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Самый дорогой футболист мира за время пандемии подешевел до € 259 млн
08.06.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе подешевел за время пандемии коронавируса, но все еще остается самым дорогим игроком в мире. Так считают аналитики центра спортивных исследований CIES Football Observatory.
За последние несколько месяцев стоимость Мбаппе на трансферном рынке снизилась на € 6 млн и теперь составляет € 259 млн. Подобная астрономическая сумма объясняется талантом Килиана, юным возрастом (21 год) и длительным контрактом с ПСЖ (до 2023 года).
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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе подешевел за время пандемии коронавируса, но все еще остается самым дорогим игроком в мире. Так считают аналитики центра...
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