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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Заболеваемость сейчас находится на устойчивом плато
07.06.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, полностью здоровы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом. Это воскресные цифры от Минздрава.
Игорь Позняк, СТВ:
Заболеваемость, если брать общие цифры по стране, сейчас находится на устойчивом плато. Ежедневный показатель уже стабильно ниже 900 новых случаев – вспомните, что было на прошлой неделе. Но, как рассказали в Минздраве, есть и региональные различия – так, столица уже прошла верхушку и идет на снижение. Такая же ситуация в Минской и Витебской областях. Эти регионы первыми столкнулись с пандемией, соответственно, первыми и выходят из нее.
А это позволяет постепенно возвращать клиники, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с COVID-19, к привычному режиму работы.
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Новости Беларуси. 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, полностью здоровы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего за время...
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