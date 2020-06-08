Минздрав сообщил тревожную новость. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 8 июня

Источник материала: KYKY

По состоянию на 8 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 6,97 миллиона. Погибли – 401,4 тысячи человек, излечились – 3,12 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,93 миллиона;

Бразилия: 672,8 тысячи;

Россия: 467,1 тысячи;

Британия: 287,6 тысячи;

Индия: 257,5 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 110 тысяч;

Британия: 40,6 тысячи;

Бразилия: 35,9 тысячи;

Италия: 33,9 тысячи;

Франция: 29,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное о ситуации в Беларуси

Четыре дня подряд в стране наблюдалась позитивная тенденция: выписанных было больше, чем заразившихся. Но вот Минздрав вновь сообщил тревожную новость: по последней сводке ведомства, в Беларуси 48 630 случаев коронавируса. Выздоровели 23 647 человек, умерли – 269. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем выздоровлений: 879 против 632.

сводке ведомства, в Беларуси 48 630 случаев коронавируса. Выздоровели 23 647 человек, умерли – 269. Опять случилось так, что за сутки зафиксированных заражений оказалось больше, чем выздоровлений: 879 против 632. У Минздрава новый приказ . Как написано в документе, тесты на ковид будут делать контактам первого уровня – на 3-5-е сутки с момента контакта и повторно на 10-12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Также тесты начнут делать и контактам второго уровня, если это дети в возрасте до десяти лет.

. Как написано в документе, тесты на ковид будут делать контактам первого уровня – на 3-5-е сутки с момента контакта и повторно на 10-12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Также тесты начнут делать и контактам второго уровня, если это дети в возрасте до десяти лет. Приказ ведомства не отменяет такого правила : при бессимптомной или легкой формах болезни больничный закроют на 21-й день. Даже если на 14-й день с момента контакта с зараженным текст на вирус покажет положительный результат. Это объясняется тем, что Минздрав не считает, что инфекция у пациентов, которые на самочувствие особо не жалуются, после 21 дня болезни опасна распространением.

: при бессимптомной или легкой формах болезни больничный закроют на 21-й день. Даже если на 14-й день с момента контакта с зараженным текст на вирус покажет положительный результат. Это объясняется тем, что Минздрав не считает, что инфекция у пациентов, которые на самочувствие особо не жалуются, после 21 дня болезни опасна распространением. С 16 июня Беларусь возобновляет регулярные рейсы из Минска в Кишинев. В Молдову – край «виноградников и вин» – самолеты «Белавиа» будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

регулярные рейсы из Минска в Кишинев. В Молдову – край «виноградников и вин» – самолеты «Белавиа» будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Ранее «Белавиа» рассказала , что с 12 июня начинаются чартерные туристические рейсы в Албанию, а с 15 июня самолеты направятся в украинские города (Киев, Одесса, Львов, Харьков).

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