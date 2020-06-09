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Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
09.06.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных масок действительно замедляет распространение
В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, ученые сравнили распространение
На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.
Авторы исследования резюмируют, что введение режима обязательного ношения масок способствовало замедлению распространения COVID-19.
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Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных...
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