Павел Усов: Лукашенко устраивает только один вариант – 80% поддержки, все остальное – госпереворот

Коней на переправе не меняют?





Лукашенко сменил, правда, не коней, а белорусское правительство. На той самой переправе: пятый президентский срок заканчивается, а шестой надо еще заслужить.

Какой практический смысл в замене правительства еще до регистрации кандидатом в президенты?





По просьбе «Белорусского партизана» эту дилемму объяснил доктор политических наук Павел Усов.





- Почему Лукашенко отправил в отставку премьер-министра Сергея Румаса? Одни говорят – нелояльность тому причиной, другие – попытка предотвратить один из захватнических сценариев Кремля. А ваша версия?





- Полагаю, что если бы был хоть намек на то, что Румас являлся активным элементом политической игры Кремля против Лукашенко, то его, скорее всего, отправили бы за решетку. Так как интриги за спиной у главы государства со стороны высоких чиновников означали бы деконсолидацию всего бюрократического аппарата, что не позволительно и опасно для Лукашенко. Поэтому показательные репрессии в отношении премьера служили бы дополнительным фактором запугивания госаппарата.





Поскольку в борьбе за власть решающую роль играют силовики, а не чиновники, на которых и следовало бы делать упор. Учитывая определенное политическое безволие и пассивность тех же чиновников, сомневаюсь, что они бы рискнули начать такую игру против Лукашенко, не будучи уверенными, что победят. Думаю, что причина отставки скорее экономическая, чем политическая.





Не стоит забывать, что в течение последних 5 тел президентства Лукашенко – это вторая отставка премьера и перетасовка правительства. Предыдущее имела место в 2018 году, когда было расформировано правительство Кобякова, связано это было с ухудшением социально-экономического положения в стране. Очевидно, что постсоветская командно-административная модель управления экономикой просто себя изжила, но Лукашенко требует ее сохранения и одновременно проведения реформ, которые бы ускорили темпы развития и улучшили уровень жизни населения. А это несовместимо, поэтому в экономическом плане, правительство становится недееспособным. Вместе с тем не стоит исключать и того факта, что в преддверии президентских выборов, Лукашенко хочет большей централизации и ручного управления в экономике и других сферах жизни.





- Почему премьер-министром назначен руководитель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко? Какова задача «человека Шеймана», как окрестили Головченко в СМИ?





- Наверное, впервые за 20 лет Лукашенко сменил премьер-министра и часть правительства в период избират ной кампании, до выборов, а не после. А это говорит о том, что страна находится в глубоком кризисе, и Лукашенко традиционно хотел перенаправить социальное недовольство на правительство.





Романа Головченко можно отнести к силовому, а не к номенклатурному (экономическому) блоку. Он близок как к Виктору Шейману, так и Виктору Лукашенко (последний курирует силовые структуры в Беларуси). Всё это говорит о том, что главная задача нового правительства и премьера - политическая, а не экономическая.





Правительство превратится в финансово-репрессивный орган, который должен будет удержать экономическую стабильность в стране в период избирательной кампании. Также очевидно, что некие надежды на либерализацию экономики, на реформы и послабления для частного бизнеса потерпели крах. Начинается период контрреформ, заморозки экономики, господства госсектора, административного управления и контроля.





Также нужно учитывать, что избирательная кампания складывается крайне неудачно для Лукашенко, волна недовольства нарастает, поэтому очевидно желание Лукашенко усилить присутствие силовиков в структуре власти и администрации, для реализации жёстких мер и избежания возможного саботажа номенклатуры, а также усиления экономического давления на общество. Силовое правительство встраивается в логику «бархатного» террора, который постепенно разворачивается в Беларуси и наберет силу после выборов.





- «Перетряхивание» правительства выглядит крайне неуместным и преждевременным. Лукашенко вывел на арену «временное правительство», задача которого – помочь удержать власть во время президентской кампании?





- Лукашенко всегда нервно реагирует на политические кризисы в стране и угрозы своей власти. В 2005 году, когда в обществе были сильны революционные настроения, Лукашенко сказал: "свое государство и власть президента буду защищать сам, если надо — с оружием в руках, если надо — один".





Демонстрация силы и угрозы, на данный момент единственный фактор сдерживания растущего недовольства. У Лукашенко нет инструментов для расширения своего электората или сохранения пассивности масс. Если ранее это были обещания увеличения зарплат и пенсий "по 500", а также активное использования фактора войны в Украине, то теперь эти механизмы не работают. Против Лукашенко выступают: экономический кризис, коронавирус, недовольство населения и наличие политической альтернативы.









На лицо революционная ситуация, которая вырисовалась в процессе сбора подписей и заставила власти запустить механизмы репрессий.





Единственной возможностью удержать ситуацию под контролем остается сила. А исходя из того, что экономическое положение в стране не улучшится, а скорее наоброт, республика перейдет в "чрезвычайный режим" существования.





- «Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!», - подчеркнул белорусский руководитель. Напрашиваются очень нехорошие параллели…





- В словах Лукашенко можно прочитать намек на то, что в случае необходимости в города будут введены войска. Это означает, что для него приемлем только единственный результат голосования - 80% поддержки для Лукашенко, все остальные результаты будут рассматриваться как госпереворот.



