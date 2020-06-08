﻿ Помех для роста нет: правительство не будет снижать экономический прогноз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Помех для роста нет: правительство не будет снижать экономический прогноз

12.06.2020 18:14 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику, считает министр.

«То, что мы не закрылись, спасло нашу экономику. Это не кран с водой, который закрыл- открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год», - сказал Александр Червяков.

По его словам, стабильный рост сегодня показывают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и IT-сфера. Наблюдается увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений.

«В промышленности, сфере услуг есть отрасли, которые еще отстают от уровня 2019 года. Это в первую очередь связано с теми ограничениями, которые мы имеем в связи с коронавирусом на внешнем контуре. Однако основные наши торговые партнеры уже начинают снимать ограничения, возобновляют работу предприятия, возрастает спрос, в том числе на белорусскую продукцию. На основе этих факторов мы делаем выводы, что экономика начнет восстанавливаться уже в третьем квартале», - добавил он, передает БЕЛТА.

Министр рассказал, что правительство отрабатывает комплекс мер, чтобы восстановить экономику и максимально приблизиться к тем цифрам, которые были обозначены в прогнозе.

Что касается задач пятилетки, по словам главы Минэкономики, к 2025 году Беларусь должна достигнуть уровня ВВП $100 млрд.

«Это не мифическая цифра, а необходимый для нас ВВП. При нем мы будем иметь уровень заработной платы и доходов, который позволит сохранить трудовой потенциал в стране, снизить в первую очередь трудовую миграцию. Это ключевая задача», - подчеркнул Александр Червяков.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство экономики не намерено пересматривать официальный прогноз роста экономики Беларуси на 2020 год. Об этом в Главном эфире на телеканале Беларусь 1 заявил...
 
Новости дня
Новости
 
В Минске пышные свадьбы под запретом. Спросили у молодоженов, как это изменило их торжество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика