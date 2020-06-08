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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

08.06.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 8 июня Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 3,1 млн человек, умерли более 402 тысяч человек.


Фото: Reuters

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1,94 млн человек, там зафиксировано свыше 110 тысяч смертельных исходов, выздоровевших — более 506 тысяч человек.

На втором месте по числу зараженных — Бразилия. В стране выявили более 691 тысячи случаев заражения коронавирусом, его жертвами стали более 36 тысяч человек, выздоровели более 283 тысяч человек.

Третье место в мире по выявленным случаям COVID-19 по-прежнему занимает Россия. В стране насчитывается более 467 тысяч зараженных, более 5,8 тысячи умерших, более 226 тысяч излечившихся.

Четвертое место в мире по количеству зараженных занимает Великобритания — более 287 тысяч случаев заражений и более 40 тысяч летальных исходов.

На пятом месте Индия. В стране выявлено более 257 тысяч зараженных коронавирусом, более 7 тысяч умерли, более 123 тысяч — выздоровели.

 
 
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Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1,94 млн человек, там зафиксировано свыше 110 тысяч смертельных исходов, выздоровевших - более 506 тысяч человек.
 
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