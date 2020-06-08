Медики из-за надбавок за COVID-19 получили расчетники с «нулевыми» зарплатами. Почему и как разрешилось

Источник материала: Tut.by

Некоторые медработники Ушачской центральной районной больницы, которые задействованы в работе с COVID-19, получили майские «расчетники», где удержанные суммы превышали начисленные. То есть специалисты, обработав целый месяц, оставались еще должны нанимателю. Оказалось, что медикам пересчитали надбавки за работу с COVID-19 и решили вычесть из майской зарплаты якобы переплаченные деньги. После обращения медработников к руководству, в профсоюз, на «горячую» линию Минздрава вопрос, как утверждают в больнице, решили, у работников ничего не будут «минусовать», они должны получить зарплату со всеми надбавками. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, из-за чего возникла такая ситуация.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Медикам, которые работают с COVID-19, президентским указом предусмотрены надбавки — как за работу с пациентами, у которых подтвержден COVID-19, так и контактами первого уровня. При этом неважно, сколько таких пациентов было за смену — один или десять, эти выплаты насчитываются за целую смену. Если же их наберется больше 30%, то надбавка будет за весь месяц. Если будет меньше этой отметки, то за все отработанные смены, во время которых были пациенты с COVID-19 и контакты первого уровня. Но на местах периодически возникают вопросы по этой схеме расчета.

Один из фельдшеров Ушачской центральной районной больницы в Витебской области рассказала, что за апрель она и ее коллега, которые работают с COVID-19, именно по такой схеме и получили надбавки.

— В апреле у меня было 456 рублей по инфекционным заболеваниям, это было за 36 часов, — рассказала медик. — А потом мне отдельной выплатой было начислено 1670 рублей.

Судя по первому расчетному листку, который выдали фельдшеру, именно 1670 рублей у нее собирались высчитать из зарплаты. Медик рассказала, что у ее коллеги, еще одного фельдшера, удержанные суммы за май также превышали начисленные.

— Все были в шоке. Я сразу обратилась к нашему старшему фельдшеру, она звонила в Витебск, потом я обратилась к главному бухгалтеру с вопросом, что у меня нулевой расчетный, — отмечала медик. — Потому что контакты первого уровня не считают, будет перерасчет. Жалко, конечно. Но вычтите хотя бы за 3 месяца.

Медик также обратилась на «горячую» линию Минздрава. В итоге в минувшую пятницу медикам выдали новые расчетные листки.

— Мне сказали, что эти расчетники были неверными. Не считали контакты первого уровня. Нулевых расчетов не будет, как и вычетов за апрель.

Главный врач Ушачской ЦРБ Сергей Моисеев сообщил, что «решение о том, что будут вычитаться какие-либо суммы, не было принято».

— Да, были выданы расчетные листы. Сейчас (разговор был вечером в минувшую пятницу. — Прим. ред.) выданы расчетные листы совершенно другие в соответствии с последними разъяснениями и приказами Минздрава.

Главврач пояснил, с чем связано то, что сначала были выданы неверные расчетники.

— В начале интерпретация нормативных документов была одна, был ответ (Минздрава. — Прим. ред.), но в виде рекомендаций учитывать только случаи подтверждения у пациента инфекции COVID-19. В соответствии этого ответа бухгалтерия приняла решение учитывать только эти случаи. Но опять же, людям говорилось, что дополняются разъяснения, это постоянно при встрече людям говорилось, и что в связи с этим ситуация может быть повернута в другую сторону, и будет выплата дополнительная тем категориям или другим, согласно этим разъяснениям, — уточнил главрач. — Мы получили разъяснения Минздрава, разобрались в ситуации, привели в соответствие с теми нормативными документами, которые мы получили. Но финансово это не коснулось людей, материально. Кроме этого листка никто ни у кого не удержал заработную плату, никто чего-то лишнего не начислил.

Сергей Моисеев отметил, что если у кого-то из медиков есть вопросы по зарплатам, руководство готово разбираться в каждой ситуации, «наши дери открыты — и мои, и главного бухгалтера».

— С сотрудниками администрация неоднократно встречалась после принятия указа. Были регламентирующие документы со стороны Минздрава, по мере их поступления были встречи с сотрудниками и были те или иные разъяснения.

Какие вопросы с надбавками возникают на местах, как их решают

И хотя Минздрав пояснял , как и кому назначать и выплачивать эти деньги, у работников здравоохранения возникли вопросы , когда они в мае получили расчетники. Некоторые из них обращались со своими вопросами в Администрацию президента. К этому вопросу пришлось подключиться Госконтролю и профсоюзам, они запустили телефонные линии по этим доплатам.

Некоторые медики ранее жаловались , что им считали время, которое они провели в контакте с пациентом с COVID-19, вплоть до минут, а в конце месяца суммировали.

Недопонимание на местах, по всей видимости, вызвано тем, что в одном из первых пояснений Минздрава по надбавкам по президентскому указу говорилось, что эти деньги выплачиваются за фактически отработанное время, но не конкретизировалось , что под этим подразумевается. В медучреждениях возникли вопросы, как определять это время — в минутах, часах, сменах или как-то еще.

Позднее ведомство разослало дополнительные пояснения, что подразумевается под фактически отработанным временем. Министр здравоохранения Владимир Караник также пояснял , что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. «То есть не за те часы, минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи, — оплата идет за всю смену. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц», — уточнял министр.