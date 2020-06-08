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В Польше официально работает около 42 тысяч белорусов

08.06.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше официально работает около 42 тысяч белорусов, сообщает wyborcza.pl.



Из работников-иностранцев (а их 622 тысячи) наши соотечественники на втором месте по численности, больше только украинцев (их 72%). Но это только люди, имеющие страховку. В статистике не учтены те, кто работает по договору подряда или нелегально — их больше. Во время распространения коронавируса, введения в Польше карантина и закрытия границ немало иностранцев поспешило вернуться на родину.

Польша считается одной из самых популярных стран для трудовой миграции белорусов, передает "Еврорадио".
 
 
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В Польше официально работает около 42 тысяч белорусов, сообщает wyborcza.pl.
 
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