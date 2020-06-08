Вакцина от COVID-19: когда появится и где ведутся ее разработки? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Победить пандемию – задача одна на всех. Учёные по всему миру работают над новыми препаратами и вакциной. И первые успехи уже есть. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в разработке ученых 133 варианта потенциальной вакцины от коронавируса. И прогнозы по десяти из них вселяют надежду. Препараты из Германии, Великобритании, США и Китая уже перешли от стадии лабораторных экспериментов и тестов на животных к клиническим испытаниям на людях.

Количеством в этом вопросе взял Китай. На Поднебесную приходится половина успешных вакцин. Одна из них тестируется в Шанхае. В основе нового препарата – антитела из крови выздоровевших пациентов. Лекарство уже показало эффективность во время испытаний на обезьянах. Теперь его ввели внутривенно группе здоровых добровольцев. По словам врачей, самочувствие реципиентов хорошее. Если так пойдет и дальше, в будущем препарат можно будет использовать как для иммунизации, так и в лечении. Власти Китая пообещали: в случае 100% успеха вакцина будет доступна во всем мире. Ещё дальше продвинулись ученые из Оксфорда – они начали уже второй этап испытания на добровольцах по всему миру. Речь о десяти тысячах человек.

И все же остановить распространение пандемии пока не удается. Количество зараженных по всему мира – свыше 7 миллионов человек. Но есть и хорошая новость. Более трёх миллионов – это почти половина – победили болезнь. И побеждают целыми странами! Новая Зеландия объявила о том, что в стране больше нет заболевших COVID-19. Вылечился последний пациент. А потому спустя 75 дней с момента объявления максимального уровня угрозы в стране отменяют карантин. Больше никаких ограничений для бизнеса, внутренних поездок, общественных мероприятий и спортивных соревнований.

Ученые уверяют: вакцина будет. Когда? Сроки разные. Одни обещают завершить разработку к концу года. Другие – к лету 2021-го. Для успешного результата нужна общая стратегия. В этом убеждены власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов. Чтобы ускорить процесс поиска и производства лекарства, страны создали альянс. Что позволит сделать вакцину доступной не только для богатой Европы, но и, например, для бедных африканских государств.

Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения: «Мы должны преследовать две цели: ускорить разработку вакцины, препарата или метода диагностики и обеспечить равный доступ всем, кто в этом будет нуждаться. Вакцина против COVID-19 должна стать общественным благом для всего мира».

Эксперты во всем мире призывают не превращать разработку вакцины в бизнес. Пандемия стала общемировой проблемой. И хотя решать ее сообща у многих стран пока не очень получается, мы помним, как даже в сплоченном Евросоюзе перед угрозой вируса каждый вдруг стал сам за себя. Теперь время извлекать уроки. Важнее не то, кто получит вакцину быстрее. Важно, чтобы она была и качественной, и доступной, и безопасной для всех.

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