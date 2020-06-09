На месте Art Arena заработала новая площадка с уличной едой. Побывали там

Источник материала: Tut.by

В Минске на бывшей заводской территории заработало пространство «Dвор» — и это перезапуск проекта Art Arena. Официально после ребрендинга площадка откроется 13 июня, но уже сейчас там можно угоститься едой и напитками и провести время всей семьей. TUT.BY заглянул на новую площадку, а заодно узнал, почему Art Arena так и не смогла «выстрелить». На наши вопросы ответили учредитель Александр Прокопович и управляющий «Dвора» Дин Бутерус.





«Продал квартиру в центре Минска, чтобы вложиться в проект»

Учредитель нового пространства «Dвор» («Двор») — минчанин Александр Прокопович. Последние 15 лет он занимается строительным бизнесом. До этого он профессионально занимался спортом, активно участвовал в студенческой жизни, играл в КВН, организовывал культурные мероприятия, работал в том числе за границей — на Тайване. После этого вернулся в Беларусь.

— Творческим людям в нашей стране особо не платят, учителям физкультуры или тренерам тоже сложно чего-то добиться. Поэтому я пошел в строительный бизнес: теперь у меня своя организация.

Создать собственное пространство, «как в Европе», бизнесмен решил, потому что сам много путешествует.

— Мне захотелось открыть свое место, сделать его крутым и возглавить его. Но, так как я уже давно в строительстве, начал искать ребят, которые могут помочь, могут наполнить пространство. Мы взяли профессионалов своего дела, которые удачно стартовали в общепите.



​​​​Александр Прокопович и Дин Бутерус

Они стали «мозгами» проекта, а Александр с компаньоном инвестировали в него средства. Для этого Прокопович даже продал квартиру в центре Минска. Так в декабре 2019 года в столице появилась Art Arena. И, хотя старт прошел успешно, отношения между партнерами не сложились. Поэтому, признается Александр, ему пришлось попрощаться с бывшими соучредителями и заняться ребрендингом самостоятельно.

Кроме внутренних разногласий в команде, у Art Arena были и другие проблемы. Она не «выстрелила» еще и потому, что минчане в первую очередь ассоциировали ее с зимней ярмаркой, которая длится всего несколько недель. Многие не знали, что и после 15 января, когда свернулась ярмарка, площадка продолжила работать.

— То есть проблема в первую очередь в недостаточной рекламе? — спрашиваем у бизнесмена.

— Это основная проблема. К тому же в этом году зима вообще получилась ужасная. Мы хотели залить каток, но погода нам не позволила, было зябко и некомфортно. В то же время кино на открытом воздухе тоже сложно было смотреть больше получаса, пледы не помогали. В принципе все остальное было хорошо, просто люди нас реально не знали.





На вопрос, почему Александр все-таки поверил в этот проект и перезапустил его, а не ушел, как его партнеры, отвечает так:

— Во-первых, в площадку было вложено очень много средств и времени. А все, что я делаю, я довожу до конца. Да, сейчас в мире такая ситуация, что много точек общепита закрывается. Но, пока работает мой строительный бизнес, пока я вижу здесь потенциал и пока меня окружают энтузиасты, пространство будет работать.

Сейчас этой площадкой управляют 12 человек. Александр признается, что пока что приходится максимально экономить: администраторы, например, приходят только по телефонному звонку. В отличие от команды Art Arena, которая рассматривала проект как бизнес и в первую очередь думала о получении прибыли, представители «Dвора» преследуют немного другие цели:

— Мы больше не заработать хотим, а именно развить проект, сделать его популярным, — говорит Александр. — Команда хочет вложить сюда душу и потом сказать: «Я был к этому причастен». Мы сейчас только с такими работаем.





Управляющим площадкой стал Дин Бутерус. Парень работал в различных ресторанах Минска, был шеф-поваром. Последние восемь лет занимается проведением мероприятий. Александр признается, что Дин пока что вообще работает за идею.

— За еду! — шутит управляющий.

«Название „Dвор“ нам больше подходит: это про семейные ценности»

Ребрендинг Art Arena начали, как полагается, со смены названия — теперь это «Dвор». Изменилась и концепция пространства:

— Art Arena задумывалась как площадка для творческой молодежи, здесь должны были быть арт-объекты: какие-то грандиозные скульптуры, картины. Но к нам приходили очень много пар с детьми. Поэтому родилась новая концепция, и название «Dвор» нам больше подходит — оно про семейные ценности.





