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Без разрешения мэрии и впервые без участников из Беларуси: как в Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

09.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без разрешения мэрии и впервые без участников из Беларуси: как в Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

В малых масштабах, но с большими надеждами: в Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь» – первое почти за три месяца самоизоляции массовое событие в стране. И это при том, что в самой российской столице ограничения не сняты и мэрия не давала разрешение на проведение ярмарки. Впрочем, никто и не спрашивал.


Книжная ярмарка «Красная площадь» – это первое массовое событие с начала режима самоизоляции, введенного в России. В Москве, кстати, ограничения не сняты, и на любые многолюдные собрания людей все еще наложен запрет. Но «Красная площадь», как оказалось, совсем не часть российской столицы, а федеральная территория. И здесь московские ограничения не работают. Для посетителей только несколько условий: маски, перчатки и пропуск, чтобы доехать до центра города. 

Все остальные меры по соблюдению санитарных норм – за организаторами. Каждый из трех дней фестиваля разделен на пять двухчасовых сеансов, где количество посетителей ограничено – не более тысячи двухсот человек.  Во всех павильонах – антисептики. Продавцы в полном обмундировании: на лицах пластиковые экраны, на руках перчатки. Каждые два часа технический перерыв – дезинфекция.  Но даже в таких условиях встреча с читателем – большая радость. Потери у индустрии очень ощутимые. Книжные магазины в России закрылись одними из первых и последними сейчас начинают приоткрывать двери. 

Здесь еще одно почти забытое: сцена и зрительный зал. Пластиковые сиденья, правда, с дистанцией в полтора метра. Но это уже «глаза в глаза»: писатели, поэты, артисты… Актриса театра имени Вахтангова Юлия Рутберг последний раз видела полный зал 15 марта. Сегодня свой моноспектакль «13 вопросов к Анне Ахматовой», поставленный год назад, она снова переживает, как премьеру.

Кстати, в этом году «Красная площадь» впервые проходит без белорусов. Это были единственные иностранцы, чей павильон всегда стоял на ярмарке. В этом году наши издательства не смогли приехать в Москву из-за закрытых границ. В том числе по причине скромного представительства и действующего режима самоизоляции от участия в фестивале отказались и некоторые крупные российские издательства. 

В общем, никакого праздника, посчитали некоторые и перенесли свои презентации на осень. В сентябре в Москве – Международная книжная ярмарка, куда уже точно приедут и белорусские издатели. В прошлом году, например, наша страна была почетным гостем. 

За три дня книжную ярмарку посетили около 20 тысяч человек. Конечно, это гораздо меньше, чем до коронавируса. В 2019-м здесь было 300 тысяч. Но все-таки это сигнал, что люди, несмотря на запреты, готовы жить нормальной жизнью и приспосабливаться к новым эпидемиологическим условиям. Большую часть ограничений в Москве обещают снять до 1 июля.  

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В малых масштабах, но с большими надеждами: в Москве прошел книжный фестиваль «Красная площадь» – первое почти за три месяца самоизоляции массовое событие в...
 
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