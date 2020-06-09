Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса , сообщают РИА Новости .





В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, ученые сравнили распространение коронавируса в городе Йена с ситуацией в группе, где ношение масок стало обязательным сравнительно позже. Выявлен значительный разрыв между числом случаев заражения коронавирусом в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным. Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев COVID-19 там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).

На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.

Авторы исследования резюмируют, что введение режима обязательного ношения масок способствовало замедлению распространения COVID-19.