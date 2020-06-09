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Коронавирус в Беларуси: опубликованы данные на 9 июня

09.06.2020 14:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: опубликованы данные на 9 июня

По состоянию на 9 июня в Беларуси зарегистрировано 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 644 тыс. 160 тестов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

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По состоянию на 9 июня в Беларуси зарегистрировано 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 644 тыс. 160 тестов. Об этом сообщает Министерство...
 
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