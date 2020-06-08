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Помех для роста нет: правительство не будет снижать экономический прогноз
12.06.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику, считает министр.
«То, что мы не закрылись, спасло нашу экономику. Это не кран с водой, который закрыл- открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год», - сказал Александр Червяков.
По его словам, стабильный рост сегодня показывают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и IT-сфера. Наблюдается увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений.
«В промышленности, сфере услуг есть отрасли, которые еще отстают от уровня 2019 года. Это в первую очередь связано с теми ограничениями, которые мы имеем в связи с коронавирусом на внешнем контуре. Однако основные наши торговые партнеры уже начинают снимать ограничения, возобновляют работу предприятия, возрастает спрос, в том числе на белорусскую продукцию. На основе этих факторов мы делаем выводы, что экономика начнет восстанавливаться уже в третьем квартале», - добавил он, передает БЕЛТА.
Министр рассказал, что правительство отрабатывает комплекс мер, чтобы восстановить экономику и максимально приблизиться к тем цифрам, которые были обозначены в прогнозе.
Что касается задач пятилетки, по словам главы Минэкономики, к 2025 году Беларусь должна достигнуть уровня
«Это не мифическая цифра, а необходимый для нас ВВП. При нем мы будем иметь уровень
Источник: Myfin.by
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