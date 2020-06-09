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По миру распространяется шесть разновидностей коронавируса SARS-CoV — ученые

09.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

По миру распространяется шесть разновидностей коронавируса SARS-CoV — ученые

Анализ структуры более 10 тыс. образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас распространяется шесть его разновидностей. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

«Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру», — пишут ученые.

С первых дней появления вспышки коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует ее возбудитель — вирус SARS-CoV-2. Сейчас известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Однако как эти мутации влияют на заразность и другие свойства вируса, ученые пока достоверно не знают.

Еще в начале марта китайские биологи заявили, что вирус мог разделиться на два подтипа, S и L, которые отличаются остротой симптомов и скоростью распространения. В мае ученые из Великобритании и Австралии заявили, что в человеческой популяции циркулирует сразу три разновидности вируса.

Эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета (США) Пола Плэнета провели новый, более масштабный анализ подобного рода. Они изучили и сопоставили между собой более десяти тысяч геномов коронавируса нового типа, образцы которых были извлечены из тел переболевших людей в самых разных странах мира за последние шесть месяцев.

Для анализа столь большого набора информации ученые воспользовались специальным алгоритмом, который считывал всю генетическую базу данных и удалял из нее те части генома и фрагменты генов, которые полностью совпадали или были идентичны с функциональной точки зрения. С помощью этой методики ученые объединили возбудителей COVID-19 в шесть крупных сообществ, так называемые клональные группы, которые состоят из родственных друг другу штаммов бактерий и вирусов.

Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. К примеру, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном в США, представители групп СС70 и CC225 — в Европе, а на территории Южной Америки распространяется «европейский» коронавирус из группы CC300.

Что интересно, подобный анализ позволил Полу Плэнету и его коллегам выделить мутации, общие для значительной части штаммов коронавируса, а также открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время существования эпидемии. Эти участки, как предполагают ученые, особенно важны для распространения SARS-CoV-2. Их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса, заключают исследователи.

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Анализ структуры более 10 тыс. образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас распространяется шесть его разновидностей. Свои выводы...
 
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