|
Медики из-за надбавок за COVID-19 получили расчетники с «нулевыми» зарплатами. Почему и как разрешилось
08.06.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые медработники Ушачской центральной районной больницы, которые задействованы в работе с COVID-19, получили майские «расчетники», где удержанные суммы превышали начисленные. То есть специалисты, обработав целый месяц, оставались еще должны нанимателю. Оказалось, что медикам пересчитали надбавки за работу с COVID-19 и решили вычесть из майской зарплаты якобы переплаченные деньги. После обращения медработников к руководству, в профсоюз, на «горячую» линию Минздрава вопрос, как утверждают в больнице, решили, у работников ничего не будут «минусовать», они должны получить зарплату со всеми надбавками. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, из-за чего возникла такая ситуация.
Медикам, которые работают с COVID-19, президентским указом
Один из фельдшеров Ушачской центральной районной больницы в Витебской области рассказала, что за апрель она и ее коллега, которые работают с COVID-19, именно по такой схеме и получили надбавки.
— В апреле у меня было 456 рублей по инфекционным заболеваниям, это было за 36 часов, — рассказала медик. — А потом мне отдельной выплатой было начислено 1670 рублей.
Судя по первому расчетному листку, который выдали фельдшеру, именно 1670 рублей у нее собирались высчитать из зарплаты. Медик рассказала, что у ее коллеги, еще одного фельдшера, удержанные суммы за май также превышали начисленные.
— Все были в шоке. Я сразу обратилась к нашему старшему фельдшеру, она звонила в Витебск, потом я обратилась к главному бухгалтеру с вопросом, что у меня нулевой расчетный, — отмечала медик. — Потому что контакты первого уровня не считают, будет перерасчет. Жалко, конечно. Но вычтите хотя бы за 3 месяца.
Медик также обратилась на «горячую» линию Минздрава. В итоге в минувшую пятницу медикам выдали новые расчетные листки.
— Мне сказали, что эти расчетники были неверными. Не считали контакты первого уровня. Нулевых расчетов не будет, как и вычетов за апрель.
Главный врач Ушачской ЦРБ Сергей Моисеев сообщил, что «решение о том, что будут вычитаться какие-либо суммы, не было принято».
— Да, были выданы расчетные листы. Сейчас (разговор был вечером в минувшую пятницу. — Прим. ред.) выданы расчетные листы совершенно другие в соответствии с последними разъяснениями и приказами Минздрава.
Главврач пояснил, с чем связано то, что сначала были выданы неверные расчетники.
— В начале интерпретация нормативных документов была одна, был ответ (Минздрава. — Прим. ред.), но в виде рекомендаций учитывать только случаи подтверждения у пациента инфекции COVID-19. В соответствии этого ответа бухгалтерия приняла решение учитывать только эти случаи. Но опять же, людям говорилось, что дополняются разъяснения, это постоянно при встрече людям говорилось, и что в связи с этим ситуация может быть повернута в другую сторону, и будет выплата дополнительная тем категориям или другим, согласно этим разъяснениям, — уточнил главрач. — Мы получили разъяснения Минздрава, разобрались в ситуации, привели в соответствие с теми нормативными документами, которые мы получили. Но финансово это не коснулось людей, материально. Кроме этого листка никто ни у кого не удержал заработную плату, никто чего-то лишнего не начислил.
Сергей Моисеев отметил, что если у кого-то из медиков есть вопросы по зарплатам, руководство готово разбираться в каждой ситуации, «наши дери открыты — и мои, и главного бухгалтера».
— С сотрудниками администрация неоднократно встречалась после принятия указа. Были регламентирующие документы со стороны Минздрава, по мере их поступления были встречи с сотрудниками и были те или иные разъяснения.
Какие вопросы с надбавками возникают на местах, как их решают
И хотя Минздрав
Некоторые медики ранее
Недопонимание на местах, по всей видимости, вызвано тем, что в одном из первых пояснений Минздрава по надбавкам по президентскому указу говорилось, что эти деньги
Позднее ведомство разослало дополнительные пояснения, что подразумевается под фактически отработанным временем. Министр здравоохранения Владимир Караник также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики из-за надбавок за COVID-19 получили расчетники с «нулевыми» зарплатами. Почему и как разрешилось
Некоторые медработники Ушачской центральной районной больницы, которые задействованы в работе с COVID-19, получили майские «расчетники», где удержанные суммы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)