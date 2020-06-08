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Новая Зеландия победила коронавирус. В Японии за сутки нет ни одного заболевшего
08.06.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНовая Зеландия избавилась от коронавируса. Директор по вопросам здравоохранения Эшли Блумфилд заявил, что в больницах не осталось больных с COVID-19. Премьер-министр страны объявил о снятии всех карантинных ограничений.
За сутки в Японии нет ни одного заболевшего COVID-19. Позитивные новости приходят и из Японии. Впервые с начала пандемии не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса за сутки.
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Новая Зеландия избавилась от коронавируса. Директор по вопросам здравоохранения Эшли Блумфилд заявил, что в больницах не осталось больных с COVID-19. Премьер-министр...
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