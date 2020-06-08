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Вакцина от COVID-19: когда появится и где ведутся ее разработки? Рубрика «Антивирус»
08.06.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Победить пандемию – задача одна на всех. Учёные по всему миру работают над новыми препаратами и вакциной. И первые успехи уже есть. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в разработке ученых 133 варианта потенциальной вакцины от коронавируса. И прогнозы по десяти из них вселяют надежду. Препараты из Германии, Великобритании, США и Китая уже перешли от стадии лабораторных экспериментов и тестов на животных к клиническим испытаниям на людях.
Количеством в этом вопросе взял Китай. На Поднебесную приходится половина успешных вакцин. Одна из них тестируется в Шанхае. В основе нового препарата – антитела из крови выздоровевших пациентов. Лекарство уже показало эффективность во время испытаний на обезьянах. Теперь его ввели внутривенно группе здоровых добровольцев. По словам врачей, самочувствие реципиентов хорошее. Если так пойдет и дальше, в будущем препарат можно будет использовать как для иммунизации, так и в лечении. Власти Китая пообещали: в случае 100% успеха вакцина будет доступна во всем мире. Ещё дальше продвинулись ученые из Оксфорда – они начали уже второй этап испытания на добровольцах по всему миру. Речь о десяти тысячах человек.
И все же остановить распространение пандемии пока не удается. Количество зараженных по всему мира – свыше 7 миллионов человек. Но есть и хорошая новость. Более трёх миллионов – это почти половина – победили болезнь. И побеждают целыми странами! Новая Зеландия объявила о том, что в стране больше нет заболевших COVID-19. Вылечился последний пациент. А потому спустя 75 дней с момента объявления максимального уровня угрозы в стране отменяют карантин. Больше никаких ограничений для бизнеса, внутренних поездок, общественных мероприятий и спортивных соревнований.
Ученые уверяют: вакцина будет. Когда? Сроки разные. Одни обещают завершить разработку к концу года. Другие – к лету 2021-го. Для успешного результата нужна общая стратегия. В этом убеждены власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов. Чтобы ускорить процесс поиска и производства лекарства, страны создали альянс. Что позволит сделать вакцину доступной не только для богатой Европы, но и, например, для бедных африканских государств.
Эксперты во всем мире призывают не превращать разработку вакцины в бизнес. Пандемия стала общемировой проблемой. И хотя решать ее сообща у многих стран пока не очень получается, мы помним, как даже в сплоченном Евросоюзе перед угрозой вируса каждый вдруг стал сам за себя. Теперь время извлекать уроки. Важнее не то, кто получит вакцину быстрее. Важно, чтобы она была и качественной, и доступной, и безопасной для всех.
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Победить пандемию – задача одна на всех. Учёные по всему миру работают над новыми препаратами и вакциной. И первые успехи уже есть. По данным Всемирной организации...
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