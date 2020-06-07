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Можем подвинуть и John Deere. Рассказываем о перспективах сотрудничества Беларуси и Венгрии
07.06.2020 23:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый европейский лидер, который приехал в Беларусь после долгих недель короновирусной изоляции, – венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие же сегодня общие интересы у Минска и Будапешта?
В том числе транспортные. Здесь вновь обратимся к старому доброму бренду Ikarus. Именно такие автобусы курсировали во всех городах Советского Союза: от Владивостока до Бреста. Но сегодня уже независимая Беларусь предлагает свой транспорт Венгрии. Вот такие двухэтажные белорусско-швейцарские красавцы, собранные под Минском, проходят обкатку в окрестностях Будапешта.
Впрочем, это не единственная сфера взаимных интересов. Тем более, двигаться есть куда. Только в экономике страны намерены удвоить результат с 250 миллионов до полумиллиарда евро. А еще в отношениях Минска и Будапешта единые взгляды на многие позиции мировой повестки, равно как и единая цветовая гамма наших государственных флагов. А в этом смысле нам будет интересен и другой, надгосударственный вектор белорусско-венгерского диалога – сотрудничество двух союзов – Евразийского и Европейского.
Многочисленная делегация за спиной Виктора Орбана – и журналисты сразу считывают информацию. Переговоры планируются основательные и масштабные.
Как отметил позже венгерский премьер-министр – да, «он приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество». Правда, здесь скорее важно говорить именно про сотрудничество на новом уровне. Ведь взаимоотношения белорусов и венгров по большому счёту сложились давно. У нас очень хорошо помнят венгерский Ikarus и вина, а венгры до сих пор прекрасно управляются с нашим трактором.
После развала СССР экспортную нить в тот регион мы только укрепляли. В 2003 образовали в Будапеште торговый дом и в пиковые нулевые продавали до 2 000 единиц техники в год. С тех пор конкуренция значительно возросла. Евросоюз постоянно повышает требования к игрокам сельскохозяйственного рынка, но МТЗ и в таких жестких условиях держит в Венгрии второе место по продажам среди импортных тракторов.
Лолита Снитко, заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции МТЗ:
Пандемия коронавируса почти не повлияла на продажи – мы успели доставить в Венгрию необходимый объём техники. Ее популярность в стране поддерживают 20 крупных дилерских центров, но «Беларус» хочет больше и выше. До лидирующей позиции на рынке рукой подать.
Лолита Снитко:
Еще 15 лет назад помимо сельхозтехники мы поставляли в Венгрию преимущественно сырую нефть. Сегодня делаем ставку на товары с высокой добавленной стоимостью и экспорт технологий. Например, железнодорожные электропоезда экстракласса. Уже три года, как завод «Штадлер Минск» поэтапно реализует контракт на поставку в Венгрию 40 составов.
Сергей Карпович, главный инженер предприятия «Штадлер Минск»:
Заметим, венгерская железная дорога впервые закупила двухэтажные поезда типа Kiss и да – повод гордиться – они будут белорусской сборки.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Официальный визит премьер-министра Венгрии в нашу страну состоялся впервые. Но до этого – активная работа на всех уровнях. К примеру, глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто бывал в Беларуси уже четырежды.
Так что встреча Александра Лукашенко и Виктор Орбана вполне закономерна. Есть взаимный интерес, а значит есть повод познакомиться поближе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За два часа переговоров руководители стран обсудили немало проектов в экономике. Ведь сфер для выгодного взаимодействия более чем достаточно. А потому по итогу минской встречи вполне экономически обоснованная цель – за несколько лет должны взять планку товарооборота в полмиллиарда евро. Для начала.
Отдельно остановились на вопросе энергетической безопасности. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, и тут без критики и давления не обойтись. Но позиции двух стран практически идентичны – никто не в праве указывать суверенным государствам, как обеспечить собственную энергетическую безопасность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встреча во Дворце Независимости, несмотря на явный экономический уклон, носила всё же стратегический характер. Руководители в беседе с журналистами признались: большую часть разговора посвятили геополитическим вопросам.
По событиям на Донбассе пришли к согласию, что Минские соглашения – единственный вариант урегулирования конфликта. Затронули и изменения мира после пандемии. Беларусь, как и Венгрию, немало критикуют за меры борьбы с эпидемией и подходы к решению экономических последствий.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
После встречи с Александром Лукашенко Виктор Орбан возложил цветы к монументу Победы и отправился в Совмин. Здесь в правительстве было подписано несколько значимых документов. В частности, меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики. Он предусматривает обмен опытом в области эксплуатации АЭС, хранения и захоронения радиоактивных отходов.
Договорились делиться разработками в сфере электротранспорта, ведь Венгрия, как и мы, взяла курс на зеленую экономику. Чуть ранее стороны заключили рамочное соглашение в сфере птицеводства. И, естественно, договорились углубить сотрудничество в области туризма, восстановить после пандемии туристические потоки.
Беларусь открыта для путешествий и нам есть чем удивить зарубежных гостей. Въездной туризм – важная часть нашей экономики. Ну и для Венгрии, конечно же, это направление приоритетное.
Лариса Хмельницкая, заместитель директора туристической фирмы:
Венгры, как и белорусы, очень гостеприимны. При этом, как и мы, любят всё свое, натуральное. И это еще не все, конечно же, точки соприкосновения. Общего – за многие десятилетия сотрудничества – у нас гораздо больше. Так что основа для нового уровня взаимоотношений надежная, с достойной историей.
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Новости Беларуси. Первый европейский лидер, который приехал в Беларусь после долгих недель короновирусной изоляции, – венгерский премьер-министр Виктор...
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