические страсти в стране. У действующего президента США Дональда Трампа появился 100-процентный оппонент - вице-президент США демократ Джо Байден. Он получил достаточную для выдвижения в президенты поддержку делегатов.Пока протестующие на улицах скандируют лозунги:и последние слова Флойда. Один кандидат в президенты обещает "Сохранить Америку Великой", другой "Сделать Америку снова нормальной". Так кому по-настоящему важны жизни темнокожих? И сможет ли американский избиратель вздохнуть спокойно? ВыяснилаЧасы Rolex, техника Apple, вещи от Dolce&Gabbana - как расплата за жестокость полицейских - нет, это не программа социальной поддержки государства “грабь награбленное", а, скорее, черная во всех смыслах пятница... Под лозунгами отчаянной борьбы против расизма на улицах США орудуют мародеры.Семья убитого Флойда призывает к миру. Виновные будут наказаны: им уже предъявлены обвинения. Так почему же протесты продолжаются?Далеко не все американцы согласны с происходящим. Местные жители выходят на альтернативные митинги. А там, где бездействуют правоохранители, американцы сами защищают свой бизнес с оружием в руках, и мародерство почему-то прекращается.Журналисты CNN так старательно освещали "мирные", по их словам, протесты, что не заметили, как протестующие уже начали громить офис телекомпании.Но полиция и более 40 тысяч нацгвардейцев тоже не сидят, сложа руки. За протестную неделю замечено около 300 нападений на журналистов со стороны правоохранителей. Круто ты попал на ТВ.То, что расовые бунты не самое безопасное времяпрепровождения, уже понятно: полиции помогают разгонять непослушных протестующих: и Бэтмэн, и даже матери активистов.Протестные настроения охватили все 50 штатов Америки. Но самыми взрывоопасными почему-то оказались подконтрольные демократам. От этого, правда, полет резиновых пуль и слезоточивого газа в толпу не выглядит либеральнее. Число погибших при беспорядках уже превысило 10 человек. Неужели расовые бунты и трупы афроамериканцев - плодотворная почва для похорон предвыборного рейтинга республиканца Трампа?Но пока Дональд Трамп лишь советует губернаторам, которым и подчиняется нацгвардия, навести порядок, угрожая ввести в города уже своих подчиненных - армию США.Так вот что означает предвыборный лозунг "Сохраним Америку Великой"? Впрочем, вводить войска Трамп не спешит. В канун очередных выборов ему ни к чему очередные обвинения в расизме, особенно когда 81 % афроамериканцев поддерживает главного оппонента - демократа Джо Байдена. А большая часть электората Трампа - рабочий класс и полицейские. А по тому любые действия могут серьезно повлиять на имидж политика. Популизм по-американски во всей красе?В огороде Белого дома камней, итак не сосчитать: от рекордной безработицы, задевшей более 40 миллионов американцев, до антирекорда по числу заболевших коронавирусом. Иболее четверти из них - афроамериканцы. Нынешние протесты - печальную статистику явно не улучшат - так действительно ли "черные жизни тоже имеют значение"?Республиканцам нужен был лишь повод, ставший инфоповодом. Одних протестов и обвинения действующего президента в системном расизме государства недостаточно, когда можно вспомнить нашумевший доклад Мюллера, едва не ставшим причиной импичмента Трампа. И вот журналисты продемократического канала CNN и экс-советник Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс вновь нащупали пульс руки Кремля.Хотя среди демонстрантов ни медведей с балалайками, ни плясок "цыганочки" вроде не замечено. Зато в соцсетях масса разоблачений оборотней: якобы переодевшиеся правоохранители с коктейлями Молотова повышают градус на вечеринке анархистов и представителей группировки леворадикального движения Антифа.На что еще способен американский истеблишмент в погоне за первенство - покажет жаркое лето 2020 года. Но как бы за внутриполитической конфронтацией не усугубился раскол общества по расовым и социальным различиям. Ведь итог выборов зависит не только от исхода протестов.