Этим, считает основатель, площадка и будет отличаться от конкурентов:

— Есть аналогичный проект, но больше в андерграундном стиле («Песочница». — Прим. ред.), есть творческая улица (Октябрьская. — Прим. ред). Есть Зыбицкая, где тусуется золотая молодежь. А «Dвор» будет больше семейным.

— Не боитесь ассоциаций с «Гастродвором», с террасой «Двор»?

— «Гастродвор», Красный дворик… У всех какой-то двор, а у нас просто — «Dвор»! Нет, мы не боимся, мы крупнее — по площади, по размаху и, думаю, по потенциалу.

От уличного искусства, кстати, организаторы открещиваться не планируют. Уже сейчас у них есть договоренности с местными художниками, они готовят большую экспозицию. Но это будут не арт-объекты, как планировалось в случае с Art Arena, а милое дворовое искусство. Команда проекта говорит, что с удовольствием выставит во «Dворе» работы белорусских художников и архитекторов. Что важно, организаторы готовы бесплатно предоставлять площадку под различные мероприятия, в первую очередь благотворительные.





«За [вложенные в проект] деньги можно было бы купить пентхаус в Минске»

Говоря о финансовой составляющей проекта, Александр отмечает, что в Art Arena он инвестировал на пару со своим компаньоном. Поэтому, когда два других партнера решили уйти, бизнесмен компенсировал им, как он сам выражается, временные затраты.

Раскрывать сумму вложенных в площадку на Кальварийской средств собеседник не готов, но говорит, что за эти деньги можно было бы купить пентхаус в Минске. 70% всех средств было потрачено на Art Arena, а 30% — уже на «Dвор».

— Мы капитально поменяли команду, — делится Прокопович. — Это тоже затратно. К тому же у нас появилась вторая зона, которая сейчас достраивается.

Зарабатывать «Dвор» будет не за счет гостей, а за счет спонсоров. Организаторы готовы проводить во «Dворе» мероприятия и сотрудничать с белорусскими компаниями, предлагать им брендинг. О самоокупаемости пока говорить рано, но команда держит в уме цифру в четыре года. Если дела пойдут очень хорошо, возможно, речь о двух годах.





«Средний чек на семью из четырех человек составит около 40 рублей»

Пространство «Dвора» разделено на две зоны. Одна из них, детская, уже готова. Взрослая, сбоку от шатра, пока еще достраивается. Дин комментирует:

— У нас есть зоны для взрослых и для детей. Детская зона там, где от солнца можно спрятаться под большим шатром и где есть качели. А если взрослым захочется чего-то более интересного, у нас будет вторая зона, где можно выпить напитки.

На фудкорте «Dвора» находится 21 домик с уличной едой на любой вкус. Здесь есть паназиатская, армянская, корейская кухни. Есть и белорусские блюда: например, драники с мясом медведя и бобра. Каждый корнер предлагает что-то особенное, чего нет у конкурентов.

— У нас позиция — не повторяться, — резюмируют собеседники. А также добавляют, что

многие операторы фудкорта готовы ввести сеты по фиксированным ценам, меню сейчас обсуждается. Стоимость таких комплексов будет от 5 до 8 рублей.





Если вы собираетесь заглянуть во «Dвор» всей семьей (мама, папа и два ребенка), то средний чек составит около 40 рублей, предполагают создатели места. К слову, воскресенье планируют сделать детским днем: здесь будут работать аниматоры, можно будет бесплатно сделать аквагрим. А еще во «Dворе» скоро появится экран, на котором вечером в будни будут бесплатно крутить фильмы. Также здесь повесят гамаки.

Организаторы делятся, что все выходные июня уже заняты мероприятиями. Коронавируса здесь не боятся: во-первых, говорит Дин, это площадка на открытом воздухе и тут легко можно держать социальную дистанцию. Во-вторых, перчатки, маски и антисептик можно попросить в любой точке общепита и вам дадут их абсолютно бесплатно.

Официальное открытие «Dвора» намечено на 13 июня. Хедлайнеры уже заявлены: ими станет белорусская группа Akute. В будущем проект планирует работать и с другими локальными артистами.

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно

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