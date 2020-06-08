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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый дорогой футболист мира за время пандемии подешевел до € 259 млн Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе подешевел за время пандемии коронавируса, но все еще остается самым дорогим игроком в мире. Так считают аналитики центра...

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе подешевел за время пандемии коронавируса, но все еще остается самым дорогим игроком в мире. Так считают аналитики центра спортивных исследований CIES Football Observatory.За последние несколько месяцев стоимость Мбаппе на трансферном рынке снизилась на € 6 млн и теперь составляет € 259 млн. Подобная астрономическая сумма объясняется талантом Килиана, юным возрастом (21 год) и длительным контрактом с ПСЖ (до 2023 года).Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите